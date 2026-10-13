ഒടുവില് ലിങ്ക്ഡ്ഇനിലേക്കും; സംരംഭകനായുള്ള പുതിയ യാത്രയെക്കുറിച്ച് വിരാട് കോഹ്ലി
കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഗംഭീരവും താരനിബിഡവുമായ ഒരു പരിപാടിയിൽ അദ്ദേഹം അഗിലിതസ് ബ്രാൻഡ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.
Published : October 13, 2026 at 4:24 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ചാമ്പ്യൻ എന്നതിലുപരി ബ്രാൻഡുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലും വിരാട് കോഹ്ലി അതീവ തത്പരനാണ്. മുമ്പ് നിരവധി ബ്രാൻഡുകളുമായി അദ്ദേഹം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സ്പോർട്സ് വെയർ ബ്രാൻഡായ അഗിലിതാസിൽ നിക്ഷേപകനും വൺ8വേൾഡിന്റെ സഹസ്ഥാപകനുമാണ്.
കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഗംഭീരവും താരനിബിഡവുമായ ഒരു പരിപാടിയിൽ അദ്ദേഹം അഗിലിതസ് ബ്രാൻഡ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇത് ഒരു അപൂർവ സംയോജനമാണ് - ഒരു സംരംഭകന്റെ മനസും ധൈര്യവുമുള്ള ലോകപ്രശസ്ത കായികതാരമാണ് വിരാട് കോഹ്ലി. 37-ാം വയസിൽ ലിങ്ക്ഡ്ഇനിൽ അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച കോഹ്ലി, തന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനെക്കുറിച്ചും താൻ നിക്ഷേപിച്ച ബ്രാൻഡിനെക്കുറിച്ചും തന്റെ ആദ്യ പോസ്റ്റിൽ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.
"എല്ലാ കായിക ഇനങ്ങളെയും പിന്തുടരുകയും ആഘോഷിക്കുകയും കളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്ത്യയെ കാണാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന്, ആ ദർശനം എക്കാലത്തേക്കാളും അടുത്ത് എത്തിയതായി തോന്നുന്നു. ലോകോത്തര കായികതാരങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാനും ആഗോള വേദിക്കായി ബ്രാൻഡുകൾ നിർമ്മിക്കാനും ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിയുമെന്ന് പുതിയ തലമുറ തെളിയിക്കുന്നു. നിർമ്മാണം, ഉപഭോക്തൃ ബ്രാൻഡുകൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു എൻഡ്-ടു-എൻഡ് സ്പോർട്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നിർമ്മിക്കുക എന്നതാണ് ദർശനം.
ആഗോള കായികരംഗത്തിന്റെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്താൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസമാണിത്" അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അഗിലിതാസിൽ ഒരു നിക്ഷേപകനായും വൺ8വേൾഡിന്റെ സഹസ്ഥാപകനായും സഹസ്രഷ്ടാവായും ചേർന്നത്. എന്റെ കരിയറിൽ ഉടനീളം ഞാൻ വഹിച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് വൺ8വേൾഡ് കെട്ടിപ്പടുത്തിരിക്കുന്നത്: അതിരുകൾ കടക്കുന്നതിലൂടെയും നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിലൂടെയും വ്യത്യസ്തമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നതിലൂടെയുമാണ് പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നത്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ബ്രാൻഡിനെ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത്, എന്റെ സ്വന്തം നഗരത്തിലെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ മുന്നിൽ വൺ8വേൾഡ് ജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നത് കാണുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അർത്ഥവത്തായ നിമിഷങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു.
"കാഴ്ചപ്പാട് വ്യക്തമാണ്. നമ്മളെയെല്ലാം അതിജീവിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും നിർമ്മിക്കേണ്ട സമയമാണിത്. അതാണ് നമ്മുടെ യാത്ര" കോഹ്ലി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബൗണ്ടറികൾ മറികടക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ, പല കായികതാരങ്ങളും എളുപ്പമുള്ള തീരുമാനമായി കരുതുന്ന ഒരു തീരുമാനം വിരാട് കോഹ്ലി നിരസിച്ചു - പ്യൂമയിൽ നിന്ന് എട്ട് വർഷത്തേക്ക് 300 കോടി രൂപയുടെ കരാർ വിപുലീകരണം. പകരം, മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ തെരഞ്ഞെടുത്തത്, സ്വന്തം മൂലധനത്തിൽ നിന്ന് 40 കോടി രൂപ അഗിലിതാസിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും വൺ8 ബ്രാൻഡിനെ തനിക്ക് ഓഹരിയുള്ള ഒരു ബിസിനസിലേക്ക് മാറ്റുകയുമാണ്.
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