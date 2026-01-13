അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പരമ്പരയ്ക്കുള്ള വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു; ബ്രാൻഡൻ കിംഗ് നയിക്കും
ജനുവരി 19 മുതൽ ദുബായ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം നടക്കുക.
Published : January 13, 2026 at 5:23 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുള്ള ടി20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള 16 അംഗ ടീമിനെ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഫെബ്രുവരി 7 ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഐസിസി പുരുഷ ടി20 ലോകകപ്പ് 2026 ന് മുന്നോടിയായി നടക്കുന്ന പരമ്പര ടീമിനു നിർണായകമാകും. ജനുവരി 19 മുതൽ ദുബായ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം നടക്കുക. നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എസ്എ20 ടൂർണമെന്റ് കാരണം സ്ഥിരം ടി20 ക്യാപ്റ്റൻ ഷായ് ഹോപ്പ് ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ, ബ്രാൻഡൻ കിംഗിനെ താൽക്കാലിക ക്യാപ്റ്റനായി നിയമിച്ചു.
2024 ന്റെ തുടക്കത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ഹോം പരമ്പര ഉൾപ്പെടെ ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെ നയിച്ചതിൽ കിംഗിന് മുൻകാല നേതൃത്വ പരിചയമുണ്ട്. 2025 കരീബിയൻ പ്രീമിയർ ലീഗിലെ ബ്രേക്ക്ഔട്ട് പ്ലെയറായ ക്വെന്റിന് സാംപ്സൺ ആണ് ടീമിൽ ഇടം നേടി. റോവ്മാൻ പവൽ, ജേസൺ ഹോൾഡർ, റൊമാരിയോ ഷെപ്പേർഡ് എന്നിവർക്ക് പരമ്പരയില് വിശ്രമം അനുവദിച്ചു.
നേരത്തെ പരിക്കേറ്റ് പുറത്തിരുന്ന എവിൻ ലൂയിസും ഷാമർ ജോസഫും ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. 2025 അവസാനത്തോടെ പരിക്കുമൂലം പുറത്തിരുന്ന ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ അൽസാരി ജോസഫിനെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന്റെ ടി20 ലോകകപ്പ് ടീമിനുള്ള പരിഗണനകളുടെ ഭാഗമായി താരത്തിന്റെ പുരോഗതി നിരീക്ഷിക്കും. ഷിമ്രാൻ ഹെറ്റ്മെയർ, കേസി കാർഡി, കുഡ്കേഷ് മോട്ടി, ജോൺസൺ ചാൾസ്, ജസ്റ്റിൻ ഗ്രീവ്സ്, മാത്യു ഫോർഡ് തുടങ്ങിയ താരങ്ങളും ടീമിൽ സ്ഥാനം നിലനിർത്തി.
ജനുവരി 27 മുതൽ 31 വരെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ വിന്ഡീസിന്റെ അടുത്ത ടി20 ഐ പരമ്പരയ്ക്ക് മുമ്പ് 15 അംഗ ലോകകപ്പ് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിക്കും.ഇന്ത്യ, ഓസ്ട്രേലിയ, ഇംഗ്ലണ്ട്, ന്യൂസിലാൻഡ്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക തുടങ്ങിയ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡുകൾ ടി20 ലോകകപ്പ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമുകളെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളു. അതേസമയം, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്, പാകിസ്ഥാൻ, ശ്രീലങ്ക തുടങ്ങിയ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡുകളാണ് ഇനി ടീമുകളെ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ളത്.
വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ടി20 ടീം: ബ്രാൻഡൻ കിംഗ് (ക്യാപ്റ്റൻ), അലിക്ക് അത്തനാസെ, കീസി കാർട്ടി, ജോൺസൺ ചാൾസ്, മാത്യു ഫോർഡ്, ജസ്റ്റിൻ ഗ്രീവ്സ്, അമീർ ജാംഗൂ, ഷാമർ ജോസഫ്, എവിൻ ലൂയിസ്, ഗുഡാകേഷ് മോട്ടീ, ഖാരി പിയറി, ക്വെന്റിൻ സാംപ്സൺ, ജെയ്ഡൻ സീൽസ്, റാമോൺ സിമ്മണ്ട്സ്, ഷാമർ സ്പ്രിംഗർ, ഷിംറോൺ ഹെറ്റ്മെയർ.
