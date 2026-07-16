ഒരു അർജൻ്റീനക്കാരൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന്... ഇത് വെറുമൊരു കളിയല്ല, പ്രാണനാണ്!
അര്ജൻ്റീന-ഇംഗ്ലണ്ട് സെമി പോരിന് പിന്നാലെ സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് അർജന്റീനോസ് ജൂനിയേഴ്സിൻ്റെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ അലെജാൻഡ്രോ ലിനോ
Published : July 16, 2026 at 10:56 AM IST
കോച്ച് അൽജാൻഡ്രോ ലിനോ
അർജൻ്റീന എന്നാൽ ഫുട്ബോൾ മാത്രമല്ല. അത് പ്രണയമാണ്, അടങ്ങാത്ത ആവേശമാണ്, അഭിമാനമാണ്, ചരിത്രമാണ്, നമ്മൾ ജനിച്ചുവളർന്ന തെരുവുകളുടെ സ്പന്ദനമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുക എന്നാൽ ജീവിതത്തിലെ സകല സങ്കടങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും മറക്കുക എന്നാണ്. കാരണം, ആ തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റുകളിലാണ് ഞങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതം ജീവിച്ചുതീർക്കുന്നത്!
ഈ മണ്ണിൽ ജനിച്ചുവീഴുന്ന ഒരു കുട്ടി പന്തുതട്ടിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്ന സ്വപ്നം വെറുമൊരു ലോകകപ്പ് കളിക്കുക എന്നതല്ല, മറിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ കളിച്ച് അവരെ ടൂർണമെന്റിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുക എന്നതാണ്! അത്തരം അത്ഭുതങ്ങൾ ഒരു ആയുസ്സിൽ അപൂർവ്വമായേ സംഭവിക്കൂ. ഇന്ന്, ആ അത്ഭുതം വീണ്ടും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. 1986-ൽ ഡീഗോ അർമാൻഡോ മറഡോണയുടെ അമരത്വമുള്ള ഇടതുകാലിലൂടെ സംഭവിച്ചത്, ഇതാ 2026-ൽ ലയണൽ മെസ്സിയുടെ വിശുദ്ധ കൂടാരത്തിന് കീഴിൽ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു!
ഹൃദയം പൊട്ടിയ കരച്ചിലും മറക്കാനാവാത്ത ആലിംഗനവും
ഞങ്ങൾ ഫുട്ബോളിനെ നെഞ്ചേറ്റുന്ന രീതി മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് എങ്ങനെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കും? എൻ്റെ 45-ാം വയസ്സിൽ, കളി നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ലിവിംഗ് റൂമിലേക്ക് നോക്കി. എൻ്റെ ഹൃദയം അഭിമാനം കൊണ്ട് നിറയുകയായിരുന്നു... കളി തീരാൻ വൈകുന്നതോർത്ത് എൻ്റെ അമ്മ പൊട്ടികരയുന്നു. ലൗട്ടാരോ മാർട്ടീനസിൻ്റെ ആ മാന്ത്രിക ഗോൾ കണ്ടയുടൻ എൻ്റെ പിതാവ് ഒരു ഭ്രാന്തനെപ്പോലെ ആർത്തുവിളിക്കുന്നു. എൻ്റെ മകൻ ആവേശത്തോടെ മുറ്റത്തേക്ക് ഓടുന്നു.
എൻ്റെ സഹോദരനും അനന്തരവനും ഓടിവന്ന് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആനന്ദക്കണ്ണീർ പൊഴിക്കുന്നു. അളക്കാനാവാത്ത സന്തോഷത്തിൽ നിന്ന് പിറന്ന കണ്ണീരായിരുന്നു അത്. ഇതൊരു വെറും ഫുട്ബോൾ മത്സരമായിരുന്നില്ല, ലോകകപ്പിൻ്റെ സെമി ഫൈനലായിരുന്നു, ലയണൽ മെസ്സിയുടെ അവസാനത്തെ ലോകകപ്പ് നൃത്തമായിരുന്നു. അതിലുപരി, ഫുട്ബോളിൻ്റെ സ്രഷ്ടാക്കളായ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയുള്ള ഇതിഹാസ പോരാട്ടവും!
ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തറപറ്റിച്ച 'അൽബിസെലെസ്റ്റെ' കരുത്ത്
മൈതാനത്ത്, ഈ ലോകകപ്പിലെ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനമാണ് അർജൻ്റീന പുറത്തെടുത്തത്. അവർ മനോഹരമായി കളിച്ചു, എതിരാളികളെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി, കളി പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ചു. റിംഗിൻ്റെ കോണിൽ പെട്ടുപോയ ഒരു ബോക്സറെപ്പോലെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മാത്രമേ ഇംഗ്ലണ്ടിന് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അതിനിടയിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ഒരു ഗോൾ നേടിയെങ്കിലും, അത് സിംഹത്തെ ചൊടിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് അവർ വൈകിയാണ് അറിഞ്ഞത്. അർജൻ്റീന തിരിച്ചടിച്ചു, തനത് അർജൻ്റീനിയൻ ശൈലിയിൽ തന്നെ അവർ വിജയം പിടിച്ചെടുത്തു.
"മനോഹരമായ ഫുട്ബോളിലൂടെ മാത്രമല്ല, അതിലും വലിയൊരു ഹൃദയവും തകരാത്ത ആത്മവിശ്വാസവും കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ജയിച്ചത്. കാരണം ഒരു അർജൻ്റീനക്കാരനായി ഫുട്ബോൾ കളിക്കുക എന്നാൽ അതൊരു അസാധ്യ പ്രതിഭയും, ചോര തിളയ്ക്കുന്ന ആവേശവുമാണ്!"
തലമുറകൾ കൈമാറുന്ന ഇതിഹാസം
ഇന്ത്യയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട വായനക്കാരോട് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഡെസ്കിലിരുന്ന് എഴുതുന്ന തണുപ്പൻ, സാങ്കേതിക വിശകലനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതെങ്കിൽ എനിക്കതിന് കഴിയില്ല. ഇപ്പോഴും കണ്ണുകളിൽ കണ്ണീരും, ആർത്തുവിളിച്ച് തൊണ്ടയിടറിയ ശബ്ദവുമായി എനിക്ക് ഒന്നുമാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ... ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് വെറുമൊരു കളിയല്ല.
ഈ സെമി ഫൈനൽ വരുംതലമുറകൾ ആവേശത്തോടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇതിഹാസമാണ്. എൻ്റെ ആത്മാവ് കൈയിലെടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്നു, ഇതാണ് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത്, ഇതാണ് കോടിക്കണക്കിന് അർജൻ്റ നക്കാർ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന വികാരം! വാമോസ് അർജൻ്റീന!