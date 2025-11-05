ഒരേയൊരു രാജാ..! വിരാട് കോലിക്ക് ഇന്ന് 37-ാം പിറന്നാള്; താരത്തിന്റെ 37 റെക്കോര്ഡുകള് ഇതാ..!
കിങ് കോലിക്ക് ഇന്ന് മുപ്പത്തിയേഴാം പിറന്നാള്.
Published : November 5, 2025 at 1:39 PM IST
സച്ചിന് ക്രിക്കറ്റിലെ ദൈവമാണെങ്കില് വിരാട് കോലി ക്രിക്കറ്റിലെ രാജാവാണ്. കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ റണ്മലകള് കയറിയ കിങ് കോലിക്ക് ഇന്ന് മുപ്പത്തിയേഴാം പിറന്നാള്. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും ടി20 ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിച്ച കോലി നിലവിൽ ഏകദിന ഫോർമാറ്റിൽ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കായി ജേഴ്സി അണിയുന്നത്. കോലിയുടെ ഇതുവരെയുള്ള യാത്ര ത്യാഗവും മികവ് പുലർത്താനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയവും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു.
ക്ലബ് ക്രിക്കറ്റിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച താരം 18-ാം വയസ്സിലാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. 2006 ഡിസംബറിൽ കർണാടകയ്ക്കെതിരായ രഞ്ജി ട്രോഫി മത്സരത്തിനിടെ താരത്തിന് പിതാവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. 2008ല് കോലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീം ഇന്ത്യ അണ്ടര് 19 കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. അതേ വര്ഷം തന്നെയാണ് തന്റെ 19-ാം വയസില് താരം സീനിയര് ടീമിലേക്കും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത്. അഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങളാണ് കോലിക്ക് അതിവേഗം തന്നെ ദേശീയ ടീമിലേക്കുള്ള വാതില് തുറന്നത്.
5⃣5⃣3⃣ int'l matches 🙌— BCCI (@BCCI) November 5, 2025
2⃣7⃣6⃣7⃣3⃣ int'l runs 👏
8⃣2⃣ int'l hundreds 🫡
Winner of ICC Men's ODI World Cup 2011, ICC Champions Trophy 2013 & 2025 and ICC Men's T20 World Cup 2024 🏆
Here's wishing #TeamIndia great and former captain @imVkohli a very happy birthday 🎂 👏 pic.twitter.com/UTCnyYrV19
പിന്നീട് വിരാട് കോലി ക്രിക്കറ്റ് ലോകം വെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന കാഴ്ചയ്ക്കാണ് കളിയാസ്വാദകര് സാക്ഷിയായത്. ഏകദിന–ടി 20 ലോകകപ്പുകള്, ചാംപ്യന്സ് ട്രോഫി,ഏഷ്യാകപ്പ്, കീരീടങ്ങള് നേടിയ കോലി ടീം ഇന്ത്യയുടെ നായകനായും തിളങ്ങി. മറ്റാർക്കും എത്തിപ്പിടിക്കാൻ ആകാത്ത ഒട്ടനവധി റെക്കോര്ഡുകളാണ് കോലി ഇതുവരെ സ്വന്തമാക്കിയത്.
വിരാട് കോലിയുടെ 37 പ്രധാന റെക്കോർഡുകൾ:
- ടെസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരട്ട സെഞ്ച്വറി (ഇന്ത്യൻ): 7 ഇരട്ട സെഞ്ച്വറി.
- ഒരു ടെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരട്ട സെഞ്ച്വറികൾ: 7 ഇരട്ട സെഞ്ച്വറികൾ.
- ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെസ്റ്റ് വിജയങ്ങൾ നേടിയ ക്യാപ്റ്റൻ: 68 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 40 വിജയങ്ങൾ.
- ആഭ്യന്തര ടെസ്റ്റുകളിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിജയ ശതമാനം: 77.41%.
- ടെസ്റ്റിൽനിന്ന് വിരമിക്കുമ്പോൾ ആകെ റൺസ്: 9230 റൺസ്, 123 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ശരാശരി 46.85.
- അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ ഉയർന്ന റൺസ്: 553 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 27,673 റൺസ്.
- ഒരു ദശാബ്ദത്തിനിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര റൺസ്: 2010 മുതൽ 2019 വരെ 20,000+ റൺസ്
- ഏകദിനത്തിൽ ചേസിങ്ങിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെഞ്ച്വറികൾ: 28 സെഞ്ച്വറികൾ.
- ഏകദിനത്തിൽ ചേസിങ്ങിനിടെയുള്ള ശരാശരി: 65.5.
- ഏകദിനത്തിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ 14,000 റൺസ് തികച്ച താരം.
- ഐസിസി ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ (സിംഗിൾസ് എഡിഷൻ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ്: 2023 ൽ 765 റൺസ്.
- ടി20യിൽ 4000 റൺസ് തികച്ച ആദ്യ താരം.
- ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ടി20യിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയത്: 13543 റൺസ്.
- ഐസിസി ടി20 ലോകകപ്പുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് (1292).
- ടി20യിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ 'മാൻ ഓഫ് ദി സീരീസ്' അവാർഡുകൾ (7 തവണ).
- എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിലും ഒന്നാം നമ്പർ റാങ്കിംഗ്: ഒരേയൊരു ഇന്ത്യക്കാരൻ.
- ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ അണ്ടർ 19 ലോകകപ്പ് വിജയം: 2008.
- ഐസിസി ടൂർണമെന്റുകളിലെ വിജയങ്ങൾ: 5
- 2025 ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ്: 747 റൺസ്.
- ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ഏകദിന സെഞ്ച്വറി (ഇന്ത്യൻ): ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ 100*, 52 പന്തുകൾ.
- ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെഞ്ച്വറികൾ നേടിയ ബാറ്റ്സ്മാൻ: 51
- അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെഞ്ച്വറികൾ നേടിയ രണ്ടാമത്തെ താരം: ആകെ 82 സെഞ്ച്വറികൾ (ടെസ്റ്റ് - 30, ഏകദിനങ്ങൾ - 51, ടി20 - 1).
- ഐപിഎല്ലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ്: 8000 റൺസ്
- ഐപിഎല്ലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ 50+ റൺസ്: 71 (2025 ൽ ഡേവിഡ് വാർണർ തകർത്തു).
- ഐപിഎല്ലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോറുകൾ: 771
- ഐപിഎല്ലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബൗണ്ടറികള്: 1000+
- ഒരു ഐപിഎൽ സീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ്: 973 റൺസ്
- തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ഐപിഎൽ സീസണുകളിൽ 600+ റൺസ്: 2023 മുതൽ 2025 വരെ, ക്രിസ് ഗെയ്ലിനും കെഎൽ രാഹുലിനും ശേഷം മൂന്നാമത്തെ താരം.
- ഒരു ഐപിഎൽ സീസണിൽ വിജയ മത്സരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ 50+ റൺസ്: 8 തവണ.
- ഐപിഎല്ലിൽ ഒരു ടീമിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ: 267 മത്സരങ്ങൾ, (റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ)
- ഐപിഎല്ലിൽ ഒരേ ടീമിനായി എല്ലാ സീസണുകളിലും കളിച്ചു: ആർസിബിക്ക് വേണ്ടി, 18 സീസണുകൾ.
- ക്രിക്കറ്റിന്റെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിലുമായി 26000+ റൺസ്.
- അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ 300+ ക്യാച്ചുകൾ.
- മൂന്ന് തവണ ഐസിസി ക്രിക്കറ്റർ ഓഫ് ദ ഇയർ അവാർഡ് (2017, 2018, 2023).
- 2010 മുതൽ 2020 വരെയുള്ള ഐസിസി പുരുഷതാരം.
- അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ 69 മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് അവാർഡുകൾ.
- അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാൻ ഓഫ് ദി സീരീസ് അവാർഡുകൾ (21).