'ഞാനും ആ ആറുപേരിൽ ഒരാൾ; ബ്രിജ് ഭൂഷനെതിരെ പരാതി നൽകിയത് ഞാൻ തന്നെയെന്ന് വിനേഷ് ഫോഗട്ട്
Published : May 3, 2026 at 3:48 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഗുസ്തി ഫെഡറേഷൻ മുൻ അധ്യക്ഷൻ ബ്രിജ് ഭൂഷൺ ശരൺ സിംഗിനെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതിയിൽ പുതിയ വഴിത്തിരിവ്. ബ്രിജ് ഭൂഷനെതിരെ ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകിയ ആറ് വനിതാ താരങ്ങളിൽ ഒരാൾ താനാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഗുസ്തി താരം വിനേഷ് ഫോഗട്ട് വെളിപ്പെടുത്തി. കേസ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കെയാണ് സസ്പെൻസ് നിലനിന്നിരുന്ന ഐഡന്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്തി വിനേഷ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിലാണ് വിനേഷ് ഈ നിർണ്ണായക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. 'മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ലൈംഗികാതിക്രമത്തിനെതിരെ ഞങ്ങൾ ശബ്ദമുയർത്തി. ആറ് വനിതാ താരങ്ങൾ കോടതിയിൽ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തേണ്ടതില്ല എന്നാണ് കരുതിയത്. എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യം എന്നെ ഇതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാനും ആ ആറ് ഇരകളിൽ ഒരാളാണ്," വിനേഷ് വ്യക്തമാക്കി.
ഗോണ്ടയിലെ ടൂർണമെന്റും സുരക്ഷാ ഭീഷണിയും
മെയ് 12 മുതൽ 14 വരെ ബ്രിജ് ഭൂഷൺ ശരൺ സിംഗിന്റെ ശക്തികേന്ദ്രമായ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗോണ്ടയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന നാഷണൽ ഓപ്പൺ റാങ്കിംഗ് ടൂർണമെന്റിനെതിരെ വിനേഷ് കടുത്ത ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. ടൂർണമെന്റ് അവിടെ നടത്തുന്നതിലൂടെ താരങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും മത്സരങ്ങളുടെ സുതാര്യതയും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് വിനേഷ് ആരോപിക്കുന്നു.
— Vinesh Phogat (@Phogat_Vinesh) May 3, 2026
"അവിടെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന അത്ലറ്റുകൾക്ക് നീതി ലഭിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ആര് ആരുടെ മത്സരം നിയന്ത്രിക്കണം, ആർക്ക് എത്ര പോയിന്റ് നൽകണം എന്നതെല്ലാം ബ്രിജ് ഭൂഷണും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആളുകളുമായിരിക്കും തീരുമാനിക്കുക," വിനേഷ് ആരോപിച്ചു. താരങ്ങളുടെ ഭാരം പരിശോധിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ പോലും കൃത്രിമം നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് താരം ഭയപ്പെടുന്നു.
സർക്കാരിന് മുന്നറിയിപ്പ്
ഗുസ്തി ഫെഡറേഷന്റെ തലപ്പത്ത് നിന്ന് ബ്രിജ് ഭൂഷനെ നീക്കം ചെയ്തെങ്കിലും ഫെഡറേഷനിൽ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധിപത്യം തുടരുകയാണെന്ന് വിനേഷ് ഫോഗട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തി. കായിക മന്ത്രാലയം ഇക്കാര്യത്തിൽ നിശബ്ദത പാലിക്കുകയാണെന്നും താരം പറഞ്ഞു.
താൻ മത്സരത്തിനായി ഗോണ്ടയിലേക്ക് പോകുമെന്നും എന്നാൽ അവിടെ വെച്ച് തനിക്കോ തന്റെ ടീമിനോ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അപകടം സംഭവിച്ചാൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനായിരിക്കുമെന്നും വിനേഷ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കോമൺവെൽത്ത്, ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് മെഡൽ ജേതാവായ വിനേഷ് ഫോഗട്ടിന്റെ ഈ തുറന്നുപറച്ചിൽ കായിക ലോകത്ത് വലിയ ചർച്ചകൾക്കാണ് വഴിമരുന്നിട്ടിരിക്കുന്നത്.
