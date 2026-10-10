ഇന്ത്യക്കെതിരെ വിൻഡീസിന് റെക്കോഡ് വിജയം; റാഞ്ചിയിൽ തകർപ്പൻ സെഞ്ചുറിയുമായി ഷായ് ഹോപ്പ്
രുഷ ട്വൻ്റി-20 ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ടാമത്തെ റൺ ചേസിനാണ് റാഞ്ചി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്.
Published : October 10, 2026 at 9:38 AM IST
റാഞ്ചി: ഇന്ത്യക്കെതിരായ രണ്ടാം ട്വൻ്റി-20 ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന് ആവേശകരമായ വിജയം. റാഞ്ചി ജെ.എസ്.സി.എ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം കോംപ്ലക്സിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ 250 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന വിൻഡീസ് ആറ് വിക്കറ്റുകൾക്കാണ് ഇന്ത്യയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. നായകൻ ഷായ് ഹോപ്പിൻ്റെ തകർപ്പൻ സെഞ്ചുറിയും ഷെർഫെയ്ൻ റൂഥർഫോർഡിൻ്റെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ്ങുമാണ് സന്ദർശകർക്ക് റെക്കോഡ് വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.
റെക്കോഡ് റൺ ചേസ്
പുരുഷ ട്വൻ്റി-20 ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ടാമത്തെ റൺ ചേസിനാണ് റാഞ്ചി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. രണ്ട് ഓവറുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 252 റൺസെടുത്താണ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ലക്ഷ്യം മറികടന്നത്. വെറും 45 പന്തുകളിൽ നിന്നാണ് ഷായ് ഹോപ്പ് തൻ്റെ സെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കിയത്. മറുവശത്ത് 37 പന്തുകൾ നേരിട്ട റൂഥർഫോർഡ് ഏഴ് സിക്സറുകളും ഏഴ് ഫോറുകളും ഉൾപ്പെടെ 84 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടി.
മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിൻ്റെ തുടക്കം തകർച്ചയോടെയായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ പേസർ മായങ്ക് യാദവിൻ്റെ തീപ്പൊരി പന്തുകൾക്ക് മുന്നിൽ പതറിയ വിൻഡീസ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ അഞ്ച് റൺസ് എന്ന നിലയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് ക്രീസിലൊന്നിച്ച ഷായ് ഹോപ്പും റോവ്മാൻ പവലും ചേർന്ന് ഇന്നിങ്സിന് അടിത്തറ പാകി. ഈ കൂട്ടുകെട്ടാണ് മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ ടീമിന് ഊർജം നൽകിയതെന്ന് മത്സരശേഷം പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ചായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഷായ് ഹോപ്പ് വ്യക്തമാക്കി.
കൂട്ടുകെട്ടുകൾ കരുത്തായി
ഇന്ത്യയിൽ കളിക്കുമ്പോൾ എത്ര വലിയ വിജയലക്ഷ്യമാണെങ്കിലും അത് മറികടക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന വിശ്വാസം എപ്പോഴുമുണ്ടെന്ന് ഷായ് ഹോപ്പ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അഞ്ചിന് രണ്ട് എന്ന നിലയിലേക്ക് വീണപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ വെല്ലുവിളിയാകുമെന്ന് തോന്നിയിരുന്നു. റോവ്മാൻ പവലിനൊപ്പം മികച്ചൊരു കൂട്ടുകെട്ട് പടുത്തുയർത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ഇന്നിങ്സിന് കരുത്തേകി. പിന്നീട് ക്രീസിലെത്തിയ ഷെർഫെയ്ൻ റൂഥർഫോർഡ് തൻ്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ ബാറ്റ് വീശിയതോടെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായി. വിജയവരമ്പിലെത്താൻ ആവശ്യമായ ഊർജം നൽകിയത് ആ വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നാലാം വിക്കറ്റിൽ ഷായ് ഹോപ്പും റൂഥർഫോർഡും ചേർന്ന് 120 റൺസിൻ്റെ നിർണായക കൂട്ടുകെട്ടാണ് പടുത്തുയർത്തിയത്. ഈ സമയത്ത് റൂഥർഫോർഡിനെ ആക്രമിച്ചു കളിക്കാൻ അനുവദിച്ചതിൻ്റെ കാരണവും വിൻഡീസ് നായകൻ വിശദീകരിച്ചു. ക്രിക്കറ്റിൽ മികച്ച കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചില സമയങ്ങളിൽ ശാന്തരായി നിന്ന് സഹതാരത്തിൻ്റെ ബാറ്റിങ് ആസ്വദിക്കേണ്ടി വരും. ആവശ്യമായ റൺറേറ്റ് നിലനിർത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നതിനാൽ അനാവശ്യമായി റിസ്ക് എടുക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബൗളർമാർക്കും പ്രശംസ
ബാറ്റിങ്ങിന് അനുകൂലമായ പിച്ചിൽ ഇന്ത്യൻ സ്കോർ 249ൽ ഒതുക്കാൻ സഹായിച്ച ഓഫ് സ്പിന്നർ റോസ്റ്റൺ ചേസിൻ്റെ പ്രകടനത്തെയും ഷായ് ഹോപ്പ് പ്രശംസിച്ചു. നാല് ഓവറിൽ വെറും 24 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് മൂന്ന് വിക്കറ്റുകളാണ് ചേസ് വീഴ്ത്തിയത്. ഇത്രയും മികച്ച ബാറ്റിങ് പിച്ചിൽ ഓവറിൽ ആറ് റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് പന്തെറിഞ്ഞത് അവിശ്വസനീയമായ കാര്യമാണെന്നും, ചേസിൻ്റെ പ്രകടനമാണ് ടീമിനെ മത്സരത്തിൽ നിലനിർത്തിയതെന്നും ഹോപ്പ് വ്യക്തമാക്കി.
തൻ്റെ ബാറ്റിങ് മികവിനും സിക്സറുകൾ നേടാനുള്ള കഴിവിനും എസ്.എസ് ബാറ്റുകൾക്കും പിച്ചിനും ഹോപ്പ് നന്ദി പറഞ്ഞു. പന്ത് കൃത്യമായി തൻ്റെ പരിധിയിൽ വന്നപ്പോൾ ബൗണ്ടറികൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും, ഭാഗ്യം കൂടി തുണച്ചതാണ് മികച്ച ഇന്നിങ്സിന് കാരണമായതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മികച്ച തയ്യാറെടുപ്പുകളും മാനസികമായ ഉന്മേഷവുമാണ് തൻ്റെ ഫോമിന് പിന്നിലെന്നും, ഈ മികവ് തുടരാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും വിൻഡീസ് നായകൻ വ്യക്തമാക്കി. സെഞ്ചുറി നേടിയെങ്കിലും അമിതമായ ആഹ്ളാദം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും എപ്പോഴും ശാന്തനായിരിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മായങ്ക് യാദവിൻ്റെ മികച്ച ബൗളിങ് പ്രകടനത്തെ അതിജീവിച്ച് നേടിയ ഈ വിജയത്തോടെ പരമ്പരയിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഒന്നിനെതിരെ പൂജ്യം മത്സരങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തി.