98 ൽ വീണ് ഗിൽ, മാസ്സ് ഫിഫ്റ്റിയുമായി പന്ത്; കിവീസിനെതിരെ ഇന്ത്യ പിടിമുറുക്കുന്നു, 118 റൺസ് ലീഡ്
രാഹുലിന് സെഞ്ചുറി, പടിക്കലിനും ഗില്ലിനും പന്തിനും അർധസെഞ്ച്വറി; കിവീസിനെതിരെ 486/4 എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യ ശക്തം.
Published : November 21, 2026 at 12:02 PM IST
വെല്ലിംഗ്ടൺ: ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ മൂന്നാം ദിനം കളി നിർത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യ 125 ഓവറിൽ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 486 റൺസ് എന്ന ശക്തമായ നിലയിൽ. ഇതോടെ ഇന്ത്യക്ക് 118 റൺസിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സ് ലീഡ് ലഭിച്ചു. അവസാന ഓവറിൽ രണ്ട് റൺസ് അകലെ സെഞ്ചുറി നഷ്ടമായ ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മന് ഗില്ലിന്റേയും (98), തകർപ്പൻ അർധസെഞ്ചുറി നേടിയ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ ഋഷഭ് പന്തിന്റേയും (55*) മികവിലാണ് ഇന്ത്യ കളിയിൽ പിടിമുറുക്കിയത്.
പരിക്കിൽ നിന്ന് മുക്തനായി തിരിച്ചെത്തിയ പന്ത് 62 പന്തിൽ അഞ്ച് ഫോറും രണ്ട് സിക്സും സഹിതം 55 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിൽക്കുന്നു. ഒപ്പം അൻഷുൽ കാംബോജ് (0*) ആണ് ക്രീസിൽ. നേരത്തെ, 290 പന്തിൽ 136 റൺസ് നേടിയ കെ.എൽ. രാഹുലും (ന്യൂസിലൻഡിലെ ആദ്യ സെഞ്ചുറി), 175 പന്തിൽ 80 റൺസെടുത്ത ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലും ഇന്ത്യൻ ഇന്നിംഗ്സിന് മികച്ച അടിത്തറ നൽകിയിരുന്നു.
Stumps on Day 3! Glorious performances through the batting order take #TeamIndia to a commanding lead 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/AfKNPUCjYW #NZvIND https://t.co/RT39L2r300— BCCI (@BCCI) November 21, 2026
ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ സെഞ്ചുറിയൻ ആകുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കെയാണ് ജേക്കബ് ഡഫിയുടെ പന്തിൽ ഗിൽ പുറത്തായത്. ബാറ്റിനും പാഡിനുമിടയിലൂടെ കയറിയ പന്ത് പാഡിൽ തട്ടി ഓഫ് സ്റ്റമ്പ് തെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. 146 പന്തിൽ ഒമ്പത് ഫോറും രണ്ട് സിക്സും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ഗില്ലിന്റെ ഇന്നിംഗ്സ്. ഗില്ലിന്റെ അർധസെഞ്ചുറിയോടെ ന്യൂസിലൻഡിൽ ഒരു ടെസ്റ്റിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സിൽ ടോപ്-4 ബാറ്റർമാരെല്ലാം 50 കടക്കുന്നു എന്ന അപൂർവ്വ റെക്കോർഡും ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കി. കൂടാതെ, നാല് മുൻനിര ബാറ്റർമാരും 80 റൺസിന് മുകളിൽ സ്കോർ ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റ് ചരിത്രത്തിൽ ഇത് പന്ത്രണ്ടാം തവണയും ന്യൂസിലൻഡിൽ ആദ്യവുമാണ്.
തുടക്കത്തിൽ 37 പന്തിൽ 15 റൺസ് മാത്രം എടുത്ത് പതുക്കെ തുടങ്ങിയ പന്ത്, പിന്നീട് ഡഫിക്കെതിരെ ഒരോവറിൽ രണ്ട് സിക്സും ഒരു ഫോറും ഉൾപ്പെടെ 18 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയാണ് കത്തിക്കയറിയത്. 55 പന്തിൽ തന്റെ 22-ാം ടെസ്റ്റ് അർധസെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കിയ പന്ത്, ഗില്ലുമായി ചേർന്ന് സെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ടും പടുത്തുയർത്തി. 67 റൺസിൽ നിൽക്കെ എൽബിഡബ്ല്യു വിധിയിൽ നിന്ന് ഡിആർഎസ് വഴി ഗിൽ രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു.
- ന്യൂസിലൻഡ് ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സ്: 368/10 (121 ഓവർ) - ഹെൻറി നിക്കോൾസ് 175
- ഇന്ത്യ ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സ്: 486/4 (125 ഓവർ) - കെ.എൽ. രാഹുൽ 136, ശുഭ്മന് ഗിൽ 98, ഋഷഭ് പന്ത് 55
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