'ധുരന്ധർ 2' സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ വിസ്മയം; ആദിത്യ ധര് ജീനിയസെന്ന് വിരാട് കോലി!
ധുരന്ധർ 2' കണ്ട് അഭിനന്ദിച്ച് വിരാട് കോലിയും അനുഷ്ക ശർമ്മയും, സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് വൈറലായി പോസ്റ്റുകൾ.
Published : April 7, 2026 at 11:03 AM IST|
Updated : April 7, 2026 at 11:35 AM IST
ഹെെദരാബാദ്: ബോളിവുഡിലെ സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ഹിറ്റായി മാറിയ 'ധുരന്ധർ 2' ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകത്ത് ചരിത്രം കുറിക്കുന്നു. ആദ്യ ഭാഗത്തിന്റെ വൻ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ എത്തിയ ഈ രണ്ടാം ഭാഗം ഇതിനകം തന്നെ നിരവധി റെക്കോർഡുകൾ തകർത്തു കഴിഞ്ഞു. സിനിമാ ലോകത്തെ പ്രമുഖർക്കൊപ്പം ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റിലെ ഇതിഹാസം വിരാട് കോലിയും ഭാര്യയും നടിയുമായ അനുഷ്കയും ശർമ്മയും ചിത്രത്തെയും സംവിധായകൻ ആദിത്യ ധറിനെയും അഭിനന്ദിച്ച് രംഗത്തെത്തി.
ഇങ്ങനെയൊന്ന് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല
ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സിനിമാറ്റിക് അനുഭവമാണിതെന്നാണ് വിരാട് കോലി കുറിച്ചത്. 'ചിത്രത്തിലെ വൈകാരിക മുഹൂർത്തങ്ങൾ അസാമാന്യമാണ്. നാല് മണിക്കൂർ നീളമുണ്ടെങ്കിലും ഒരിടത്ത് പോലും എനിക്ക് മടുപ്പ് തോന്നിയില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട ആദിത്യ, നിങ്ങൾ ഒരു ജീനിയസ് തന്നെയാണ്. രൺവീർ സിങ്ങിന്റെ പ്രകടനം അതിശയകരമാണ്. ഈ ചിത്രത്തോടെ നിങ്ങൾ പുതിയ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കും,' കോലി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഈ സിനിമ ഒരു അത്ഭുതമാണ്
അനുഷ്ക ശർമ്മ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറിയിലൂടെയാണ് ചിത്രത്തെ പ്രശംസിച്ചത്. "ആദിത്യ ധർ, നിങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച ഈ സിനിമ ഒരു അത്ഭുതമാണ്. നാല് മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുണ്ടെങ്കിലും പ്രേക്ഷകരെ പൂർണ്ണമായും അതിൽ മുഴുകിയിരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇത് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരു അപൂർവ്വ പ്രതിഭയുള്ള സംവിധായകനാണ്," അനുഷ്ക കുറിച്ചു. നായകൻ രൺവീർ സിങ്ങിന്റെ പ്രകടനത്തെ 'അടുത്ത ലെവൽ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച താരം ആർ. മാധവൻ, അർജുൻ രാംപാൽ, രാകേഷ് ബേദി തുടങ്ങിയവരുടെ പ്രകടനങ്ങളെയും അഭിനന്ദിച്ചു.
മറുപടിയുമായി സംവിധായകൻ ആദിത്യ ധര്
കോലിയുടെയും അനുഷ്കയുടെയും പോസ്റ്റുകൾ മിനിറ്റുകൾക്കകം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി. ഇതിന് മറുപടിയുമായി ആദിത്യ ധർ രംഗത്തെത്തി. 'വിരാട്, നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു ഇതിഹാസം അഭിനന്ദിക്കുന്നത് എനിക്ക് വലിയ കാര്യമാണ്. അണ്ടർ-19 ലോകകപ്പ് കാലം മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആരാധകനാണ്. ഓരോ തവണ മൈതാനത്തിറങ്ങുമ്പോഴും നിങ്ങൾ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന രീതി ഞങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു," എന്ന് അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.
അനുഷ്കയുടെ വാക്കുകൾ ഹൃദയസ്പർശിയാണെന്നും, സത്യസന്ധതയോടെ കഥകൾ പറയാൻ ഇത് തങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും ആദിത്യ ധർ മറുപടി നൽകി. അതേസമയം 'ധുരന്ധർ 2' സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് തരംഗമായി തുടരുകയാണ്.
