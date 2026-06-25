ടിജി20 ലീഗ്: ഖമ്മത്തിനെതിരെ വാറങ്കലിനു 5 വിക്കറ്റ് ജയം, കരീംനഗറിനെ വീഴ്ത്തി നൽകൊണ്ട
ടിജി20 ആവേശം: ഖമ്മം ഏസസിനെ 5 വിക്കറ്റിന് തറപ്പറ്റിച്ച് വാറങ്കലും, കരീംനഗറിനെ 6 വിക്കറ്റിന് വീഴ്ത്തി നൽകൊണ്ടയും പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചു
Published : June 25, 2026 at 9:38 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ടിജി20 ലീഗ് ഒന്നാം സീസണിലെ ആവേശകരമായ മത്സരങ്ങളിൽ വാറങ്കൽ വാരിയേഴ്സിനും അനുരാഗ് നൽകൊണ്ട നൈറ്റ്സിനും തകർപ്പൻ ജയം. ഉപ്പല് രാജീവ് ഗാന്ധി ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ അൻവിത ഖമ്മം ഏസസ് ഉയർത്തിയ 203 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ ലക്ഷ്യം ഹർഷിത് ചൗധരിയുടെ പുറത്താകാത്ത സെഞ്ച്വറിയുടെ (121*) കരുത്തിൽ വാറങ്കൽ വാരിയേഴ്സ് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് ശേഷിക്കെ മറികടന്നു. മഴ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിൽ ഡക്ക്വർത്ത് ലൂയിസ് നിയമപ്രകാരം 17 ഓവറിൽ 117 റൺസെന്ന പുതുക്കിയ ലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന അനുരാഗ് നൽകൊണ്ട നൈറ്റ്സ്, നിതീഷ് റെഡ്ഡിയുടെ അർധസെഞ്ച്വറി (52) മികവിൽ കരീംനഗർ ഡയമണ്ട്സിനെ ആറ് വിക്കറ്റിന് തകർത്തു.
ഹർഷിത് ചൗധരിയുടെ സെഞ്ച്വറി തിളക്കം; വാറങ്കലിനു ജയം
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഖമ്മം ഏസസ് മായങ്ക് ഗുപ്തയുടെയും മിക്കിൽ ജയ്സ്വാളിന്റേയും അർധസെഞ്ച്വറികളുടെ (ഇരുവർക്കും 54 റൺസ് വീതം) കരുത്തിൽ മികച്ച സ്കോറിലേക്ക് നീങ്ങിയെങ്കിലും അവസാന ഘട്ടത്തിൽ തകർന്നു. വരംഗൽ ബൗളർമാരായ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ മാലിക്കും മുരുകൻ അഭിഷേകും മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തിയതോടെ ഖമ്മം ഇന്നിങ്സ് 202 റൺസിൽ അവസാനിച്ചു.
മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ 32 റൺസിൽ നിൽക്കെ ജീവൻദാനം ലഭിച്ച വാറങ്കൽ ഓപ്പണർ ഹർഷിത് ചൗധരി 62 പന്തിൽ 121 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന് ടീമിനെ വിജയതീരത്ത് എത്തിച്ചു. ഋഷികേത് സിസോദിയയും അവസാന ഓവറുകളിൽ ആദി മണി കിരണും മികച്ച പിന്തുണ നൽകിയതോടെ വാറങ്കൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റിന്റെ വിജയം ഉറപ്പാക്കി.
Warangal Warriors pick up their first poinrs! ✌️— tg20official (@tg20official) June 24, 2026
Led by a superhuman effort from Harshit Choudhary, the Warriors galloped to a thumping win that earned them their first victory in the #SreenidhiUniversityTG20! 🧨#AKAvWW #ManaCricketShuru pic.twitter.com/im76c2zSFW
കരീംനഗറിനെ തകർത്ത് നൽകൊണ്ട നൈറ്റ്സ്
രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത കരീംനഗർ ഡയമണ്ട്സിന് ക്യാപ്റ്റൻ തൻമയ് അഗർവാൾ (46) മികച്ച തുടക്കം നൽകിയെങ്കിലും മഴയ്ക്ക് ശേഷം നൽകൊണ്ട ബൗളർമാർ കളി അനുകൂലമാക്കി. നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ രക്ഷാൻ റെഡ്ഡിയും മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നേടിയ വരുൺ ഗൗഡും ചേർന്ന് കരീംനഗറിനെ 130 റൺസിൽ ഒതുക്കി.
മഴ നിയമപ്രകാരം 17 ഓവറിൽ 117 റൺസായി പുതുക്കിയ ലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ നൽകൊണ്ട നൈറ്റ്സിന് തുടക്കത്തിൽ രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായി. എന്നാൽ 36 പന്തിൽ 52 റൺസെടുത്ത നിതീഷ് റെഡ്ഡിയുടെ ബാറ്റിങ്ങും പുറത്താകാതെ 36 റൺസെടുത്ത ദിനേഷ് സിങ്ങിന്റെ വെടിക്കെട്ടും മൂന്ന് ഓവറുകൾ ബാക്കി നിൽക്കെ നൽകൊണ്ടയ്ക്ക് ആധികാരിക വിജയം സമ്മാനിച്ചു.
Anurag Nalgonda Knights win this battle and open their account! 😎🛡️— tg20official (@tg20official) June 24, 2026
The Knights showed up and delivered a complete performance through and through, hardly putting a foot wrong tonight and getting a priceless W against their name! 💪#ANKvKD #SreenidhiUniversityTG20… pic.twitter.com/TflqEHn1V7
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