വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ടി20 ലോകകപ്പ് സ്ക്വാഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു: ഷായ് ഹോപ്പ് നയിക്കും, ഹോം ലോകകപ്പ് കളിച്ച 11 താരങ്ങള് ടീമില്
റോസ്റ്റൺ ചേസ്, അകില ഹൊസൈൻ, ഷെർഫെയ്ൻ റൂഥർഫോർഡ് എന്നിവർ തിരിച്ചെത്തി.
Published : January 27, 2026 at 3:14 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ടി20 ലോകകപ്പിനുള്ള വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് സ്ക്വാഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഫെബ്രുവരി 7 മുതല് ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലുമായി നടക്കുന്ന ടൂര്ണമെന്റില് ഷായ് ഹോപ്പാണ് ടീമിനെ നയിക്കുന്നത്. യുഎഇയിൽ നടന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിൽ കളിക്കാതിരുന്ന ഓൾറൗണ്ടർമാരായ റോസ്റ്റൺ ചേസ്, അകില ഹൊസൈൻ, ഷെർഫെയ്ൻ റൂഥർഫോർഡ് എന്നിവർ ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തി. റൊമാരിയോ ഷെപ്പേർഡിനൊപ്പം മുൻ ക്യാപ്റ്റൻമാരായ ജേസൺ ഹോൾഡർ, റോവ്മാൻ പവൽ എന്നിവരെയും തിരിച്ചുവിളിച്ചു.
ജനുവരി 27 മുതൽ 31 വരെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നടക്കുന്ന മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുള്ള ടി20 പരമ്പരയിലും ഈ ടീം പങ്കെടുക്കും. പരിക്കുമൂലം ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് പര്യടനത്തിലും ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലും കളിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ ഷമർ ജോസഫിനെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹോൾഡർ, മാത്യു ഫോർഡ്, ജെയ്ഡൻ സീൽസ് എന്നിവർക്കൊപ്പം പേസ് ആക്രമണത്തിന് താരം ചേരും. അതേസമയം ഹൊസൈൻ സ്പിൻ ആക്രമണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകും, ചേസും ഗുഡാകേഷ് മോട്ടിയും കൂടെ പിന്തുണയ്ക്കും.
Every shot, every celebration & and every moment of hope, we show the world who we are!🌴— Windies Cricket (@windiescricket) January 26, 2026
Here are the men to carry the hopes and dreams of every West Indian at the ICC Men's T20 World Cup in India & Sri Lanka.🏆 #WT20 #MaroonSpirit pic.twitter.com/R7HoWvyjTz
ലൂയിസ്-ജോസഫ് ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്തായി
2024ലെ ഹോം ലോകകപ്പിൽ കളിച്ച ടീമിൽ നിന്നുള്ള 11 കളിക്കാർ 15 അംഗ ടീമിൽ ഇടംനേടി. അഫ്ഗാനെതിരായ മത്സരത്തില് നിരാശാജനകമായ പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത ഇടംകൈയ്യൻ ഓപ്പണർ എവിൻ ലൂയിസിനെ ടീമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി, ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ അൽസാരി ജോസഫും പരിക്കിനെത്തുടർന്ന് നിന്ന് പുറത്തായി.
സ്കോട്ട്ലൻഡ്, ഇംഗ്ലണ്ട്, നേപ്പാൾ, ഇറ്റലി എന്നിവരോടൊപ്പം ഗ്രൂപ്പ് സിയിലാണ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 7 ന് കൊൽക്കത്തയിലെ ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ സ്കോട്ട്ലൻഡിനെതിരെയാണ് പോരാട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ (ഫെബ്രുവരി 11), നേപ്പാൾ (ഫെബ്രുവരി 15), ഇറ്റലി (ഫെബ്രുവരി 19) എന്നിവർക്കെതിരെയുള്ള മത്സരങ്ങൾ നടക്കും.
2026 ടി20 ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ
- ഗ്രൂപ്പ് എ: ഇന്ത്യ, യുഎസ്എ, നമീബിയ, നെതർലാൻഡ്സ്, പാകിസ്ഥാൻ
- ഗ്രൂപ്പ് ബി: ഓസ്ട്രേലിയ, ശ്രീലങ്ക, സിംബാബ്വെ, അയർലൻഡ്, ഒമാൻ
- ഗ്രൂപ്പ് സി: ഇംഗ്ലണ്ട്, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്, ബംഗ്ലാദേശ്, ഇറ്റലി, നേപ്പാൾ
- ഗ്രൂപ്പ് ഡി: ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ന്യൂസിലാൻഡ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, കാനഡ, യുഎഇ
വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ലോകകപ്പ് ടീം: ഷായ് ഹോപ്പ് (ക്യാപ്റ്റൻ), ഷിമ്രോൺ ഹെറ്റ്മെയർ, ജോൺസൺ ചാൾസ്, റോസ്റ്റൺ ചേസ്, മാത്യു ഫോർഡ്, ജേസൺ ഹോൾഡർ, അകേൽ ഹൊസൈൻ, ഷാമർ ജോസഫ്, ബ്രാൻഡൻ കിംഗ്, ഗുഡാകേഷ് മോട്ടീ, റോവ്മാൻ പവൽ, ഷെർഫെയ്ൻ റൂഥർഫോർഡ്, ക്വിന്റണ് സാംപ്സൺ, ജെയ്ഡന് സീൽസ്, റൊമാരിയോ ഷെപ്പേർഡ്.
