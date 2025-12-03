ഒടുവില് നിലപാട് മാറ്റി വിരാട് കോലി..! പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫി കളിക്കും
2010ൽ സർവീസസിനെതിരായ വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയിലാണ് കോലി അവസാനമായി കളിച്ചത്.
Published : December 3, 2025 at 3:07 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയിൽ ദില്ലിക്ക് വേണ്ടി സൂപ്പര് താരം വിരാട് കോലി കളത്തിലിറങ്ങും. രോഹിത് ശര്മയോടും കോലിയോടും ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ കളിക്കാൻ നേരത്തെ ബിസിസിഐ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഡിസംബർ 24 ന് ആരംഭിക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിനുള്ള സെലക്ഷന് താൻ ലഭ്യമാകുമെന്ന് ഡൽഹി ജില്ലാ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് രോഹൻ ജെയ്റ്റ്ലിയെ കോലി അറിയിച്ചതായി പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 'വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയിൽ കളിക്കാനുള്ള ലഭ്യത അദ്ദേഹം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്ര മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുമെന്ന് ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ടീമിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡൽഹിക്ക് വലിയ സഹായമാകുമെന്ന് രോഹൻ ജെയ്റ്റ്ലി പിടിഐയോട് വ്യക്തമാക്കി.
തിരിച്ചുവരവ് 15 വർഷത്തിനു ശേഷം
15 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കോലി ടൂർണമെന്റിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്. 2010 ഫെബ്രുവരിയിൽ സർവീസസിനെതിരായ വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയിലാണ് താരം അവസാനമായി കളിച്ചത്. അന്ന് കോലി ഡൽഹിയെ നയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ബാറ്റിംഗിൽ വലിയ പ്രകടനം നടത്താന് താരത്തിനു കഴിഞ്ഞില്ല. 8 പന്തിൽ നിന്ന് 16 റൺസ് മാത്രമാണ് നേടിയത്. എന്നാല് മത്സരത്തില്, ഡൽഹി 113 റൺസിന് വിജയിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫി ഫോർമാറ്റ്
ഇന്ത്യയിലെ പ്രീമിയർ ലിസ്റ്റ് എ ഏകദിന ടൂർണമെന്റാണ് വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫി. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും, സോണുകളിൽ നിന്നും, കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കും. രഞ്ജി ട്രോഫി പോലെ, കളിക്കാർക്ക് ഫോമും ഫിറ്റ്നസും വീണ്ടെടുക്കാൻ ഇത് അവസരം നൽകുന്നു. സാധാരണയായി സീനിയർ അന്താരാഷ്ട്ര കളിക്കാർ അവരുടെ ഷെഡ്യൂളുകൾ അനുവദിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ടൂർണമെന്റില് കളിക്കാറുള്ളൂ. എന്നാൽ 2027 ലോകകപ്പ് അടുക്കുന്നതിനാൽ, സീനിയർ കളിക്കാർ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലും കളിക്കണമെന്ന് ബിസിസിഐ വ്യക്തമാക്കി.
🚨 BREAKING 🚨— Cricbuzz (@cricbuzz) December 2, 2025
Virat Kohli is set to play in the Vijay Hazare Trophy. He has conveyed his availability for the Delhi team. pic.twitter.com/FGxrDGyHtk
കോലി ഡൽഹിക്കുവേണ്ടി കളിക്കും
2025 ലെ വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയിൽ ഡൽഹിയുടെ ആദ്യ മത്സരം ഡിസംബർ 24 ന് ബെംഗളൂരുവിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിനെതിരെയാണ്. ആന്ധ്ര, ഗുജറാത്ത്, സൗരാഷ്ട്ര, ഒഡീഷ, സർവീസസ്, റെയിൽവേസ്, ഹരിയാന എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ഡൽഹി ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിലാണ്. ഫൈനൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങൾ ബിസിസിഐ സെന്റര് ഓഫ് എക്സലൻസ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കും. ടൂർണമെന്റിൽ ഡൽഹി മുന്നേറുകയാണെങ്കിൽ, അടുത്ത വർഷം ജനുവരി 11 നും 18 നും ഇടയിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുള്ള ഏകദിന പരമ്പരയിൽ കോലി കളിക്കുന്നതിനാൽ നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങളുടെ ഭാഗമാകില്ല.
ടെസ്റ്റ്, ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം വിരാട് കോഹ്ലി ഏകദിന ഫോർമാറ്റിൽ മാത്രമാണ് കളിക്കുന്നത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലാണ് താരം നിലവില് കളിക്കുന്നത്. പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കോലി തന്റെ 52-ാം ഏകദിന സെഞ്ച്വറി നേടി,പരമ്പരയില് ഇന്ത്യ 1-0 ന് മുന്നിലാണ്.
Also Read: രണ്ടാം ഏകദിനത്തിലും ഇന്ത്യ ആദ്യം ബാറ്റുചെയ്യും; ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയില് 3 മാറ്റം, പ്ലെയിംഗ് 11 ഇതാ..!