'കളി കൈവിട്ടത് ആ മൂന്ന് ഓവറുകളിൽ'..! ആർസിബിയോടേറ്റ തോൽവിയിൽ നിരാശ പങ്കുവെച്ച് ശുഭ്‌മന്‍ ഗിൽ

ആർസിബിയോട് തോറ്റു; ഗുജറാത്തിന് എവിടെയാണ് പിഴച്ചതെന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ ഗിൽ പറയുന്നു.

RCB VS GT MATCH HIGHLIGHTS
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 25, 2026 at 12:54 PM IST

ബെംഗളൂരു: റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരിനോട് അഞ്ച് വിക്കറ്റിന് പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ, ടീമിന് എവിടെയാണ് പിഴച്ചതെന്ന് തുറന്നുപറഞ്ഞ് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്‌മന്‍ ഗിൽ. ഇന്നലെ ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിൽ ഗുജറാത്ത് ഉയർത്തിയ കൂറ്റൻ സ്കോർ ആർസിബി മറികടക്കുകയായിരുന്നു.

നിർണ്ണായകമായത് ആ ഓവറുകൾ

മത്സരശേഷം സംസാരിക്കവെ, ബാറ്റിംഗിലും ബൗളിംഗിലും ടീമിന് നേരിട്ട തിരിച്ചടികൾ ഗിൽ അക്കമിട്ടു നിരത്തി. "തീർച്ചയായും, 16 മുതൽ 19 വരെയുള്ള ആ മൂന്ന് ഓവറുകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബൗണ്ടറികൾ കണ്ടെത്താനായില്ല. ആ ഓവറുകൾ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നിർണ്ണായകമായിരുന്നു. പവർപ്ലേ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നല്ല നിലയിലായിരുന്നു, എന്നാൽ മധ്യ ഓവറുകളിൽ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചില്ല," ഗിൽ പറഞ്ഞു.

മത്സരത്തിന്‍റെ ഗതി മാറ്റിയ പ്രധാന ഘടകം വിരാട് കോലിക്ക് ലഭിച്ച ജീവനദാനമായിരുന്നു. പൂജ്യം റൺസിൽ നിൽക്കെ കോലിയുടെ ക്യാച്ച് ഗുജറാത്ത് ഫീൽഡർമാർ കൈവിട്ടിരുന്നു. "ഒരു ബാറ്റര്‍ റണ്ണൊന്നുമെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നൽകുന്ന അവസരം പാഴാക്കുന്നത് ഫീൽഡറെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ സമ്മർദ്ദമാണ്. എന്നാൽ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചുവരുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനം. ഞങ്ങൾക്ക് ചില അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ കൃത്യമായ ലെങ്തിൽ പന്തെറിയാൻ ബൗളർമാർക്ക് സാധിച്ചില്ല. മധ്യ ഓവറുകളിൽ ആർസിബി ബാറ്റര്‍മാര്‍ മികച്ച രീതിയിലാണ് പന്തുകളെ നേരിട്ടത്."

ക്യാച്ച് കൈവിട്ടത് മുതലെടുത്ത കോലി 44 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 81 റൺസുമായി ആർസിബിയുടെ വിജയശില്പിയായി മാറി. കോലിക്കൊപ്പം 27 പന്തിൽ 55 റൺസ് നേടിയ ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലും ചേർന്നതോടെ ഗുജറാത്ത് ബൗളർമാർ നിഷ്പ്രഭരായി.

സായ് സുദർശന്‍റെ സെഞ്ച്വറി പാഴായി

നേരത്തെ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ്, സായ് സുദർശന്‍റെ തകർപ്പൻ സെഞ്ച്വറിയുടെ കരുത്തിൽ 205/3 എന്ന മികച്ച സ്കോർ പടുത്തുയർത്തിയിരുന്നു. 58 പന്തിൽ നിന്നാണ് സായ് സുദർശൻ 100 റൺസ് തികച്ചത്. ഇതോടെ ഐപിഎല്ലിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ 2000 റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന താരമെന്ന റെക്കോർഡും സായ് സ്വന്തമാക്കി. നായകൻ ഗില്ലും ജോസ് ബട്‌ലറും മികച്ച പിന്തുണ നൽകിയെങ്കിലും ഈ സ്കോർ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഗുജറാത്തിനായില്ല.

കുനാൽ പാണ്ഡ്യയുടെ പോരാട്ടം

മത്സരത്തിന്‍റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ റാഷിദ് ഖാനും മാനവ് സുതറും ചേർന്ന് ജിതേഷ് ശർമ്മയെയും രജത് പാട്ടിദാറിനെയും പുറത്താക്കിയതോടെ ഗുജറാത്തിന് വിജയപ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. "ഞങ്ങൾ ബാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൃണാൽ പാണ്ഡ്യ എറിഞ്ഞ പന്തുകൾക്ക് ചെറിയ ഗ്രിപ്പ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കളിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാമായിരുന്നുവെന്ന് ഗില്‍ പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ ഒടുവിൽ ക്രീസിലെത്തിയ കൃണാൽ പാണ്ഡ്യ 12 പന്തിൽ 23 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന് ആർസിബിയെ വിജയതീരത്തെത്തിച്ചു. 18-ാം ഓവറിൽ കൃണാൽ നടത്തിയ ആക്രമണം ഗുജറാത്തിന്‍റെ പ്രതീക്ഷകൾ പൂർണ്ണമായും അവസാനിപ്പിച്ചു.

