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സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ പാകിസ്‌താന്‍ ടീമിലോ?! ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ആ പഴയ സംഭവം

ഇന്ത്യൻ അരങ്ങേറ്റത്തിന് രണ്ട് വർഷം മുൻപ് സച്ചിൻ പാകിസ്‌താനായി ഫീൽഡ് ചെയ്‌തപ്പോൾ; അധികമാരും അറിയാത്ത ആ കൗതുക ചരിത്രം.

Sachin Tendulkar
Sachin Tendulkar (getty)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 4, 2026 at 5:10 PM IST

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ഹെെദരാബാദ്: 'മാസ്റ്റർ ബ്ലാസ്റ്റർ' സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏതൊരു കായികപ്രേമിയുടെയും മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുക നീല ജേഴ്‌സിയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മാസ്‌മരിക ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനങ്ങളാണ്. ബാറ്റ് കൊണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബൗളിംഗ് നിരകളുടെ പോലും ഉറക്കം കെടുത്തിയ സച്ചിൻ, തകർക്കാൻ കഴിയാത്ത നിരവധി റെക്കോർഡുകൾ സ്വന്തം പേരിൽ കുറിക്കുകയും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പ്രചോദനമാകുകയും ചെയ്‌തു. എന്നാൽ, സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ എന്ന ഇതിഹാസത്തിന്‍റെ നീണ്ട രാജ്യാന്തര കരിയറിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ, പലരും മറന്നുപോയ ഒരു കൗതുകകരമായ സംഭവമുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ജേഴ്‌സിയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നതിന് രണ്ട് വർഷം മുൻപ്, സച്ചിൻ പാകിസ്‌താന്‍ ടീമിന് വേണ്ടി കളിക്കളത്തിൽ ഫീൽഡ് ചെയ്യാനിറങ്ങിയ ആ അപൂർവ നിമിഷം ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ വലിയൊരു കൗതുകമാണ്.

അന്ന് സച്ചിന് പ്രായം വെറും 13 വയസ്സ്

1987-ൽ പാകിസ്‌താന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു ഈ അവിസ്‌മരണീയമായ സംഭവം അരങ്ങേറുന്നത്. മുംബൈയിലെ ബ്രാബോൺ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് ഇന്ത്യയും പാകിസ്‌താനും തമ്മിൽ 40 ഓവർ വീതമുള്ള ഒരു പ്രദർശന മത്സരം നടക്കുകയായിരുന്നു. അന്ന് വെറും 13 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു കൗമാരക്കാരൻ മാത്രമായിരുന്നു സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ. ആ മത്സരത്തിനിടയിലാണ് സച്ചിന്‍റെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സവിശേഷമായ ഒരു അധ്യായം എഴുതപ്പെട്ടത്.

Sachin Tendulkar
Sachin Tendulkar, sunil gavaskar (getty)

ഇമ്രാൻ ഖാന്‍റെ അഭ്യർത്ഥനയും സച്ചിന്‍റെ ആവേശവും

മത്സരത്തിന്‍റെ ഉച്ചഭക്ഷണ ഇടവേളയിൽ പാകിസ്‌താന്‍ ടീമിലെ പ്രമുഖ താരങ്ങളായ ജാവേദ് മിയാൻദാദും അബ്ദുൾ ഖാദിറും വിശ്രമത്തിനായി മൈതാനത്തു നിന്നും ഡ്രെസ്സിംഗ് റൂമിലേക്ക് മാറി. ഈ സമയം പകരക്കാരായ ഫീൽഡർമാരുടെ കുറവ് പാക് ടീം നേരിട്ടു. അന്ന് പാകിസ്‌താന്‍ ടീമിന്‍റെ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന ഇതിഹാസ താരം ഇമ്രാൻ ഖാൻ, ഡ്രെസ്സിംഗ് റൂമിന്‍റെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ക്യാപ്റ്റൻ ഹേമന്ത് കെങ്കരെയെ സമീപിച്ചു. പകരക്കാരായി ഫീൽഡ് ചെയ്യാൻ പ്രാദേശികക്കാരായ രണ്ട് യുവ കളിക്കാരെ വിട്ടുനൽകാമോ എന്നായിരുന്നു ഇമ്രാന്‍റെ ചോദ്യം. ഹേമന്ത് കെങ്കരെ മറ്റ് കളിക്കാരെ നോക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ, അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന കൗമാരക്കാരനായ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ അതീവ ആവേശത്തോടെ മുന്നോട്ട് വരികയായിരുന്നു. ഒട്ടും സമയം കളയാതെ പാകിസ്‌താന്‍റെ പച്ച ജേഴ്‌സി അണിഞ്ഞ് സച്ചിൻ ഇമ്രാൻ ഖാന്‍റെ ടീമിനൊപ്പം മൈതാനത്തേക്ക് ഓടിയെത്തി.

Sachin Tendulkar
Sachin Tendulkar (getty)

കപിൽ ദേവിന്‍റെ ഷോട്ട് തടയാൻ ഓടിയ സച്ചിൻ

പാകിസ്‌താനായി ഫീൽഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ കളിയിൽ സജീവമാകാനും സച്ചിന് അവസരം ലഭിച്ചു. അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന കപിൽ ദേവ് അടിച്ച ഒരു പന്ത് ഔട്ട്ഫീൽഡിൽ വെച്ച് തടയാൻ ഓടിയത് സച്ചിനായിരുന്നു. തന്‍റെ ഈ അപൂർവ അനുഭവം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ആത്മകഥയായ 'പ്ലേയിംഗ് ഇറ്റ് മൈ വേ' എന്ന പുസ്തകത്തിൽ കൃത്യമായി ഓർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. "ഞാൻ ഒരിക്കൽ തന്‍റെ പാകിസ്‌താന്‍ ടീമിന് വേണ്ടി ഫീൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യം ഇമ്രാൻ ഖാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ധാരണയുണ്ടോ എന്നും എനിക്കറിയില്ല," എന്നാണ് സച്ചിൻ തന്‍റെ പുസ്‌തകത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്.

Sachin Tendulkar
Sachin Tendulkar (getty)

ഈ പ്രദർശന മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ആറ് വിക്കറ്റിന് വിജയിച്ചു. എന്നാൽ ഈ സംഭവം നടന്ന് കൃത്യം രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അതായത് 1989-ൽ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ഇന്ത്യൻ ജേഴ്‌സി അണിഞ്ഞ് തന്‍റെ ഔദ്യോഗിക രാജ്യാന്തര അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. അന്ന് കരിയറിലെ ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരത്തിൽ സച്ചിന് നേരിടേണ്ടി വന്നത് ഇതേ ഇമ്രാൻ ഖാൻ, വസീം അക്രം, വഖാർ യൂനിസ് എന്നിവരടങ്ങിയ പാകിസ്‌താന്‍റെ വിനാശകാരിയായ ബൗളിംഗ് നിരയെയായിരുന്നു എന്നത് ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ മനോഹരമായ ഒരു കാവ്യനീതിയായി അവശേഷിക്കുന്നു.

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TAGGED:

SACHIN TENDULKAR 1987 MATCH
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