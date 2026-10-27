ഹാരി, നീ ഇത് അർഹിക്കുന്നു! കെയ്നിന്റെ ബാലൺ ഡി ഓര് നേട്ടത്തിൽ ആശംസകളുമായി കോലി
ഹാരി കെയ്ൻ ബാലൺ ഡി ഓർ ജേതാവ്; 'സുഹൃത്തിന്' ബിഗ് സല്യൂട്ടുമായി വിരാട് കോലി
Published : October 27, 2026 at 1:06 PM IST
ലണ്ടൻ: കരിയറിലെ ആദ്യ ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കിയ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റനും തന്റെ സുഹൃത്തുമായ ഹാരി കെയ്നിന് ആശംസകളുമായി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം വിരാട് കോലി. ഇന്നലെ നടന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിലാണ് ബയേൺ മ്യൂണിക് സ്ട്രൈക്കറായ ഹാരി കെയ്ൻ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കിയത്. കെയ്നിന്റെ കഠിനാധ്വാനത്തെയും പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കഴിവിനെയും ഫുട്ബോളിലെ സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനത്തെയും കോലി തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിലൂടെ പ്രകീർത്തിച്ചു.
33 കാരനായ ഹാരി കെയ്ൻ ലണ്ടനിൽ വെച്ച് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് കോലി ഹൃദ്യമായ കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചത്. മൈതാനത്തും പുറത്തും കെയ്ൻ പുലർത്തുന്ന മാന്യതയെ കോലി പ്രശംസിച്ചു.
"ഹാരി എന്റെ സുഹൃത്തേ, ഫുട്ബോളിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിൽ ഇത്രയും വർഷം നീ പുലർത്തിയ സത്യസന്ധതയ്ക്കും കഠിനാധ്വാനത്തിനും പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച കരുത്തിനും ഈ പുരസ്കാരം നീ പൂർണ്ണമായും അർഹിക്കുന്നുണ്ട്. നിന്റെ ഈ നേട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. നിന്നെയും കുടുംബത്തെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ കരിയർ യാത്രയിൽ നീ അഭിമാനിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നിന്റെ കുടുംബവും നിന്നെ ഓർത്ത് ഏറെ അഭിമാനിക്കുന്നുണ്ടാകും. എന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും. അഭിനന്ദനങ്ങൾ," കോലി കുറിച്ചു.
HARRY KANE IS THE NEW BALLON D'OR! #ballondor https://t.co/jEn8E1bLEF— Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026
കിലിയൻ എംബാപ്പെ, ലമീൻ യമാൽ എന്നിവരെ വൻ പോരാട്ടത്തിൽ മറികടന്നാണ് ഹാരി കെയ്ൻ ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തിഗത ബഹുമതി സ്വന്തമാക്കിയത്. 2001-ൽ മൈക്കൽ ഓവൻ ഈ പുരസ്കാരം നേടിയ ശേഷം ബാലൺ ഡി ഓർ സ്വന്തമാക്കുന്ന ആദ്യ ഇംഗ്ലീഷ് താരം എന്ന ചരിത്ര നേട്ടവും കെയ്ൻ സ്വന്തമാക്കി. മൈക്കൽ ഓവൻ, സർ സ്റ്റാൻലി മാത്യൂസ്, സർ ബോബി ചാർട്ടൺ, കെവിൻ കീഗൻ എന്നിവർക്ക് ശേഷം ഈ നേട്ടത്തിലെത്തുന്ന അഞ്ചാമത്തെ മാത്രം ഇംഗ്ലണ്ട് താരമാണ് അദ്ദേഹം.
കെയ്നിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സീസണിനുള്ള അംഗീകാരം കൂടിയാണ് ഈ പുരസ്കാരം. 2025-26 സീസണിൽ ബയേൺ മ്യൂണിക്കിനായി എല്ലാ ടൂർണമെന്റുകളിൽ നിന്നുമായി താരം 61 ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടി. ജർമ്മൻ ക്ലബ്ബിനെ ബുണ്ടസ്ലിഗ, ഡി.എഫ്.ബി പൊകാൻ, ഫ്രാൻസ് ബെക്കൻബോവർ സൂപ്പർകപ്പ് എന്നിവ നേടാൻ ഇത് സഹായിച്ചു. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ 14 ഗോളുകൾ നേടിയെങ്കിലും സെമി ഫൈനലിൽ പി.എസ്.ജിയോട് ബയേൺ പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. കൂടാതെ 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിക്കുന്നതിൽ ആറ് ഗോളുകളുമായി കെയ്ൻ നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ചു.
ബാലൺ ഡി ഓറിനൊപ്പം ഈ വർഷത്തെ മികച്ച സ്ട്രൈക്കർക്കുള്ള പുരസ്കാരവും യൂറോപ്പിലെ ആഭ്യന്തര ലീഗുകളിലെ ടോപ്പ് സ്കോറർക്കുള്ള യൂറോപ്യൻ ഗോൾഡൻ ഷൂവും ഹാരി കെയ്ൻ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ബാലൺ ഡി ഓറിലേക്കുള്ള നീണ്ട യാത്ര
കിരീടങ്ങളില്ലാത്ത കരിയർ എന്ന വിമർശനങ്ങൾക്കിടെ 2023-ൽ ടോട്ടനം ഹോട്സ്പറിൽ നിന്ന് ബയേൺ മ്യൂണിക്കിലേക്ക് മാറിയതാണ് കെയ്നിന്റെ കരിയറിൽ വഴിത്തിരിവായത്. പ്രീമിയർ ലീഗിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫോർവേഡുമാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന കെയ്ൻ ജർമ്മനിയിലെത്തിയതോടെ കിരീടങ്ങൾ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു. ലണ്ടനിൽ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് സംസാരിച്ച കെയ്ൻ തനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തവർക്കും വിജയത്തിന് കാരണക്കാരായ ബയേണിലെ സഹതാരങ്ങൾക്കും നന്ദി അറിയിച്ചു.
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