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ഇതാരാ വിനീഷ്യസോ? ലക്ഷങ്ങൾ പൊടിച്ച് പുതിയ മുഖം, താരത്തിന്‍റെ ലുക്ക് കണ്ട് കണ്ണ് തള്ളി ആരാധകര്‍!

തിരിച്ചറിയാൻ പോലുമാകാതെ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ! ലോകകപ്പ് തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ ബ്രസീൽ താരം ആ രഹസ്യ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് മുതിർന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

Vinicius Jr
Vinicius Jr. undergoes cosmetic face surgery following Brazil's World Cup exit (AFP and Screenshot/x)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 22, 2026 at 12:09 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ബ്രസീലിന്‍റെ ദയനീയ പുറത്താകലിന് പിന്നാലെ, സൂപ്പർ താരം വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ മുഖത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി നടത്തിയത് ബ്രസീലിയൻ മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയാകുന്നു. മുഖത്തിന്‍റെ ഘടന മാറ്റുന്നതിനായി ഗോയാനിയയിൽ വെച്ച് താരം 'ചിൻ ഹാർമണൈസേഷൻ' ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനായതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. റിയൽ മാഡ്രിഡിന്‍റെ പ്രീ-സീസൺ ക്യാമ്പിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപ് നടത്തിയ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം, തിരിച്ചറിയാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത വിധം വിനീഷ്യസിന്‍റെ ലുക്കിലുണ്ടായ മാറ്റം കണ്ട് ആരാധകർ അത്ഭുതപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.

പുതിയ ലുക്കിൽ പൊതുവേദിയിൽ

സർജറിക്ക് ശേഷം ഗോയാനിയയിൽ വെച്ച് നടന്ന വിർജീനിയ ഫോൺസെക്കയുടെ പുതിയ ജിമ്മിന്‍റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലാണ് 26-കാരനായ വിനീഷ്യസ് ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. പ്രശസ്‌ത ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് ഡോ. അലസ്സാൻഡ്രോ അലാർക്കാവോയ്ക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രത്തിൽ വിനീഷ്യസിന്‍റെ താടിയെല്ലിലെ മാറ്റം വ്യക്തമായിരുന്നു.

ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ വെച്ച് വിനീഷ്യസും വിർജീനിയയും പരസ്‌പരം ചുംബിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ലോകകപ്പിന് മുൻപ് തങ്ങൾ വേർപിരിഞ്ഞതായി വിർജീനിയ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും, ഇരുവരും പ്രണയം പുതുക്കിയതായി ഇതോടെ വ്യക്തമായി. ഈ മാസം ഇരുവരും ഒരു ലക്ഷ്വറി ബോട്ടിൽ ഒരുമിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

എന്താണ് ചിൻ ഹാർമണൈസേഷൻ സർജറി

മുഖത്തിന്‍റെ താടിയെല്ലിന്‍റെ വലിപ്പം, ആകൃതി, സ്ഥാനം എന്നിവയിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തി മൂക്ക്, ചുണ്ട്, താടി എന്നിവയെ പരസ്‌പരം കൂടുതൽ ഭംഗിയായി ക്രമീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണിത്. ശസ്ത്രക്രിയ വഴിയോ അല്ലാതെയോ ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മുഖത്തിന്‍റെ അളവുകൾ കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച് താടിയെല്ലിന് കൂടുതൽ വ്യക്തത നൽകുകയാണ് ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. യുകെയിൽ ഇത്തരം ചികിത്സകൾക്ക് ഏകദേശം 3,000 പൗണ്ട് മുതൽ 14,000 പൗണ്ട് വരെ (ഏകദേശം 3 ലക്ഷം മുതൽ 14 ലക്ഷം രൂപ വരെ) ചിലവ് വരാറുണ്ട്.

ലോകകപ്പ് പരാജയവും ബ്രസീലിലെ ആരാധകരുടെ രോഷവും

അതേസമയം, ലോകകപ്പ് തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ വിനീഷ്യസിനെതിരെ ബ്രസീലിൽ കടുത്ത ജനരോഷം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിൽ താരത്തിന് കാര്യമായ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഹെയ്‌തി, സ്കോട്ട്‌ലൻഡ് എന്നിവരെ തോൽപ്പിച്ച് മുന്നേറിയ ബ്രസീലിനെ മൊറോക്കോയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ 32-ാം മിനിറ്റിൽ ഗോൾ നേടി തോൽവിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചത് വിനീഷ്യസ് ആയിരുന്നു. തുടർന്ന് പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലേക്ക് (റൗണ്ട് ഓഫ് 32) കടന്ന ബ്രസീൽ ജപ്പാനെ എളുപ്പത്തിൽ മറികടന്നു.

എന്നാൽ റൗണ്ട് ഓഫ് 16-ൽ നോർവേയോട് 2-1 ന് തോറ്റ് ബ്രസീൽ പുറത്തായി. അവസാന 15 മിനിറ്റിൽ ഹാലൻഡ് നേടിയ ഇരട്ട ഗോളുകളാണ് ബ്രസീലിന്‍റെ നെഞ്ച് തകർത്തത്. ഈ മത്സരത്തിൽ 0-0 എന്ന സ്കോറിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി എടുക്കാൻ വിനീഷ്യസ് മുന്നോട്ട് വരാതിരുന്നതും, തുടർന്ന് ന്യൂകാസിൽ താരം ബ്രൂണോ ഗിമാരസ് ആ പെനാൽറ്റി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതും വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. ടൂർണമെന്‍റില്‍ ആകെ 4 ഗോളുകൾ നേടിയെങ്കിലും നോക്കൗട്ടിൽ താരം നിഷ്പ്രഭനായി.

ബ്രസീൽ പുറത്തായതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ വിർജീനിയ വിനീഷ്യസിന്‍റെ മടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചതും ആരാധകരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു. ടീം തോറ്റ് തുന്നംപാടിയപ്പോൾ കാർലോ ആൻസലോട്ടിയുടെ സംഘത്തിലെ ഒരൊറ്റ കളിക്കാരൻ മാത്രമാണ് ആരാധകരെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ബ്രസീലിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയത് എന്നതും ബ്രസീലിയൻ ആരാധകരുടെ രോഷം ഇരട്ടിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

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FIFA 2026
വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ
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