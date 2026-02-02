ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ ബഹിഷ്ക്കരണം; പാകിസ്ഥാനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ സാമ്പത്തിക തിരിച്ചടി
ലോകകപ്പിലെ ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാന് മത്സരം റദ്ദാക്കിയാൽ കോടികളുടെ നഷ്ടമാണ് സംഭവിക്കുക
Published : February 2, 2026 at 4:52 PM IST
ഡൽഹി: ടി20 ലോകകപ്പ് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ, ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ ലീഗ് മത്സരം ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത് പുതിയ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തി. ഫെബ്രുവരി 15 ന് കൊളംബോയിലാണ് ഇരുടീമുകളും തമ്മിലുള്ള മത്സരം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്.
എന്നാല് മത്സരം ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്ന് പാക് സർക്കാരാണ് സമൂഹമാധ്യമമായ എക്സില് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പാകിസ്ഥാൻ ടീം മത്സരത്തില് നിന്നും പിന്മാറിയാല് ടീമിന് രണ്ട് പോയിന്റുകളും റൺ റേറ്റും നഷ്ടപ്പെടും. കൂടാതെ, പാകിസ്ഥാൻ ടീമിനു അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലില് നിന്നും കനത്ത തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. പാകിസ്ഥാന്റെ ബഹിഷ്ക്കരണ തീരുമാനവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ പ്രയാസമാണെന്ന് ഐസിസി അറിയിച്ചു. തീരുമാനം സംബന്ധിച്ച് പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന്റെ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും ഐസിസി വ്യക്തമാക്കി.
പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ
ടി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ കളിക്കില്ലെന്ന പാകിസ്ഥാന്റെ പ്രഖ്യാപനം വൻ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്കു കാരണമായേക്കും. പ്രക്ഷേപണ ഓഹരികൾ, സ്പോൺസർഷിപ്പുകൾ, പങ്കാളിത്ത ഫീസ്, മുൻകൂട്ടി വിറ്റ പരസ്യങ്ങൾ എന്നിവയായി ഏകദേശം 38 മില്യൺ ഡോളർ നഷ്ടപരിഹാരം അവർ നല്കേണ്ടി വരും. കൂടാതെ, ഐസിസിയിൽ നിന്നുള്ള വാർഷിക വരുമാന വിഹിതമായ 35 മില്യൺ ഡോളറും നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
വരുമാന വിഹിതം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പാകിസ്ഥാനു 70 മുതൽ 80 ശതമാനം വരെ നഷ്ടം നേരിടേണ്ടിവരും. ഇത് ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിനും ലീഗ് മത്സരങ്ങൾക്കുമുള്ള ബോര്ഡിന്റെ പദ്ധതികളെ പൂർണ്ണമായും ബാധിക്കും. ഇന്ത്യ, ഇംഗ്ലണ്ട്, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നിവ ഒഴികെയുള്ള മിക്ക രാജ്യങ്ങൾക്കും ഐസിസിയുടെ വരുമാന വിഹിതമാണ് നട്ടെല്ല്.
Governement of Pakistan has allowed pakistan cricket to participate in worldcup but not play against India.#PakvsIndia pic.twitter.com/FDyyrLCNTV— Kamran Aly (@kamranalidahani) February 1, 2026
പുറമെ, ദ്വിരാഷ്ട്ര, ഐസിസി ടൂർണമെന്റുകളില് നിന്ന് അവരെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. കൂടാതെ, പാകിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ കളിക്കുന്ന വിദേശ കളിക്കാർക്ക് ഐസിസി എന്ഒസി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നിഷേധിച്ചേക്കാം. ഇത് സംഭവിച്ചാൽ, ലീഗിന്റെ സംപ്രേക്ഷണ, സ്പോൺസർഷിപ്പ് മൂല്യം ഗണ്യമായി കുറയും.
ലോകകപ്പിലെ മറ്റ് മത്സരങ്ങളേക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് വരുമാനമാണ് ഓരോ ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാന് പോരാട്ടവും നൽകുന്നത്. ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അവകാശങ്ങൾ, പരസ്യ വരുമാനം, പ്രീമിയര് സ്പോൺസർഷിപ്പ്, ടിക്കറ്റ് വരുമാനം, എന്നിവയിൽ 300 മില്യൺ ഡോളറിലധികം നഷ്ടമുണ്ടാക്കും. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ ഐസിസിയുടെ 85 ശതമാനം വരുമാന അടിത്തറയെയും ഇത് ബാധിക്കും, ഇത് വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം.
നേരത്തെ 2025 ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചതിനു പിന്നാലെ പിസിബിക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു. വേദി നവീകരണത്തിനായി 58 മില്യൺ ഡോളറിന്റേയും ഒരുക്കങ്ങൾക്കായി 40 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ ചെലവും ഉണ്ടായതായി പറയപ്പെടുന്നു. എന്നാല് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഫീസിൽ നിന്നും ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയിൽ നിന്നും ആകെ 6 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ വരുമാനമാണ് പിസിബിക്ക് ലഭിച്ചത്. ഏകദേശം 85 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ നഷ്ടമാണ് ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിക്ക് ശേഷം പിസിബി നേരിട്ടത്.
