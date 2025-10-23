ETV Bharat / sports

ഡക്കിന് പിന്നാലെ കാണികള്‍ക്ക് കോലിയുടെ അഭിവാദ്യം; ഇതു വിരമിക്കൽ സൂചനയോ? ഓസീസിന് 265 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം

ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്‌ത ഇന്ത്യ, 50 ഓവറിൽ ഒൻപതു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 264 റൺസെടുത്തു.

Virat Kohli
Virat Kohli Dismissed for Ducks in Both ODIs Against Australia (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 23, 2025 at 1:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

അഡ്‌ലെയ്‌ഡ്: തന്‍റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മൈതാനങ്ങളിലൊന്നായ അഡലെയ്‌ഡ് ഓവലിലേക്കുള്ള വിരാട് കോലിയുടെ തിരിച്ചുവരവ് ദയനീയമായാണ് അവസാനിച്ചത്. ഏകദിന കരിയറിൽ ആദ്യമായി തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തവണയും ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസം പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായി. ആദ്യ ഏകദിനത്തിൽ എട്ടു പന്തു നേരിട്ട കോലി, രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ നാലു പന്തു മാത്രമാണ് നേരിട്ടത്.

പുറത്തായ നിരാശയിൽ കോലി പവലിയനിലേക്ക് തിരികെ നടക്കുമ്പോൾ ആരാധകര്‍ എഴുന്നേറ്റു നിന്ന് കൈയടിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു. എന്നാല്‍ കയ്യിലെ ഗ്ലൗസ് ഉയർത്തി കാണിച്ചാണ് കോലി, തിരികെ കാണികളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്‌തത്. ഇതോടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ച ആരംഭിച്ചു. ക്രിക്കറ്റിൽനിന്നു കോലിയുടെ വിടവാങ്ങലാണ് ഇതെന്ന് ചിലര്‍ കുറിച്ചപ്പോള്‍ തന്‍റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗ്രൗണ്ടിലെ അവസാന മത്സരത്തിനു ശേഷം മടങ്ങുന്നതു കൊണ്ടാകാം കോലി ഇതു ചെയ്‌തെന്ന് മറ്റുചിലര്‍ വാദിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഓസീസ് പേസര്‍ സേവിയര്‍ ബാര്‍ട്‌ലെറ്റാണ് അഞ്ചാം പന്തില്‍ കോലിയെ വിക്കറ്റിന് മുന്നില്‍ കുടുക്കി മടക്കിയത്. രോഹിത് ശർമ്മയുമായുള്ള ഒരു ചെറിയ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം, തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കാൻ കോലി തീരുമാനിച്ചില്ല, തന്‍റെ വിധി അംഗീകരിച്ച് അഡലെയ്‌ഡ് ഓവലിൽ ഉടനീളം പ്രതിധ്വനിക്കുന്ന കരഘോഷത്തിന്‍റെ ശബ്ദം കേട്ട് താരം പവലിയനിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു. അവസാനം അഡ്‌ലെയ്‌ഡില്‍ കളിച്ച രണ്ട് കളികളിലും സെഞ്ചുറി നേടിയ കോലിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത പുറത്താലില്‍ ആരാധകരും ഞെട്ടിയിരുന്നു. 2015 ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെയും 2019ൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെയുമായിരുന്നു സെഞ്ചറികൾ.

പെർത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ ഏകദിനത്തിൽ എട്ട് പന്തിൽ പുറത്തായതിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും ഡക്കില്‍ പുറത്തായത്. ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റര്‍മാരില്‍ ഒരാളുടെ ഫോമിലെ ഇടിവ് കൂടിയാണിത്. ഏകദിനത്തിൽ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ (20), ജവഗൽ ശ്രീനാഥ് (19) എന്നിവർക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ഡക്ക് ഔട്ട് ആയ മൂന്നാമത്തെ താരമാണ് കോലി. പെർത്തിലെ മത്സരത്തില്‍ 0-1 ന് പിന്നിലായതിനാൽ, പരമ്പര നിലനിർത്താൻ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് വിജയം അനിവാര്യമാണ്.

അതേസമയം മത്സരത്തില്‍ ടോസ് നേടിയ ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്യാപ്റ്റൻ മിച്ചൽ മാർഷ് ബോളിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്‌ത ഇന്ത്യ ഓസീസിന് 265 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം നല്‍കി. അർധസെഞ്ചുറി നേടിയ രോഹിത് ശർമ (73), ശ്രേയസ്സ് അയ്യർ (61), അക്‌സര്‍ പട്ടേൽ ( 44) എന്നിവരുടെ പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കു ഭേദപ്പെട്ട സ്‌കോര്‍ നല്‍കിയത്. ഹർഷിത് റാണ (24*), അർഷ്ദീപ് സിങ് (13), കെ.എൽ.രാഹുൽ (11), വാഷിങ്ടൻ സുന്ദർ (12), നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി (8), ശുഭ്‌മന്‍ ഗില്‍ (9) എന്നിവര്‍ക്കൊന്നു തിളങ്ങാനായില്ല.

പ്ലേയിംഗ് ഇലവൻ

ഓസ്ട്രേലിയ: മിച്ചൽ മാർഷ് (ക്യാപ്റ്റൻ), ട്രാവിസ് ഹെഡ്, മാത്യു ഷോർട്ട്, മാറ്റ് റെൻഷാ, അലക്സ് കാരി (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), കൂപ്പർ കോണോളി, മിച്ചൽ ഓവൻ, സേവ്യർ ബാർട്ട്ലെറ്റ്, മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക്, ആദം സാംപ, ജോഷ് ഹേസൽവുഡ്.

ഇന്ത്യ: രോഹിത് ശർമ, ശുഭ്‌മന്‍ ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), വിരാട് കോലി, ശ്രേയസ് അയ്യർ, അക്സർ പട്ടേൽ, കെ എൽ രാഹുൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, ഹർഷിത് റാണ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, മുഹമ്മദ് സിറാജ്.

Also Read: വീണ്ടും ഡക്കായി കോലി, ഗില്ലും പുറത്ത്; ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്കു മോശം തുടക്കം

TAGGED:

INDIA VS AUSTRALIA 2ND ODI
VIRAT KOHLI BACK TO BACK DUCKS
RETIREMENT SPECULATION VIRAT KOHLI
INDIA VS AUSTRALIA ODI SERIES
VIRAT KOHLI ADELAIDE 2025

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമഷ്‌ഠിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.