ETV Bharat / sports

ഗ്രൗണ്ടിൽ കോലിയുടെ ‘കട്ടക്കലിപ്പ്’; പാട്ടിദാറിന്‍റെ ഔട്ടിൽ അമ്പയറോട് പോരടിച്ച് താരം; നാടകീയ രംഗങ്ങൾ

ജേസൺ ഹോൾഡറുടെ ക്യാച്ചിൽ തേർഡ് അമ്പയർക്ക് പിഴച്ചോ? ആർസിബി - ഗുജറാത്ത് മത്സരത്തിൽ വിവാദം.

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 1, 2026 at 1:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ബെംഗളൂരു: ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനോട് പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബംഗളൂരു (ആർസിബി) ക്യാമ്പിൽ പ്രതിഷേധം പുകയുന്നു. ആർസിബി നായകൻ രജത് പാട്ടിദാറിനെ പുറത്താക്കിയ തേർഡ് അമ്പയറുടെ തീരുമാനമാണ് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗുജറാത്ത് ഓൾറൗണ്ടർ ജേസൺ ഹോൾഡർ എടുത്ത ക്യാച്ച് കൃത്യമല്ലെന്നും പന്ത് നിലത്ത് തട്ടിയെന്നും ആർസിബി താരങ്ങൾ വാദിക്കുന്നു.

പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വിരാട് കോലി

രജത് പാട്ടിദാറിനെ പുറത്താക്കിയ തീരുമാനം വന്നതിന് പിന്നാലെ ആർസിബി താരങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം സ്‌തബ്‌ദരായി. പന്ത് നിലത്ത് തട്ടിയെന്ന് ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായിട്ടും തേർഡ് അമ്പയർ ഔട്ട് വിധിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സ്റ്റാർ ബാറ്റര്‍ വിരാട് കോലി ഗ്രൗണ്ടിന് പുറത്ത് മാച്ച് ഒഫീഷ്യലുമായി രൂക്ഷമായി തർക്കിച്ചു. ഏറെ നേരം നീണ്ടുനിന്ന ഈ വാഗ്വാദം മൈതാനത്ത് നാടകീയമായ രംഗങ്ങൾക്കാണ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്.

"അമ്പയർ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കണമായിരുന്നു": ഭുവനേശ്വർ കുമാർ

മത്സരശേഷം നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആർസിബിയുടെ വെറ്ററൻ താരം ഭുവനേശ്വർ കുമാർ തന്‍റെ അതൃപ്‌തി പരസ്യമാക്കി. "ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും, കണ്ട ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പന്ത് നിലത്ത് തട്ടിയതായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. അമ്പയർ എന്ത് നിയമത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് ഔട്ട് വിളിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്നാൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ വലിയ സ്‌ക്രീനിൽ കണ്ട ദൃശ്യങ്ങൾ വച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തേർഡ് അമ്പയർ കൂടുതൽ ആംഗിളുകളിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കണമായിരുന്നുവെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പക്ഷം," സീസണിലെ വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരിൽ മുന്നിലുള്ള ഭുവനേശ്വർ പറഞ്ഞു.

ബാറ്റിംഗ് തകർച്ചയും തോൽവിയും

സൂപ്പര്‍ താരം വിരാട് കോലി മികച്ച തുടക്കം നൽകിയെങ്കിലും മധ്യനിര തകർന്നതോടെ ആർസിബി 155 റൺസിന് പുറത്തായി. മറുപടി ബാറ്റിംഗിൽ നാല് ഓവർ ബാക്കി നിൽക്കെ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് വിജയം കണ്ടു. ഒരു മോശം ദിവസം എന്നതിലുപരി ടൈറ്റൻസ് തങ്ങളെക്കാൾ നന്നായി കളിച്ചതാണ് തോൽവിക്ക് കാരണമെന്ന് ഭുവനേശ്വർ സമ്മതിച്ചു.

"ഒരു ടൂർണമെന്‍റില്‍ എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും മികച്ച രീതിയിൽ കളിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ബാറ്റിംഗ് നിര പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ അത് നികത്തുക എന്നത് ബൗളർമാരായ ഞങ്ങളുടെ കടമയായിരുന്നു. മുൻപ് പലപ്പോഴും ബാറ്റ്‌സ്മാൻമാർ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് കുറഞ്ഞ സ്കോർ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു, പക്ഷേ വിജയിച്ചില്ല," ഭുവനേശ്വർ കൂട്ടിചേർത്തു.

TAGGED:

IPL 2025
VIRAT KOHLI ANGRY UMPIRE
RAJAT PATIDAR DISMISSAL
IPL 2026 NEWS MALAYALAM
RCB VS GT CONTROVERSY 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.