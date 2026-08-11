ഇന്ത്യയെ തോൽപ്പിച്ചാലും രക്ഷയില്ല! വിന്ഡീസിനു വീണ്ടും യോഗ്യതാ റൗണ്ട് ശാപം; അഫ്ഗാന് ചരിത്ര നേട്ടം
ലോകകപ്പ് യോഗ്യത നേടാനാവാതെ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്; കരീബിയൻ ക്രിക്കറ്റിന് വീണ്ടും വൻ തിരിച്ചടി
Published : August 11, 2026 at 9:41 AM IST
ഹെെദരാബാദ്: അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരുകാലത്ത് ജയഭേരി മുഴക്കി നടന്നിരുന്ന വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന് വീണ്ടും കനത്ത തിരിച്ചടി. 2027-ൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഐസിസി ഏകദിന ലോകകപ്പിലേക്ക് നേരിട്ട് യോഗ്യത നേടാനുള്ള സുവർണ്ണാവസരം കരീബിയൻ ടീമിന് നഷ്ടമായി. രണ്ട് തവണ ഏകദിന ലോകകപ്പും രണ്ട് തവണ ടി20 ലോകകപ്പും സ്വന്തമാക്കിയ മുൻ ചാമ്പ്യന്മാർക്ക്, നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ഐസിസി റാങ്കിങ്ങിൽ ആദ്യ എട്ടിൽ ഇടംപിടിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നതോടെയാണ് ഈ ദുരവസ്ഥ.
സെപ്റ്റംബർ 30-ലെ ഐസിസി റാങ്കിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ലോകകപ്പിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള യോഗ്യത നിശ്ചയിക്കുന്നത്. റാങ്കിങ്ങിലെ ആദ്യ എട്ട് ടീമുകൾക്കൊപ്പം ആതിഥേയരായ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും സിംബാബ്വെയും നേരിട്ട് യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ബെൽഫാസ്റ്റിൽ അയർലൻഡിനെതിരെ നേടിയ ആവേശകരമായ വിജയത്തോടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനാണ് അവസാന നേരിട്ടുള്ള യോഗ്യതാ സീറ്റ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇതോടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ഇന്ത്യ, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലൻഡ്, പാകിസ്ഥാൻ, ശ്രീലങ്ക, ഇംഗ്ലണ്ട്, ബംഗ്ലാദേശ് എന്നിവരുൾപ്പെടുന്ന ആദ്യ എട്ട് ടീമുകളുടെ പട്ടിക പൂർത്തിയായി.
Afghanistan are heading to their fourth ODI World Cup!— Cricinfo (@cricinfo) August 10, 2026
Victory against Ireland today has secured direct qualification for next year's tournament via the ODI rankings ✅ pic.twitter.com/8cw0HHe0Gs
കട്ട് ഓഫ് തീയതിക്ക് മുൻപ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന് ഇന്ത്യക്കെതിരെ രണ്ട് ഏകദിന മത്സരങ്ങൾ കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും വൻ മാർജിനിൽ വിജയിച്ചാൽ പോലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ റാങ്കിങ്ങിൽ മറികടക്കാൻ വിൻഡീസിന് സാധിക്കില്ല. നാല് വർഷം മുൻപും സമാനമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്, അന്ന് ക്വാളിഫയർ റൗണ്ടിൽ പരാജയപ്പെട്ട് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ലോകകപ്പ് കളിക്കാനാവാതെ പുറത്തായിരുന്നു.
ഇനി മുന്നിലുള്ളത് കഠിനപാത; എങ്ങനെ യോഗ്യത നേടാം?
നേരിട്ടുള്ള പ്രവേശനം നഷ്ടമായതോടെ 14 ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ലോകകപ്പ് ഫൈനൽസിലേക്ക് എത്താൻ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന് ഇനി കഠിനമായ യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾ കളിക്കേണ്ടി വരും.
🚨 WEST INDIES WILL PLAY QUALIFIER FOR 2027 ODI WORLD CUP 🚨— Tanuj (@ImTanujSingh) August 11, 2026
- West Indies misses out on the direct qualification for 2027 World Cup. pic.twitter.com/RyDGW9x9yY
- ക്വാളിഫയർ ടൂർണമെന്റ്: അയർലൻഡ്, സിഡബ്ല്യുസി ലീഗ് 2-ലെ മുൻനിര ടീമുകൾ എന്നിവരടങ്ങുന്ന 10 ടീമുകളുടെ ക്വാളിഫയർ ടൂർണമെന്റില് വിൻഡീസ് മത്സരിക്കണം. ഇതിൽ ചാമ്പ്യന്മാരായാൽ നേരിട്ട് ലോകകപ്പ് ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പാക്കാം.
- സൂപ്പർ സീരീസ് പ്ലേ-ഓഫ്: ടൂർണമെന്റില് ഒന്നാമതെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ രണ്ട്, മൂന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ നാലാം സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യണം. ഇത് അവരെ 'സൂപ്പർ സീരീസ്' പ്ലേ-ഓഫ് റൗണ്ടിലേക്ക് നയിക്കും.
- അവസാന അവസരം: ഈ എട്ട് ടീമുകളുടെ പ്ലേ-ഓഫ് ഘട്ടത്തിൽ മികച്ച വിജയം നേടുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ലോകകപ്പിലെ ശേഷിക്കുന്ന അവസാന സീറ്റ് സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കൂ.
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