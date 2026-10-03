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"ഉത്കണ്‌ഠയോടെ കാത്തിരുന്ന ആ നിമിഷങ്ങൾ..."; പിടി ഉഷയുടെ റെക്കോർഡ് തകർത്ത വിദ്യാ രാംരാജ് ഇടിവി ഭാരതിനോട്

1984-ലെ ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് ഒളിമ്പിക്‌സിൽ 400 മീറ്റർ ഹർഡിൽസ് 55.42 സെക്കൻഡിൽ പൂർത്തിയാക്കിയായിരുന്നു പിടി ഉഷ ദേശിയ റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത്. ഇതാണ് 54.75 സെക്കൻഡിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്‌തു കൊണ്ട് വിദ്യാ രാംരാജ് തിരുത്തിക്കുറിച്ചത്.

VIDYA RAMRAJ INTERVIEW WITH VIDYA RAMRAJ PT USHAS RECORD BREAKER ASIAN GAMES 2026
Vidya Ramraj (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 3, 2026 at 8:30 PM IST

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ചെന്നൈ: "ഏകദേശം 42 വർഷമായി നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു റെക്കോർഡ് തകർക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയ ആവേശമാണ് നൽകുന്നത്. മത്സരം അവസാനിച്ച ശേഷം ഫലം സ്ക്രീനിൽ തെളിയുന്നത് വരെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ആ നിമിഷങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്തവയാണ്" ഐച്ചി-നഗോയ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ പിടി ഉഷയുടെ റെക്കോർഡ് തകർത്ത ചരിത്ര നേട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ അത്‌ലറ്റ് വിദ്യാ രാംരാജ് ഇടിവി ഭരതിനോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിവ.

ജപ്പാനിലെ ഐച്ചി-നാഗോയയിൽ നടന്ന ഇരുപതാമത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ മൂന്ന് മെഡലുകൾ വാരിക്കൂട്ടിയ വിദ്യ വാരികൂട്ടിയത്. ഇന്ത്യൻ അത്‌ലറ്റിക്‌സ് ഇതിഹാസതാരമായ പിടി ഉഷയുടെ 42 വർഷം പഴക്കമുള്ള ദേശീയ റെക്കോർഡാണ് വിദ്യാ രാംരാജ് തകർത്തത്. 1984-ലെ ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് ഒളിമ്പിക്‌സിൽ 400 മീറ്റർ ഹർഡിൽസ് 55.42 സെക്കൻഡിൽ പൂർത്തിയാക്കിയായിരുന്നു പിടി ഉഷ ദേശിയ റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത്. ഈ മത്സരത്തിൽ 54.75 സെക്കൻഡിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്‌തു കൊണ്ട് വിദ്യാ രാംരാജ് ആ ചരിത്രപരമായ റെക്കോർഡ് തിരുത്തിക്കുറിച്ചത്.

VIDYA RAMRAJ INTERVIEW WITH VIDYA RAMRAJ PT USHAS RECORD BREAKER ASIAN GAMES 2026
വിദ്യാ രാംരാജിന് ജന്മനാട്ടില്‍ ആവേശ ഉജ്വല സ്വീകരണം (ETV Bharat)

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വരാനിരിക്കുന്ന ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകൾക്കും ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസിനുമായി കഠിന പരിശീലനം തുടരുന്ന വിദ്യ, യുവതലമുറയ്ക്ക് കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെയും മാതാപിതാക്കളെയും പരിശീലകരെയും അനുസരിക്കുന്നതിൻ്റെയും പ്രാധാന്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

"യുവതലമുറയ്ക്ക് ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാൻ കഠിനാധ്വാനം വളരെ പ്രധാനമാണ്. മാതാപിതാക്കളുടെയും പരിശീലകരുടെയും വാക്കുകൾ കേട്ട് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എന്തും നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരും കോച്ചുമാരുമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം" എന്നും വിദ്യ വ്യക്തമാക്കി.

VIDYA RAMRAJ INTERVIEW WITH VIDYA RAMRAJ PT USHAS RECORD BREAKER ASIAN GAMES 2026
വിദ്യാ രാംരാജിന് ജന്മനാട്ടില്‍ ആവേശ ഉജ്വല സ്വീകരണം (ETV Bharat)

കോയമ്പത്തൂരിൽ ആവേശോജ്ജ്വല സ്വീകരണം

ഇന്ത്യൻ കായിക ചരിത്രത്തിൽ സുവർണാക്ഷരങ്ങളാൽ എഴുതപ്പെട്ട നേട്ടവുമായി ജന്മനാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ അത്‌ലറ്റ് വിദ്യ രാംരാജിന് കോയമ്പത്തൂരിൽ ആവേശോജ്ജ്വല സ്വീകരണം നല്‍കി. വനിതകളുടെ 400 മീറ്റർ ഹർഡിൽസിൽ വെങ്കല മെഡൽ നേട്ടത്തോടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായി മാറിയ തമിഴ്‌നാടിൻ്റെ സ്വന്തം കായികതാരത്തെ വരവേൽക്കാൻ ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും ഉൾപ്പെടെ വൻ ജനവലിയാണ് കോയമ്പത്തൂരിൽ തടിച്ചുകൂടിയത്.

ഈ ഊഷ്‌മളമായ സ്വീകരണം തനിക്ക് അളവറ്റ സന്തോഷവും അഭിമാനവുമാണ് നൽകിയതെന്ന് താരം പറഞ്ഞു. "കോയമ്പത്തൂരിലെ ജനങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകിയ ആവേശകരമായ സ്വീകരണം വലിയ സന്തോഷവും അഭിമാനവും നൽകുന്നു. പൂർണമായ അർപണബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ നഗരത്തിലെ ജനങ്ങൾ തീർച്ചയായും നമ്മളെ പിന്തുണയ്ക്കും എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഈ സ്നേഹം" താരം പറഞ്ഞു.

സർക്കാരിൻ്റെ പൂർണ പിന്തുണ

കായിക മേഖലയ്ക്കും കായികതാരങ്ങൾക്കും തമിഴ്‌നാട് സർക്കാരും സ്പോർട്‌സ് ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് അതോറിറ്റിയും പൂർണ സഹകരണമാണ് നൽകുന്നതെന്ന് വിദ്യാരാംരാജ് വ്യക്തമാക്കി. ആവശ്യമായ എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും നൽകാമെന്ന് കായിക മന്ത്രി തനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും വിദ്യ ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി.

VIDYA RAMRAJ INTERVIEW WITH VIDYA RAMRAJ PT USHAS RECORD BREAKER ASIAN GAMES 2026
വിദ്യാ രാംരാജിന് ജന്മനാട്ടില്‍ ആവേശ ഉജ്വല സ്വീകരണം (ETV Bharat)

"തമിഴ്‌നാട് സർക്കാരും സ്‌പോർട്‌സ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റിയും കായിക മേഖലയ്ക്കും താരങ്ങൾക്കും പൂർണ പിന്തുണയാണ് നൽകുന്നത്. ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകുമെന്ന് കായിക മന്ത്രിയും ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനും ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസിനുമുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളിൽ ഞാൻ സജീവമായി ഏർപ്പെടും" താരം പറഞ്ഞു.

വിദ്യാ രാംരാജിൻ്റെ മികച്ച നേട്ടത്തെ മാനിച്ച് തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ അവർക്കായി ആകെ 1.55 കോടി രൂപയുടെ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. സ്വർണ മെഡൽ നേടുന്നതിന് 75 ലക്ഷം രൂപയും, വെള്ളി മെഡലിന് 50 ലക്ഷം രൂപയും, വെങ്കല മെഡലിന് 30 ലക്ഷം രൂപയും നൽകുമെന്ന് തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

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TAGGED:

VIDYA RAMRAJ
INTERVIEW WITH VIDYA RAMRAJ
PT USHAS RECORD BREAKER
ASIAN GAMES 2026
VIDYA RAMRAJ ON RECORD BREAKING

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