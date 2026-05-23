തോറ്റിട്ടും കലിപ്പടങ്ങിയില്ല; ട്രാവിസ് ഹെഡിന്‍റെ ഹസ്‌തദാനം നിരസിച്ച് കോലി; വീഡിയോ വൈറൽ

Published : May 23, 2026 at 12:01 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഐപിഎല്ലില്‍ സൺറൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദും റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരുവും തമ്മിലുള്ള തകര്‍പ്പന്‍ പോരാട്ടത്തിന് പിന്നാലെ വൻ വിവാദം പുകയുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകർ തത്സമയം വീക്ഷിച്ച മത്സരത്തിൽ ആർസിബി ബാറ്റിങ് ഇതിഹാസം വിരാട് കോലിയും ഹൈദരാബാദിന്‍റെ ട്രാവിസ് ഹെഡും തമ്മിൽ മൈതാനത്ത് വെച്ച് വാക്കേറ്റമുണ്ടായി.

കളി കഴിഞ്ഞ് പരസ്‌പര സൗഹൃദം പുതുക്കുന്ന കായിക മര്യാദകളെ പോലും കാറ്റിൽപ്പറത്തി, ഹാൻഡ്ഷേക്ക് നൽകാനായി കൈനീട്ടിയ ട്രാവിസ് ഹെഡിനെ വിരാട് കോലി പരസ്യമായി അവഗണിച്ചതോടെ കളിയിലെ തോൽവിയേക്കാൾ വലിയ ചർച്ചാവിഷയമായി ഈ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ മാറി. നിലവിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മാധ്യമങ്ങളിലും ഈ തർക്കം കടുത്ത വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിതുറന്നിരിക്കുകയാണ്.

മൈതാനത്തെ നാടകം: ഹാൻഡ്ഷേക്ക് വിവാദം

മത്സരം അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം ഇരുടീമിലെയും കളിക്കാർ പരസ്പരം കൈകൊടുക്കുന്നതിനിടയിലാണ് വിവാദം അരങ്ങേറിയത്. ട്രാവിസ് ഹെഡ് കോലിക്ക് നേരെ കൈ നീട്ടിയെങ്കിലും കോലി അത് വകവെക്കാതെ ഹെഡിന്‍റെ മുഖത്തേക്ക് പോലും നോക്കാതെ മുന്നോട്ട് നടന്നു. ഹെഡിന് തൊട്ടുമുന്നിലുള്ള കളിക്കാരനും ഹെഡിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ വന്ന ഇഷാൻ കിഷനും കോലി വളരെ സാധാരണമായി കൈകൊടുക്കുകയും ചെയ്‌തു. തന്നെ അവഗണിച്ച് കടന്നുപോയ കോലിയെ എന്തുചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഹെഡ് നോക്കിനിൽക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ വ്യക്തമായി പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ആർസിബിയുടെ ബാറ്റിങ്ങിനിടയിലാണ് ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള തർക്കം ഉടലെടുത്തത്. തകർപ്പൻ ഫോമിൽ രണ്ട് ഫോറുകൾ അടിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് കോലി ഹെഡിന് നേരെ തിരിഞ്ഞത്. കോലി കടുത്ത ദേഷ്യത്തോടെ ഹെഡിനോട് എന്തോ സംസാരിക്കുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാമായിരുന്നു. കോലിയുടെ പ്രകോപനത്തിന് മറുപടി നൽകാതെ ഒരു പരിഹാസച്ചിരിയോടെയാണ് ഹെഡ് അതിനെ നേരിട്ടത്. ഇത് കോലിയെ കൂടുതൽ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചു. മത്സരത്തില്‍ കോലി പിന്നീട് 15 റൺസിന് പുറത്താവുകയും ചെയ്‌തു.

അതേസമയം മത്സരത്തിൽ ഹൈദരാബാദ് 55 റൺസിന്‍റെ വമ്പൻ വിജയം നേടിയെങ്കിലും പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കി വിരാട് കോലിയുടെ ആർസിബി പകരം വീട്ടി. പ്ലേഓഫിൽ ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ ആർസിബിക്ക് 166 റൺസ് മതിയായിരുന്നു. അവർ 200 റൺസ് അടിച്ചെടുത്തതോടെ മികച്ച റൺ റേറ്റിന്‍റെ കരുത്തിൽ ഗുജറാത്തിനെയും ഹൈദരാബാദിനെയും പിന്നിലാക്കി പോയിന്‍റ് ടേബിളിൽ രാജാക്കന്മാരായി പ്ലേഓഫിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി.

