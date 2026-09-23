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ഇന്ത്യ-വെസ്‌റ്റ്‌ ഇൻഡീസ് ഏകദിന പരമ്പര; വിരാട് കോഹ്‌ലി തിരുവനന്തപുരത്ത്

കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് അന്തരാഷ്‌ട്ര സ്‌റ്റേഡയത്തിൽ ഞായറാഴ്‌ച (സെപ്‌റ്റംബർ 27) ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണിക്കാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്.

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virat kohli in Thiruvananthapuram (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 23, 2026 at 6:10 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ത്യ-വെസ്‌റ്റ്‌ ഇൻഡീസ് ഏകദിന പരമ്പരക്കായി വിരാട് കോഹ്‌ലി തലസ്ഥാന നഗരയിൽ എത്തി. വിരാടിനൊപ്പം ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദും യശ്വസി ജയ്‌സ്വാളും തിരുവന്തപുരത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് അന്തരാഷ്‌ട്ര സ്‌റ്റേഡയത്തിൽ ഞായറാഴ്‌ച (സെപ്‌റ്റംബർ 27) ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണിക്കാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്.

ഏകദിന ക്യാപ്‌റ്റൻ ശുഭമാൻ ഗിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങളും പരിശീലകൻ ഗൗതം ഗംഭീറും രാത്രിയോടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അതേസമയം, രോഹിത് ശർമ്മ നാളെ രാവിലെയായിരിക്കും തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുക.

ക്യാപ്റ്റൻ ഷായ് ഹോപ്പിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിൻഡീസ് സംഘം ഇന്നു പുലര്‍ച്ചെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയിരുന്നു. വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ കരീബിയൻ താരങ്ങൾക്ക് ഊഷ്‌മളമായ വരവേൽപ്പാണ് അധികൃതർ നൽകിയത്.

വിരാട് കോഹ്‌ലി തിരുവനന്തപുരത്ത് (ETV Bharat)

രോഹിത് ശർമ്മയും വരാട് കോഹ്‌ലിയും ഉൾപ്പെടുന്ന 5 അംഗ ടീമിനെയാണ് ഏകദിന പരമ്പരക്കായി ഇന്ത്യ പ്രഖ്യാപച്ചത്. ശുഭമാൻ ഗില്ലായിരിക്കും ഇന്ത്യൻ ടീമനെ നയിക്കുക. കെ എൽ രാഹുൽ വൈസ് ക്യാപ്‌റ്റൻ. സെപ്‌റ്റംബർ 27 മുതൽ ഓക്‌ടോബർ 18 വരെ എട്ട് നഗരങ്ങളിലായാണ് പര്യടനം.

മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി ഇരു ടീമുകൾക്കും കാര്യവട്ടത്ത് കൃത്യമായ പരിശീലന സമയക്രമം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 24, 25 തീയതികളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 മുതൽ വൈകുന്നേരം 4:30 വരെ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ടീമും, വൈകുന്നേരം 5:30 മുതൽ രാത്രി 8:30 വരെ ഇന്ത്യൻ ടീമും തിരുവനന്തപുരത്ത് പരിശീലനം നടത്തും. തുടർന്ന് 26-ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 മുതൽ വൈകുന്നേരം 4:30 വരെ ഇന്ത്യൻ ടീമും, വൈകുന്നേരം 5:30 മുതൽ രാത്രി 8:30 വരെ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ടീമുമായിരിക്കും അവസാനഘട്ട പരിശീലനത്തിന് ഇറങ്ങുക.

കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ പുരുഷ അന്താരാഷ്ട്ര ഏകദിന മത്സരമാണിത്. വലിയൊരു ചരിത്രപരമായ പ്രത്യേകതയും ഈ മത്സരത്തിനുണ്ട്. 2018 നവംബർ ഒന്നിന് ഇതേ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഏകദിന മത്സരത്തിലും ഇന്ത്യയും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസുമാണ് ഏറ്റുമുട്ടിയത്.

ഏകദേശം എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വിൻഡീസ് ടീം വീണ്ടും ഒരു ഏകദിനത്തിനായി തലസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നത്. 2023 ജനുവരിയിൽ ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിലായിരുന്നു ഇവിടെ നടന്ന രണ്ടാമത്തെ ഏകദിന മത്സരം. അന്ന് വിരാട് കോലി പുറത്താകാതെ നേടിയ 166 റൺസിന്‍റെ മികവിൽ ഇന്ത്യ 390 റൺസ് നേടുകയും ശ്രീലങ്കയെ 73 റൺസിന് പുറത്താക്കി 317 റൺസിന്‍റെ റെക്കോർഡ് വിജയം ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

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KARYAVATTOM STADIUM
VIRAT KOHLI
INDIA VS WEST INDIES TVM
ഇന്ത്യ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഏകദിനം
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