ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് വഴി തട്ടിപ്പിന് ഇരയായേക്കാം; ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ
Published : March 27, 2026 at 6:23 PM IST
ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ക്രിക്കറ്റ് ലീഗായ ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റുകൾ, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ലഭ്യമാണെന്ന പേരിൽ വ്യാജ പേജുകളും പരസ്യങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. വ്യാജമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ ഇത്തരം ടിക്കറ്റുകൾക്കായി ബന്ധപ്പെടുന്നവരെ ചാറ്റ് വഴി വിശ്വാസം നേടിയെടുത്ത്, സാധാരണ നിരക്കിനേക്കാൾ ഉയർന്ന തുക ആവശ്യപ്പെടുകയും വിഐപി ടിക്കറ്റ്, ലിമിറ്റഡ് സീറ്റ്സ് തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പണം തട്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
വ്യാജ ആക്കൗണ്ടുകളും ചാറ്റുകളും വഴി ഐപിഎൽ സീസൺ ആരംഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇവർ വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കാൻ, യഥാർഥ ടിക്കറ്റുകളോട് സാമ്യമുള്ള വ്യാജ ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റുകൾ അയക്കുകയും പണം വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഇവ തട്ടിപ്പാണെന്ന് മനസിലാക്കി കഴിയുമ്പോഴേക്കും തട്ടിപ്പുകാർ പണം തിരിച്ചുകിട്ടാത്ത വിധം മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. ആയതിനാൽ ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ ഒന്ന് കരുതിയിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള ജാഗ്രത നിർദ്ദേശങ്ങൾ
- സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ലഭിക്കുന്ന ടിക്കറ്റ് ഓഫറുകളിൽ ഉടൻ വിശ്വസിക്കരുത്.
- ടിക്കറ്റുകൾ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളിലൂടെയോ അംഗീകൃത വിൽപ്പന പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെയോ മാത്രം വാങ്ങുക.
- സാധാരണ നിരക്കിനേക്കാൾ ഉയർന്ന തുക ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഇടപാടുകളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക.
- അപരിചിതരുമായുള്ള ഓൺലൈൻ പണമിടപാട് ഒഴിവാക്കുക.
ഇത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സൈബർ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിനിരയായാൽ ഉടൻ തന്നെ 1930 എന്ന സൈബർ ഹെൽപ്ലൈൻ നമ്പറിലോ https://cybercrime.gov.in എന്ന ദേശീയ സൈബർ ക്രൈം പോർട്ടലിലോ പരാതി നൽകുക.
ഐപിഎല് പോരാട്ടത്തിന് നാളെ തുടക്കം
ഐപിഎല്ലിന്റെ 19-ാം പതിപ്പ് നാളെ (മാർച്ച് 28) ബംഗളൂരു ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തുടക്കമാകും. ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് വിരാട് കോലി, രോഹിത് ശർമ, എംഎസ് ധോണി എന്നീ ഇതിഹാസ താരങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തിലേക്കാണ്. വളരെ ആവേശത്തോടെയാണ് ലോകം ഐപിഎല്ലിനെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ റോയല് ചലഞ്ചേഴ്സ് ബംഗളൂരുവും സണ്റൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദും ഏറ്റുമുട്ടുന്നതോടെയാണ് രണ്ട് മാസക്കാലം നീളുന്ന ഐപിഎല്ലിൻ്റെ 19-ാം എഡിഷന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രമാണിച്ച് ആദ്യ 20 മത്സരങ്ങളുടെ സമയ ക്രമമാണ് ബിസിസിഐ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാംഘത്തില് ഏപ്രില് 13 മുതല് മെയ് 24 വരെയുള്ള മത്സരങ്ങളുടെ പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. 50 മത്സരങ്ങളാണുള്ളത്. ആദ്യഘട്ടത്തില് 20 മത്സരങ്ങളാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. ആകെ 84 മത്സരങ്ങളാണ് ഇക്കുറിയുള്ളത്.
ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിങ്സ്, രാജസ്ഥാന് റോയല്സ്, മുംബൈ ഇന്ത്യന്സ്, ഡല്ഹി ക്യാപിറ്റല്സ്, ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്സ്, കൊല്ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്, പഞ്ചാബ് കിങ്സ്, ലഖ്നൗ സൂപ്പര് ജയൻ്റ്സ്, റോയല് ചലഞ്ചേഴ്സ് ബംഗളൂരു, സണ്റൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് എന്നീ പത്തു ടീമുകളാണ് ഇക്കുറി പോരിനിറങ്ങുന്നത്. അഹമ്മദാബാദ്, ചെന്നൈ, ബംഗളൂരു, ഡല്ഹി, ധരംശാല, ഗുവാഹത്തി, ജയ്പ്പൂര്, ഹൈദരാബാദ്, കൊല്ക്കത്ത, ലഖ്നൗ, മുല്ലന്പൂര്, മുംബൈ, റായ്പ്പൂര്, വിശാഖപട്ടണം എന്നീ 12 വേദികളിലായാണ് മത്സരങ്ങള് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
