ETV Bharat / sports

കിരീടത്തോടെ മടങ്ങാൻ കിങ് കോലി; 2027 ഏകദിന ലോകകപ്പിനു മുന്‍പേ വലിയ പ്രഖ്യാപനം!

കോലിയുടെ കരിയറിലെ അവസാന ഏകദിന ലോകകപ്പ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ; ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ച് പ്രഖ്യാപനം

VIRAT KOHLI 2027 WORLD CUP FINAL വിരാട് കോഹ്‌ലി 2027 ലോകകപ്പ് രോഹിത് ശർമ്മ 2027 ലോകകപ്പ് ഇന്ത്യ വിൻഡീസ് മത്സരം തത്സമയം
Virat Kohli (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 26, 2026 at 3:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഐസിസി ഏകദിന ലോകകപ്പ് തന്‍റെ കരിയറിലെ അവസാന ഏകദിന ലോകകപ്പായിരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി വിരാട് കോലി. ഇന്ത്യക്ക് കിരീടം നേടിക്കൊടുക്കാൻ എന്ത് ത്യാഗത്തിനും തയാറാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ ഒന്നാം ഏകദിന മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി ജിയോസ്റ്റാറിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് കോലി തന്‍റെ വലിയ ലക്ഷ്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. നിലവിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഏകദിന ഫോർമാറ്റിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന വിരാട് കോലിയും രോഹിത് ശർമ്മയും 2027 ലോകകപ്പിലേക്കുള്ള യാത്ര കൂടുതൽ അവിസ്മരണീയമാക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. ഞായറാഴ്‌ച വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ഹോം സീസൺ ആരംഭിക്കുന്നത്.

'ഇതെന്‍റെ അവസാന ലോകകപ്പ്' - കോലി

'ഏകദിന ലോകകപ്പിന്‍റെ തീവ്രത മറ്റെന്തിനേക്കാളും വലുതാണ്. വലിയൊരു ടൂർണമെന്‍റില്‍ വിദേശ സാഹചര്യങ്ങളിൽ 10 മത്സരങ്ങളിലുടനീളം ഈ കളിമികവ് നിലനിർത്തുക എന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയ അധ്വാനം ആവശ്യപ്പെടുന്നു," കോലി പറഞ്ഞു.

"ഇന്ത്യക്കായി ഞാൻ കളിക്കുന്ന അവസാന ലോകകപ്പായിരിക്കുമിത്. അത് തന്നെയാണ് എന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രചോദനവും. മൈതാനത്ത് എന്‍റെ സർവ്വസ്വവും നൽകി പോരാടുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ലോകകപ്പ് നേടുക എന്നത് തന്നെയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. അതിനായി എന്ത് ചെയ്യാനും ഞാൻ പൂർണ്ണ സജ്ജനാണ്," കോലി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അവിശ്വസനീയമായ ലോകകപ്പ് റെക്കോർഡ്

ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റർമാരിൽ ഒരാളാണ് കോലി. ലോകകപ്പിൽ കളിച്ച 37 ഏകദിനങ്ങളിൽ നിന്നായി 59.83 ശരാശരിയിൽ 1,795 റൺസ് താരം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 5 സെഞ്ചുറികളും 12 അർധസെഞ്ചുറികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. 117 റൺസാണ് ഉയർന്ന സ്കോർ. തന്‍റെ മൊത്തം ഏകദിന കരിയറിൽ 302 ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിന്നായി 54 സെഞ്ചുറികളും 79 ഫിഫ്റ്റികളും ഉൾപ്പെടെ 14,941 റൺസ് കോലി സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ടി20 ലോകകപ്പിലും മികച്ച റെക്കോർഡുള്ള കോലി 35 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 58.73 ശരാശരിയിൽ 1,292 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അർധസെഞ്ചുറികൾ (15 എണ്ണം) നേടിയ താരം 2014, 2016 വർഷങ്ങളിൽ 'പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ടൂർണമെന്‍റ്' ആയതും കോലിയാണ്.

'വെല്ലുവിളികൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല" - രോഹിത് ശർമ്മ

തന്‍റെ ലോകകപ്പ് മോഹങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവസാനിച്ച ഒന്നായി കാണുന്നില്ലെന്ന് രോഹിത് ശർമ്മയും വ്യക്തമാക്കി. 'ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം മുന്നോട്ട് നോക്കാൻ എപ്പോഴും പുതിയ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടാകും. ഞാൻ ലോകകപ്പിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്," രോഹിത് പറഞ്ഞു. ഒരു ഐസിസി ടൂർണമെന്‍റ് കളിക്കുമ്പോൾ അതിന്‍റേതായ സവിശേഷമായ വെല്ലുവിളികളുണ്ട്. വ്യത്യസ്‌ത എതിരാളികളെയും വേദികളെയും നേരിടേണ്ടി വരും. അതിനാൽ തയാറെടുപ്പുകളും ചിന്താഗതികളും വ്യത്യസ്‌തമായിരിക്കണം, അതാണ് യഥാർത്ഥ വെല്ലുവിളി,' രോഹിത് ശർമ്മ വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യ-വിൻഡീസ് പോരാട്ടം

വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന്‍റെ ഇന്ത്യൻ പര്യടനത്തിലെ ആദ്യ ഏകദിന മത്സരം ഞായറാഴ്‌ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് ആരംഭിക്കും. ജിയോഹോട്ട്‌സ്റ്റാറിലും സ്റ്റാർ സ്പോര്‍ട്‌സ് നെറ്റ്‌വർക്കിലും മത്സരം തത്സമയം കാണാം.

Also: ഒരേ ദിവസം രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ കടുത്ത ഷെഡ്യൂളിംഗിനെതിരെ പ്രണോയ് രംഗത്ത്

TAGGED:

വിരാട് കോഹ്‌ലി 2027 ലോകകപ്പ്
രോഹിത് ശർമ്മ 2027 ലോകകപ്പ്
ഇന്ത്യ വിൻഡീസ് മത്സരം തത്സമയം
ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മത്സരങ്ങൾ
VIRAT KOHLI 2027 WORLD CUP FINAL

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.