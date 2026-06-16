പേര് 'ചെറിയ മുത്തശ്ശി', കളി സിംഹത്തെപ്പോലെ! ആരാണ് സ്പെയിനിനെ പൂട്ടിയ 40-കാരൻ വോസിന്യ?
ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ൽ ഒറ്റ രാത്രികൊണ്ട് സ്പെയിനിനെതിരെ നടത്തിയ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിലൂടെ ലോകമെമ്പാടും തരംഗമായി മാറിയ കേപ് വെർദെയുടെ ഗോൾകീപ്പർ വോസിന്യയെക്കുറിച്ച് വിശദമായി അറിയാം...
Published : June 16, 2026 at 10:21 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ 'വോസിന്യ' എന്ന പേര് കേട്ടാൽ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾക്ക് അത്ര പരിചിതമല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ൽ കരുത്തരായ സ്പെയിനെ കേപ്പ് വെർദെ എന്ന കൊച്ചു രാജ്യം ഗോൾരഹിത സമനിലയിൽ തളച്ചതോടെ കഥ മാറി. ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വോസിന്യ എന്ന ഈ 40-കാരൻ ഗോൾകീപ്പറുടെ അവിശ്വസനീയ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ചാണ്.
ഒരു വശത്ത് മുൻ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരും യൂറോപ്യൻ രാജാക്കന്മാരുമായ സ്പെയിൻ. മറുവശത്ത് ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ ആദ്യമായി പന്തുരുട്ടാൻ എത്തിയ കേപ് വെർദെ എന്ന ചെറിയ ദ്വീപ് രാജ്യം. കളിയുടെ തുടക്കം മുതൽ സ്പെയിൻ കേപ് വെർദെയുടെ ഗോൾമുഖത്തേക്ക് ഇരച്ചുകയറി. നിക്കോ വില്യംസും പെട്രിയുമെല്ലാം മാറി മാറി വെടിയുതിർത്തു. എന്നാൽ അവിടെയെല്ലാം ഒരു വന്മതിൽ പോലെ ഒരാൾ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേപ് വെർദെയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ വോസിന്യ.
മത്സരത്തിൽ ആകെ 8 തകർപ്പൻ സേവുകളാണ് ഈ നാൽപ്പതുകാരൻ നടത്തിയത്. അതോടെ ലോകകപ്പിലെ കന്നി മത്സരത്തിൽ തന്നെ സ്പെയിനെ ഗോൾരഹിത സമനിലയിൽ പൂട്ടി കേപ് വെർദെ ചരിത്രം കുറിച്ചു. ഇത് വൈറുമൊരു സമനിലയല്ല, ജയത്തിന് തുല്യമായിരുന്നു. കളിയിലെ മികച്ച താരമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വോസിന്യ, അവസാന വിസിൽ മുഴങ്ങിയപ്പോൾ ആനന്ദക്കണ്ണീരോടെയാണ് മൈതാനം വിട്ടത്.
🌎🇨🇻 OFFICIAL: Vozinha wins FIFA Man of the Match Award for Spain-Cape Verde. 👏🏼 pic.twitter.com/tIGNhmXXMn— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2026
ആരാണ് വോസിന്യ?
ജൊസിമാർ ജോസ് ഇവോറ ഡയസ് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര്. കേപ്പ് വെർദെയിലെ മിൻഡെലോയിലാണ് ജനനം. പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിൽ 'വോസിന്യ' എന്നാൽ 'ചെറിയ മുത്തശ്ശി' എന്നാണ് അർത്ഥം. കുട്ടിക്കാലത്ത് അച്ഛൻ പട്ടാളത്തിലും അമ്മ ജോലി തിരക്കുകളിലും ആയതിനാൽ മുത്തശ്ശിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ വളർത്തിയത്. കളിക്കളത്തിൽ മറ്റ് കുട്ടികൾ വോസിന്യയെ തോൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം മുത്തശ്ശിയോട് പരാതി പറയുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ കളിയാക്കി വിളിച്ച പേര് പിന്നീട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജേഴ്സി നാമമാക്കുകയായിരുന്നു.
വോസിന്യയുടെ ഫുട്ബോൾ ജീവിതം അത്ര എളുപ്പമുള്ളതായിരുന്നില്ല. വൈകിയായിരുന്നു തുടക്കം. തൻ്റെ 25-ാം വയസിൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായ കേപ് വെർദെയെ ലോകകപ്പ് വരെ എത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹം 14 വർഷത്തോളം കാവൽക്കാരനായി നിന്നു.
പ്രശസ്തിയുടെ വെളിച്ചമൊന്നുമില്ലാതെ കേപ്പ് വെർദെ, മോൾഡോവ, റൊമാനിയ, സൈപ്രസ്, പോർച്ചുഗൽ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ ചെറുകിട ക്ലബ്ബുകൾക്ക് വേണ്ടി വർഷങ്ങളോളം താരം കളിച്ചു. നിലവിൽ പോർച്ചുഗീസ് ക്ലബ്ബായ ചാവേസിന് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഗ്ലൗസ് അണിയുന്നത്. 2012 മുതൽ ദേശീയ ടീമിൻ്റെ ഭാഗമാണെങ്കിലും, ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേദിയായ ലോകകപ്പിൽ കളിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് 40 വയസ് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു.
Vozinha and Cabo Verde making history 🇨🇻#FIFAWorldCup pic.twitter.com/TIEc3lh2GO— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2026
സ്പെയിനെ വിറപ്പിച്ച പോരാട്ടവീര്യം
ഗ്രൂപ്പ് എച്ചിലെ മത്സരത്തിൽ സ്പെയിൻ തുടക്കം മുതൽ ആധിപത്യം പുലർത്തിയെങ്കിലും വോസിന്യയെന്ന മതിൽ മറികടക്കാൻ അവർക്കായില്ല. ഒന്നാം പകുതിയിൽ ഫെറാൻ ടോറസിൻ്റെ ഷോട്ട് ക്രോസ്ബാറിൽ തട്ടിത്തെറിച്ചപ്പോൾ, തൊട്ടുപിന്നാലെ വന്ന മൈക്കൽ ഒയാർസബാലിൻ്റെ ഹെഡർ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വോസിന്യ തട്ടിയകറ്റിയത്. രണ്ടാം പകുതിയിൽ സ്പെയിൻ്റെ സൂപ്പർ താരം ലാമിൻ യമാൽ അടക്കമുള്ളവർ കളത്തിലിറങ്ങിയിട്ടും വോസിന്യയുടെ കോട്ട തകർക്കാൻ സ്പാനിഷ് പടയ്ക്കായില്ല. മത്സരത്തിൽ ആകെ 8 മാരക സേവുകളാണ് ഈ 40-കാരൻ നടത്തിയത്.
Vozinha takes the honours as your @MichelobUltra Superior Player of the Match. 🔥#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/TsC1nhwoIB— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2026
40-ാം വയസിലെ ചരിത്രനേട്ടം
ഈ പ്രകടനത്തോടെ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ അരങ്ങേറ്റക്കാരൻ എന്ന റെക്കോഡും വോസിന്യ സ്വന്തമാക്കി. 2018 ലോകകപ്പിൽ 45-ാം വയസിൽ കളിച്ച ഈജിപ്തിൻ്റെ ഗോൾകീപ്പർ ഇസാം എൽ ഹദാരി മാത്രമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിലുള്ളത്. രാജ്യത്തിനായി 90 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച ഈ ക്യാപ്റ്റൻ, ഭൂരിഭാഗം കളിക്കാരും വിരമിക്കുന്ന പ്രായത്തിലാണ് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഹീറോയായി അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അറ്റ്ലാൻ്റയിലെ ആ മറക്കാനാവാത്ത രാത്രിയിൽ സ്പെയിൻ്റെ വിജയസ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വോസിന്യയെന്ന ഒറ്റയാൾ മതിൽ തുരങ്കം വയ്ക്കുകയായിരുന്നു.
Vozinha tiene 40 años. Fue el mejor jugador del partido contra España y el héroe de Cabo Verde en el primer Mundial de su historia.— Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) June 15, 2026
Tras el pitido final, no pudo aguantar las lágrimas.
" toda mi vida trabajé para esto, para este sueño". pic.twitter.com/fO7XJEH2Fx
കുതിച്ചുയര്ന്ന് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫോളോവേഴ്സ്
മികച്ച പ്രകടനത്തിന് പിന്നാലെ താരം സോഷ്യല് മീഡിയയിലും തരംഗമാകുകയാണ്. മത്സരത്തിന് മുമ്പ് വെറും 50,000 ഫോളേവേഴ്സുള്ള താരം ഇതിനോടകം 50 ലക്ഷം കടന്നു. ഫ്രഞ്ച് താരം പോൾ പോഗ്ബ അടക്കമുള്ള പ്രമുഖർ അദ്ദേഹത്തെ പ്രശംസിച്ച് രംഗത്തെത്തി. മാത്രമല്ല, ലോകകപ്പ് അരങ്ങേറ്റത്തിൽ ക്ലീൻ ഷീറ്റ് നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ഗോൾകീപ്പർ എന്ന റെക്കോഡും ഈ 40-കാരൻ സ്വന്തമാക്കി. പ്രതിഭയ്ക്ക് പ്രായം ഒരു തടസമല്ലെന്ന് തെളിയിച്ച വോസിന്യ, 2026 ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുത കഥയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
Also Read: ഇതാണ് ഇറാന്റെ പോരാട്ടവീര്യം! 2 തവണ പിന്നിലായിട്ടും കിവീസിനെ സമനിലയിൽ തളച്ചു!