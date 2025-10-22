ETV Bharat / sports

റെക്കോര്‍ഡ് നേട്ടത്തിനരികെ വിരാട് കോലി; രണ്ടാം ഏകദിനത്തില്‍ ധോണിയെ മറികടക്കുമോ..?

ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിന മത്സരം നാളെ ഓവലില്‍ നടക്കും.

Virat Kohli
Virat Kohli Close to Breaking Dhonis Record at Adelaide (IANS)
ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുള്ള ഏകദിന പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിനായി ഒരുങ്ങുകയാണ് ടീം ഇന്ത്യ. അഡ്‌ലെയ്‌ഡിലെ ഓവൽ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നാളെയാണ് മത്സരം. രാവിലെ 9 മണിക്ക് കളി ആരംഭിക്കും, ആദ്യ ഏകദിനത്തിലെ ജയത്തോടെ ഓസ്‌ട്രേലിയ 1-0 ന് മുന്നിലായതിനാൽ ടീം ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിര്‍ണായക പോരാട്ടം എന്തുവിലകൊടുത്തും ജയിക്കണം. അതേസമയം ഓവൽ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ഇറങ്ങുമ്പോള്‍ ചരിത്രനേട്ടത്തിൽ ഒന്നാമതെത്താനുള്ള മികച്ച അവസരമാണ് സൂപ്പര്‍ താരം വിരാട് കോലിയെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഓവലിൽ നിലവിലുള്ളതും സജീവവുമായ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റര്‍മാരില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ കളിക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം.

അഡലെയ്‌ഡ് ഓവൽ ഗ്രൗണ്ടിലെ കോലിയുടെ മികച്ച പ്രകടനം

എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിലുമായി വിരാട് കോലി ആകെ 12 മത്സരങ്ങളാണ് ഇവിടെ കളിച്ചത്. അഞ്ച് സെഞ്ച്വറികളോടെ താരം 975 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്, കോലിയുടെ ഉയർന്ന സ്കോർ 141 ആണ്. ഈ മത്സരത്തിൽ 25 റൺസ് നേടിയാൽ, അഡ്‌ലെയ്‌ഡില്‍ 1000 റൺസ് തികച്ച ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കോലിയും ഇടം നേടും. പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ വിരാട് കോലി 8 പന്തുകൾ നേരിട്ടെങ്കിലും അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല. മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് പൂജ്യം റൺസിന് താരത്തെ പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു.

Virat Kohli
Virat Kohli (IANS)

ധോണിയുടെ റെക്കോർഡ് തകർക്കുമോ

അഡലെയ്‌ഡ് ഓവലിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏകദിന റൺസ് നേടിയ റെക്കോർഡ് ഇതിഹാസ ക്രിക്കറ്റ് താരം എംഎസ് ധോണിയുടെ പേരിലാണ്. 2008 മുതൽ 2019 വരെ ഇവിടെ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ആറ് ഏകദിനങ്ങൾ കളിച്ച അദ്ദേഹം ആകെ 262 റൺസ് നേടി. അതേസമയം, നാല് ഏകദിനങ്ങളിൽ നിന്ന് കോലിക്ക് 244 റൺസാണ് സമ്പാദ്യം. നാല് ഇന്നിങ്‌സില്‍ 61 ശരാശരിയില്‍ ബാറ്റ് ചെയ്‌താണ് താരം ഇത്രയും റണ്‍സ് സ്‌കോര്‍ ചെയ്‌തത്. ധോണിയെ മറികടക്കാൻ കോലിക്ക് 19 റൺസ് മാത്രം മതി.

രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ കോലിക്ക് ഫോം വീണ്ടെടുക്കാൻ അവസരമുണ്ട്. ഏകദിന നമ്പറുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കും. ഇന്ത്യയ്ക്കായി 303 ഏകദിനങ്ങളിൽ നിന്ന് 57.6 ശരാശരിയിലും 93.3 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിലും 14,181 റൺസ് വിരാട് നേടിയിട്ടുണ്ട്. 51 സെഞ്ച്വറികളും 74 അർദ്ധ സെഞ്ച്വറികളും താരത്തിന്‍റെ പേരിലുണ്ട്. രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ കോലി തിരിച്ചുവരുമെന്നും ചരിത്രം കുറിക്കുമെന്നുമാണ് ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

