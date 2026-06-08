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സ്വർണവർണമണിഞ്ഞ് വണ്ടൂരിലെ കൂറ്റൻ ലോകകപ്പ്, തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നത് 10 അടി ഉയരത്തിൽ

യഥാർത്ഥ കപ്പ് അമേരിക്കയിലോ മെക്‌സിക്കോയിലെ ആകാം, പക്ഷെ വണ്ടൂരുകാരുടെ നെഞ്ചിലെ കപ്പ് ഇതാണ്. 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പ് മാമാങ്കത്തെ വരവേൽക്കാൻ ഏഴാം തവണയും അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുകയാണ് ചെട്ടിയാറമ്മലിലെ ഈ വിസ്‌മയ ശില്‍പം...

FIFA WORLD CUP 2026 MALAPPURAM FOOTBALL FOOTBALL FANS WANDOOR SPORTS
ലോകകപ്പില്‍ സ്വര്‍ണവര്‍ണം പൂശുന്ന നാട്ടുകാരൻ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 8, 2026 at 4:25 PM IST

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മലപ്പുറം: ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് അടുക്കുമ്പോൾ ലോകമെമ്പാടും ആവേശം അണപൊട്ടി ഒഴുകാറുണ്ട്. എന്നാൽ മലപ്പുറം വണ്ടൂരിലെ ചെട്ടിയാറമ്മൽ എന്ന ഗ്രാമത്തിന് ഇത് വെറുമൊരു കളി മാത്രമല്ല, ഒരു വലിയ ഉത്സവമാണ്. ഓരോ ലോകകപ്പ് കാലത്തും ഈ നാടിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ ഭ്രാന്തിൻ്റെ വലിയ അടയാളമായി മാറുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല, അവിടെ പാതയോരത്ത് മിന്നിത്തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന വണ്ടൂരുകാരുടെ സ്വന്തം 'സ്വർണ്ണ ലോകകപ്പ്' മാതൃകയാണ്.

ഫുട്‌ബോള്‍ ആവേശത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പ്രതീകമായി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി സംസ്ഥാനപാതയോരത്ത് തലയുയർത്തി നിൽക്കുകയാണ് വണ്ടൂരിലെ ഒരു കൂറ്റൻ ലോകകപ്പ് മാതൃക. വരാനിരിക്കുന്ന 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പ് മാമാങ്കത്തെ വരവേൽക്കാൻ ഏഴാം തവണയും അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുകയാണ് ചെട്ടിയാറമ്മലിലെ ഈ വിസ്‌മയ ശില്‍പം.

പാതയോരത്ത് മിന്നിത്തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന വണ്ടൂരുകാരുടെ സ്വന്തം 'സ്വർണ്ണ ലോകകപ്പ്' (ETV Bharat)

വഴിപോക്കരെ വിസ്‌മയിപ്പിക്കുന്ന പത്തടി ഉയരം

വണ്ടൂർ ചെട്ടിയാറമ്മലിൽ സംസ്ഥാനപാതയോരത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ലോകകപ്പ് മാതൃക യാത്രക്കാരുടെയും ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളുടെയും പ്രധാന ആകർഷണകേന്ദ്രമാണ്. വെറുമൊരു കോൺക്രീറ്റ് ശില്‍പമെന്നതിലുപരി, ഒരു നാടിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ പ്രണയത്തിൻ്റെയും കായിക സംസ്‌കാരത്തിൻ്റെയും വലിയൊരു അടയാളമായാണ് ഇത് മാറിയിരിക്കുന്നത്. ദൂരെ നിന്നുതന്നെ സ്വർണ്ണനിറത്തിൽ തിളങ്ങിനിൽക്കുന്ന ഈ കപ്പ് കാണുമ്പോൾ ഏതൊരു ഫുട്ബോൾ പ്രേമിയുടെയും ഉള്ളിലൊന്ന് ആവേശം നിറയും.

FIFA WORLD CUP 2026 MALAPPURAM FOOTBALL FOOTBALL FANS WANDOOR SPORTS
ലോകകപ്പില്‍ സ്വര്‍ണവര്‍ണം പൂശുന്ന നാട്ടുകാരൻ (ETV Bharat)
തുടക്കം 2002-ൽ; ശില്‍പി ഷെരീഫിൻ്റെ കൈവിരുത്

ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ല ചെട്ടിയാറമ്മലുകാരുടെ ഈ ലോകകപ്പ് കമ്പം. ഏകദേശം 24 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, 2002 ലാണ് ഇവിടെ ഈ കൂറ്റൻ ലോകകപ്പ് മാതൃക സ്ഥാപിക്കുന്നത്. തറയുൾപ്പെടെ ഏകദേശം പത്തടി ഉയരമുള്ള ഈ മനോഹര ശില്‍പം ഒരുക്കിയത് പ്രശസ്‌ത ശില്‍പി എ.പി. ഷെരീഫാണ്. ഈ സുന്ദരമായ ശിൽപം കല്ലിലും സിമൻ്റിലുമാണ് തീർത്തത്. തറയുൾപ്പെടെ ഏകദേശം 10 അടിയോളം ഉയരമുള്ള ഈ ശിൽപം ഇന്ന് ഈ വഴിയേ പോകുന്ന ആരുടെയും കണ്ണ് നടുക്കും. പ്രദേശത്തെ 'ജ്വാല കൾച്ചറൽ വിങ്ങിൻ്റെയും' നാട്ടുകാരുടെയും കൂട്ടായ പരിശ്രമവും സാമ്പത്തിക സഹകരണവുമാണ് ഈ വലിയ സ്വപ്‌നത്തെ യാഥാർഥ്യമാക്കിയത്.

FIFA WORLD CUP 2026 MALAPPURAM FOOTBALL FOOTBALL FANS WANDOOR SPORTS
ലോകകപ്പില്‍ സ്വര്‍ണവര്‍ണം പൂശുന്ന നാട്ടുകാരൻ (ETV Bharat)

" 2002ല്‍ എപി ഷെരീഫ് എന്ന ശില്‍പിയാണ്‌ ഇത് സ്ഥാപിച്ചത്. നാല് വര്‍ഷം കൂടുമ്പോഴാണ് ഇത്‌ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രാവശ്യം ഹയാ ഗോള്‍ഡാണ്‌ ഇത് സ്‌പോണ്‍സര്‍ ചെയ്‌തത്. ഇത് ഞങ്ങള്‍ക്ക് അഭിമാനമാണ്. എല്ലാ നാല്‌ വര്‍ഷം കൂടുമ്പോഴും പ്രമുഖ താരങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നാണ് ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇത്തവണയും വലിയൊരു പരിപാടിയാണ്‌ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത്" നാട്ടുകാരൻ പ്രതികരിച്ചു

സംസ്ഥാനപാതയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന വാഹനയാത്രക്കാരും ഫുട്ബോൾ ആരാധകരും ശില്‍പത്തിന് മുന്നിൽ വാഹനം നിർത്തി ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുന്നത് പതിവാണ്. ലോകകപ്പ് ആവേശം ഉയരുന്നതോടെ സന്ദർശകരുടെ എണ്ണവും വർധിക്കും. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ മുൻ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ താരം ആസിഫ് സഹീർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ ശില്‍പത്തിൻ്റെ അനാഛാദനം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണ ചടങ്ങ് കൂടുതൽ വിപുലമായി സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് നാട്ടുകാരുടെ തീരുമാനം.

FIFA WORLD CUP 2026 MALAPPURAM FOOTBALL FOOTBALL FANS WANDOOR SPORTS
നാട്ടുകാര്‍ സ്വര്‍ണകപ്പിനൊപ്പം (ETV Bharat)

ഒരു മന്ത്രിയെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് അനാഛാദനം നടത്തണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് ഒരുക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഫുട്ബോളിനോടുള്ള മലപ്പുറത്തിൻ്റെ അടങ്ങാത്ത ആവേശത്തിൻ്റെയും കൂട്ടായ്‌മയുടെയും ജീവിക്കുന്ന സ്‌മാരകമായി വീണ്ടും ലോകകപ്പിനെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് വണ്ടൂരിൻ്റെ ലോകകപ്പ്. ഈ മണ്ണിൽ ഫുട്ബോൾ വെറുമൊരു കളിയല്ല, അതൊരു വികാരമാണ്.

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TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
MALAPPURAM FOOTBALL
FOOTBALL FANS WANDOOR
SPORTS
WANDOOR FAMOUS WORLD CUP

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