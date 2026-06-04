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ഇത് താന്‍ഡ 'ബ്രസീൽ വീട്'; മതിൽ മുതൽ കിടപ്പ് മുറി വരെ കാനറി മയം, വൈറലായി പാലക്കാട്ടെ മഞ്ഞപ്പട ആരാധക കുടുംബം

വീടിന് ബ്രസീൽ പതാകയുടെ നിറം നൽകി ഒരു ബ്രസീൽ ടീമിന്‍റെ ആരാധക കുടുംബം. വൈറലായി വീഡീയോ..

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Viral brazil home in pakakkad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 4, 2026 at 6:29 PM IST

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Updated : June 4, 2026 at 6:56 PM IST

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പാലക്കാട്: ഫിഫ ലോകകപ്പ് അടുത്തെത്തിയതോടെ താമസിക്കുന്ന വീടിന് പൂർണമായി മഞ്ഞ നിറം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു ആരാധക കുടുംബം. പാലക്കാട് നെന്മാറ വക്കാവ് കുറുപ്പുകുളമ്പിൽ ഷെയ്ക്ക് ഷബീറിൻ്റെ വീടിനാണ് മഞ്ഞയും പച്ചയും പെയിന്‍റ് അടിച്ചത്. തൊട്ട് പിന്നാലെ വീട് ബ്രസീൽ ആരാധകരും സമൂഹമാധ്യമവും ഏറ്റെടുത്തു. അതും 'ബ്രസീൽ ഹൗസ്' എന്ന തലക്കെട്ടോടെ.

പാലക്കാട്ടെ ബ്രസീൽ വീട് (ETV Bharat)

വീട് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, മതിലും ഗേയ്‌റ്റും എല്ലാം ഒരു മഞ്ഞ മയമാണ്. ഇതിന് എല്ലാം കാരണം ബ്രസീൽ ടീമിനോടുള്ള ആരാധനയാണ്. ഷബീറിൻ്റെ വീട് ബ്രസീൽ ആരാധകരുടെ ഇടമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇത് ഇത്തവണത്തെ മാത്രം കാഴ്‌ചയല്ല. എല്ലാ ലോകകപ്പ് സമയത്തും ഇത്തരം വെറൈറ്റികൾ പരീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ ആരാധകൻ്റെ പതിവാണ്. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ബൈക്കിന് പോലും ലോകകപ്പ് സമയത്ത് മഞ്ഞയും പച്ചയും നിറം നൽകി ആവേശത്തിനൊപ്പം കൂടുകയായിരുന്നു ഷബീറും കുടുംബവും.

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എന്തിനും കൂടെ കട്ട സപ്പോർട്ടായി ഭാര്യയും മക്കളുമുണ്ട്. 2018-ലാണ് വീട് നിർമാണം പൂർത്തിയായത്. വീടിന് എന്ത് പെയ്‌ൻ്റ് അടിക്കുമെന്നായി ചർച്ച. എന്നാൽ തൻ്റെ സ്വപ്‌ന ടീമായ ബ്രസീലിൻ്റെ മഞ്ഞയും പച്ചയും നിറം വീടിന് നൽകാൻ യാതൊരു മടിയും ഈ ആരാധകന് ഉണ്ടായില്ല. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് എല്ലാ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് മത്സരസമയത്തും നിറം പുതുക്കും. വീടിൻ്റെ മതിലിലും പടിയിലും ചുമരുകളിലും നിറം നൽകി ലോകകപ്പ് ട്രോഫിയുടെ ചെറിയമാതൃകയും വച്ചാണ് ഇത്തവണത്തെ ഫിഫ മത്സരത്തെ വരവേറ്റത്.

തുടക്കത്തിൽ, പത്താം നമ്പർ ജേഴ്‌സി അണിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന നെയ്‌മറുടെ വലിയ കട്ടൗട്ടുകൾ വീടുനുമുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. എന്തിന് പറയണം ഫുട്ബോൾ കളികാണുന്നതിന് വീട്ടിൽ സൗകര്യമൊരുക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ബ്രസീലിൻ്റെ ഇതിഹാസതാരം റൊണാൾഡോ നസാരിയോയുടെ കടുത്ത ആരാധകനാണ് താനെന്നാണ് ഷബീർ പറയുന്നത്. പുതിയ പരിശീലകനായി എത്തിയ കാർലോ ആഞ്ചലോട്ടിയുടെ കീഴിൽ ഇത്തവണ ബ്രസീൽ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തുമെന്നും ആറാം കിരീടം ചൂടുമെന്നുമാണ് ഷബീറിൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും വാക്കുകൾ.

സിവിൽ എൻജിനിയറായ ഷബീറിൻ്റെ ഭാര്യ ഷംനയും മക്കളായ ഷാനൂനും ഷയാനും മഞ്ഞപ്പടയുടെ ആരാധകരാണ്. 'ബ്രസീൽ വീടി'ൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലും വന്നതോടെ ഷബീറിൻ്റെ വീട് ബ്രസീൽ ആരാധകരുടെ സെൽഫി സ്പോട്ട് കൂടിയായി മാറി. അതേസമയം പ്രദേശത്തെ അർജന്‍റീന, പോർച്ചുഗൽ, ജർമനി, സ്പെയിന്‍ ഉൾപ്പടെയുള്ള മറ്റ് ടീമുകളുടെ ആരാധകരും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം തന്നെ ലോകകപ്പിനെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരും കൊടി തോരണങ്ങളും മറ്റും കെട്ടി പ്രദേശത്തെ ഭംഗിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

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Last Updated : June 4, 2026 at 6:56 PM IST

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VIRAL BRAZIL HOME
PALAKKAD
KERALA FOOTBALL FAN
BRAZIL FANS
BRAZIL HOME IN PAKAKKAD

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