ETV Bharat / sports

ലയണൽ മെസി ബംഗാളില്‍; പ്രശംസ ഏറ്റുവാങ്ങി സുശാന്ത് റായ്

അസൻസോളിലെ ശിൽപിയായ സുശാന്ത് റായ് സ്വന്തം മെഴുക് മ്യൂസിയത്തിൽ ലയണൽ മെസിയുടെ ജീവസുറ്റ പ്രതിമ സൃഷ്‌ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

LIONEL MESSI Lionel Messi statue LIONEL MESSI IN ASANSOL WAX MUSEUM ASANSOL
Lionel messi wax statue (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 22, 2026 at 5:24 PM IST

|

Updated : February 22, 2026 at 5:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

കൊൽക്കത്ത: ഫുട്ബോൾ താരം ലയണൽ മെസിയുടെ ഇന്ത്യ സന്ദർശനം നിരവധി വിമർശനങ്ങൾക്കും വിവാദങ്ങൾക്കും വഴി തെളിച്ചിരുന്നു. മെസിയെ കാണാൻ കഴിയാത്തതിനെത്തുടർന്ന് യുവഭാരതി സ്പോർട്‌സ് കോംപ്ലക്‌സിൽ നിരവധി നാശനഷ്‌ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്‌തു.

LIONEL MESSI Lionel Messi statue LIONEL MESSI IN ASANSOL WAX MUSEUM ASANSOL
Lionel Messi wax statue (ETV Bharat)

മെസിയുടെ പ്രതിമയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രോളുകളുടെ ചാകരയായിരുന്നു. മെസിയെ പ്രതിമയിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ പരിഹസിച്ചു. അസൻസോളിലെ ശിൽപിയായ സുശാന്ത് റായ് സ്വന്തം മെഴുക് മ്യൂസിയത്തിൽ ലയണൽ മെസിയുടെ ജീവസുറ്റ പ്രതിമ സൃഷ്‌ടിച്ച് ഇത് തിരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

LIONEL MESSI Lionel Messi statue LIONEL MESSI IN ASANSOL WAX MUSEUM ASANSOL
sushant roy wax musem (ETV Bharat)

ഇന്ന് മന്ത്രി മലയ് ഘട്ടക് മെസിയുടെ പ്രതിമ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു. അസൻസോളിലെ പ്രമുഖ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരും കായിക പ്രേമികളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്‌പൂരിലെ നഹർഗഡ് കോട്ടയിലെ ഷിസ്‌മഹൽ ആൻഡ് വാക്‌സ് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ അതേ ശൈലിയിൽ സുശാന്ത് റോയ് അസൻസോളിൽ ഒരു മെഴുക് മ്യൂസിയവും ഒരു ഷിസ്‌മഹലും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

LIONEL MESSI Lionel Messi statue LIONEL MESSI IN ASANSOL WAX MUSEUM ASANSOL
Lionel Messi wax museum (ETV Bharat)

മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് കൊൽക്കത്തയിൽ ഒരു മെഴുക് മ്യൂസിയവും നിർമ്മിച്ചു, ആ മെഴുക് മ്യൂസിയത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം പ്രതിമകളും സുശാന്ത് റായിയാണ് നിർമ്മിച്ചത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പ്രതിമ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എത്തിയ സംസ്ഥാന മന്ത്രി മലയ് ഘട്ടക് സുശാന്ത് റായിയെ പ്രശംസിച്ചു "സുശാന്ത് റോയ് അസൻസോളിൻ്റെ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റേയും അഭിമാനമാണ്. അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിന് പുറത്തും വിദേശത്തുമായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ലയണൽ മെസിയുടെ ഒരു പ്രതിമ നിർമ്മിച്ചു. ഈ പ്രതിമ വളരെ മനോഹരമാണ്.

LIONEL MESSI Lionel Messi statue LIONEL MESSI IN ASANSOL WAX MUSEUM ASANSOL
Asansol sculptor Sushant Roy creates a statue of Messi (ETV Bharat)

അസൻസോളിലെ ജനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരും സുശാന്ത് റായിയുടെ ഈ അസാധാരണ സൃഷ്‌ടിയും മെഴുക് മ്യൂസിയവും കാണാൻ വരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു" മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

LIONEL MESSI Lionel Messi statue LIONEL MESSI IN ASANSOL WAX MUSEUM ASANSOL
Selfie with Lionel Messi (ETV Bharat)

പ്രതിമയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ അസൻസോളിലെ എല്ലാ പ്രമുഖ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരും പങ്കെടുത്തു. "കൊൽക്കത്തയിൽ മെസിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സംഭവവും പ്രതിമയും കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നി. എന്നാൽ കലാകാരൻ സുശാന്ത് റോയ് സൃഷ്‌ടിച്ച ലയണൽ മെസിയുടെ പ്രതിമ വളരെ മനേഹരമായി തോന്നുന്നു. അസൻസോളിൽ ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു പ്രതിമ സൃഷ്‌ടിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്" മുൻ ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ കളിക്കാരനും അസൻസോളിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖ കായികതാരവുമായ ബിശ്വജിത് ദാസ് പറഞ്ഞു,

LIONEL MESSI Lionel Messi statue LIONEL MESSI IN ASANSOL WAX MUSEUM ASANSOL
State Minister Malay Ghatak inaugurated the statue (ETV Bharat)

മെസിയുടെ പ്രതിമയ്‌ക്ക് പിന്നിലെ കഥ

ഏകദേശം രണ്ട് മാസത്തെ കഷ്‌ടപ്പാടിന് ഒടുവിലാണ് മെസിയുടെ പ്രതിമ സൃഷ്‌ടിച്ചത്. മെസി കൊൽക്കത്തയിൽ വന്നതിനു ശേഷമാണ് മെസിയുടെ പ്രതിമ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് സുശാന്ത് റായ് മനസിലാക്കിയത്. "മെസി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനാണ്, ലോകജനതയ്ക്കും അദ്ദേഹം വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ലയണൽ മെസിയുടെ പ്രതിമ എൻ്റെ മെഴുക് മ്യൂസിയത്തിൽ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മെഴുക് മ്യൂസിയം കാണാൻ വരുന്നവർക്ക് ഈ പ്രതിമ കാണാനും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കഴിയും" സുശാന്ത് റായ് പറഞ്ഞു.

LIONEL MESSI Lionel Messi statue LIONEL MESSI IN ASANSOL WAX MUSEUM ASANSOL
Famous players with Messi's statue and sculpture (ETV Bharat)

ആർട്ടിസ്റ്റ് സുശാന്ത് റായിയുടെ സൃഷ്‌ടികൾ

ഇടതുപക്ഷ ഭരണകാലത്ത് മറഡോണ കൊൽക്കത്തയിൽ എത്തിയപ്പോൾ, അന്നത്തെ കായിക മന്ത്രി സുഭാഷ് ചക്രവർത്തി മുൻകൈയെടുത്ത് മറഡോണയ്ക്ക് ഒരു മെഴുക് പ്രതിമ സമ്മാനിച്ചിരുന്നു. ആ പ്രതിമ സുശാന്ത് റായിയാണ് നിർമ്മിച്ചത്. പ്രതിമ കണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ മറഡോണ പ്രതിമയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുക പോലും ചെയ്‌തു.

LIONEL MESSI Lionel Messi statue LIONEL MESSI IN ASANSOL WAX MUSEUM ASANSOL
Messi statue (ETV Bharat)

സൗരവ് ഗാംഗുലിയുടെ മെഴുകു പ്രതിമ, സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറുടെ മെഴുകു പ്രതിമ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി കളിക്കാരുടെ മെഴുക് പ്രതിമകൾ സുശാന്ത് റോയ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജ്യോതി ബസു മുതൽ സൗമിത്ര ചാറ്റർജി, അമിതാഭ് ബച്ചൻ, സുശാന്ത് സിംഗ് രജ്‌പുത്, ഷാരൂഖ് ഖാൻ, ചാർളി ചാപ്ലിൻ തുടങ്ങി നിരവധി വ്യക്തികളുടെ പ്രതിമകൾ അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ മുൻ രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജിക്ക് സുശാന്ത് റോയ് തൻ്റെ മെഴുക് പ്രതിമ സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ALSO READ: സൂപ്പര്‍ എട്ടില്‍ വിജയം തുടരാൻ ഇന്ത്യ; ഫൈനലിലെ തോൽവിക്ക് പകരം വീട്ടാൻ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും

Last Updated : February 22, 2026 at 5:52 PM IST

TAGGED:

LIONEL MESSI
LIONEL MESSI STATUE
LIONEL MESSI IN ASANSOL
WAX MUSEUM ASANSOL
WAX STATUE OF LIONEL MESSI

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.