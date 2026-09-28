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ട്രാക്കിനെ വിറപ്പിച്ച് വിദ്യ; പിടി ഉഷയുടെ ദേശീയ റെക്കോർഡ് തകർത്തു, 400 മീറ്റർ ഹർഡിൽസിൽ വെങ്കലം

ചരിത്രം കുറിച്ച് വിദ്യ രാംരാജ്; പിടി ഉഷയുടെ 42 വർഷം പഴക്കമുള്ള ദേശീയ റെക്കോർഡ് തകർത്തു, 400 മീറ്റർ ഹർഡിൽസിൽ വെങ്കലം.

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Vithya Ramraj Wins 400m Hurdles Bronze, Breaks PT Ushas 42-Year-Old National Record (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2026 at 4:40 PM IST

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നാഗോയ: വനിതകളുടെ 400 മീറ്റർ ഹർഡിൽസിൽ ഇന്ത്യൻ അത്‌ലറ്റ് വിദ്യ രാംരാജ് വെങ്കലം സ്വന്തമാക്കി. ഈ നേട്ടം വെറുമൊരു വെങ്കല മെഡലിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല, ഇന്ത്യൻ അത്‌ലറ്റിക്‌സിലെ ഇതിഹാസ താരം പി.ടി ഉഷയുടെ 42 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഐതിഹാസികമായ ദേശീയ റെക്കോർഡാണ് വിദ്യ നാഗോയയിലെ ട്രാക്കിൽ തകർത്തത്.

ആവേശം അവസാന നിമിഷം വരെ നീണ്ടുനിന്ന ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ 54.75 സെക്കൻഡിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്‌താണ് വിദ്യ മൂന്നാമതായി അതിർത്തി കടന്നത്. വിദ്യയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വ്യക്തിഗത പ്രകടനമാണിത്. 1984 ലെ ലോസ് ആഞ്ചലസ് ഒളിമ്പിക്‌സ് ഫൈനലിൽ നാലാം സ്ഥാനത്തെത്തിയപ്പോള്‍ പി.ടി. ഉഷ സ്ഥാപിച്ച 55.42 സെക്കൻഡ് എന്ന റെക്കോർഡാണ് വിദ്യ ചരിത്രത്തിന്‍റെ താളുകളിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചത്. ഉഷയുടെ റെക്കോർഡിനേക്കാൾ 0.67 സെക്കൻഡ് വേഗത്തിലാണ് വിദ്യ ഇത്തവണ ഓടിയെത്തിയത്. ഇന്ത്യൻ അത്‌ലറ്റിക്‌സ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം തകരാതെ കിടന്ന റെക്കോർഡുകളിലൊന്നിനാണ് വിദ്യയിലൂടെ മാറ്റമായത്.

തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മെഡൽ

2023 ൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ പി.ടി ഉഷയുടെ ഇതേ റെക്കോർഡിനൊപ്പമെത്താൻ വിദ്യയ്ക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. അന്നും താരം വെങ്കല മെഡൽ തന്നെയാണ് നേടിയത്. മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ഐച്ചി-നാഗോയ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വേദിയെ സാക്ഷി നിർത്തി വിദ്യ ആ റെക്കോർഡ് പൂർണ്ണമായും തന്‍റെ പേരിൽ മാത്രമായി തിരുത്തിക്കുറിച്ചു. ട്രാക്കിന്‍റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ശക്തമായ പോരാട്ടം കാഴ്ചവെച്ചാണ് വിദ്യ മെഡൽ ഉറപ്പാക്കിയത്.

വളരെ ശക്തമായ പോരാട്ടത്തിനായിരുന്നു 400 മീറ്റർ ഹർഡിൽസ് ഫൈനൽ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിന്‍റെ മറിയം കരീം 54.31 സെക്കൻഡിൽ പുതിയ ഗെയിംസ് റെക്കോർഡോടെ സ്വർണ്ണ മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കി. കസാക്കിസ്‌താന്‍റെ അഡെലിന സെംസ് (54.58 സെക്കൻഡ്) വെള്ളി മെഡലും നേടി.

അഞ്ചാം സ്ഥാനവുമായി അനു രാഘവനും തിളങ്ങി

ഫൈനലിൽ മത്സരിച്ച മറ്റൊരു ഇന്ത്യൻ താരമായ അനു രാഘവനും മികച്ച പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. എട്ടാം ലെയിനിൽ മത്സരിച്ച അനു, തന്‍റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സമയമായ 55.88 സെക്കൻഡിൽ ഓടിയെത്തി അഞ്ചാം സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കി. ഫൈനലിന് മുൻപ് 56.54 സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു അനുവിന്‍റെ മികച്ച സമയം.

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VITHYA RAMRAJ WINS ASIAN GAMES

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