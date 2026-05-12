'അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അനുമതിയുണ്ടെങ്കില് ഇവിടെന്താ തടസ്സം?' ക്ലീൻ ചിറ്റുമായി വിനേഷ് ഫോഗട്ട്
'അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസികൾ എനിക്ക് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകി, ഞാൻ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചിട്ടില്ല': ഗുസ്തി ഫെഡറേഷന്റെ വിലക്കിനെതിരെ വിനേഷ് ഫോഗട്ട് രംഗത്ത്.
Published : May 12, 2026 at 11:03 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തന്നെ തടഞ്ഞ ഗുസ്തി ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നടപടിക്കെതിരെ കടുത്ത വിയോജിപ്പുമായി ഒളിമ്പ്യൻ വിനേഷ് ഫോഗട്ട്. ദേശീയ ഓപ്പൺ റാങ്കിംഗ് ടൂർണമെന്റില് പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയ തന്നെ അയോഗ്യത കൽപ്പിച്ചു മടക്കിയ ഫെഡറേഷന്റെ വാദങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് താരം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അന്താരാഷ്ട്ര ഉത്തേജക വിരുദ്ധ ഏജൻസിയായ 'വഡ'യും, ഇന്റര്നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസിയും തനിക്ക് മത്സരരംഗത്തേക്ക് മടങ്ങിവരാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിനേഷ് വ്യക്തമാക്കി.
ഫെഡറേഷന്റെ നിലപാട്
സീനിയർ നാഷണൽ ഓപ്പൺ റാങ്കിംഗ് ടൂർണമെന്റില് വിനേഷിന് എൻട്രി നിഷേധിച്ച ഫെഡറേഷൻ, സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. വിരമിച്ച കായികതാരങ്ങൾ വീണ്ടും മത്സരരംഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട വഡയുടെ 5.6.1 റൂൾ പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയായിട്ടില്ലെന്നും അച്ചടക്ക നടപടികൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നുമാണ് ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് സഞ്ജയ് സിംഗ് വ്യക്തമാക്കിയത്.
വിനേഷിന്റെ മറുപടി
എന്നാൽ താൻ ഒരിക്കലും ഉത്തേജക വിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വിനേഷ് ആവർത്തിച്ചു. 'ഒരിടത്ത് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് പിഴവ് സംഭവിച്ചത്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു അമ്മയായതും നിയമസഭാ സെഷനുകളുടെ തിരക്കുമാണ് അതിന് കാരണമായത്. ആ പിഴവിന് ഞാൻ വാഡയോട് മാപ്പ് പറയുകയും അവർ അത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2026 ജനുവരി 1 മുതൽ എനിക്ക് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസി ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചതാണ്," വിനേഷ് പറഞ്ഞു.
തന്റെ വാദങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന കത്ത് വിനേഷ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടു. യുണൈറ്റഡ് വേൾഡ് റെസ്ലിംഗിന്റെ ആന്റി ഡോപ്പിംഗ് വിഭാഗം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഏജൻസിയാണിത്.
#WATCH | Ayodhya, UP: On being denied participation by the WFI in the National Open Ranking Tournament, Congress leader and wrestler Vinesh Phogat says, " ... it will only be seen once we go there (to the national open ranking tournament) how the game will be played or not played.… pic.twitter.com/IyeTeAprzb— ANI (@ANI) May 11, 2026
തുല്യമായ അവസരം വേണം
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തനിക്ക് അനുമതിയുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തം രാജ്യത്തെ ഫെഡറേഷൻ അത് അംഗീകരിക്കാത്തതെന്ന് വിനേഷ് ചോദിച്ചു. ക്ലീൻ ചിറ്റ് ലഭിച്ച ശേഷം താൻ രണ്ട് തവണ ഉത്തേജക പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയയായെന്നും രണ്ട് തവണയും ഫലം നെഗറ്റീവ് ആണെന്നും താരം കൂട്ടിചേർത്തു.
'എനിക്ക് വേണ്ടത് തുല്യമായ അവസരമാണ്. ആരെങ്കിലും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെളിയിക്കേണ്ടത് കളിക്കളത്തിലാണ്. എന്നെ ഗോദയിൽ ഇറങ്ങാൻ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആരാണ് മികച്ചതെന്ന് എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കും?" വിനേഷ് ചോദിക്കുന്നു. വിനേഷ് ഫോഗട്ടിന് ആവശ്യമായ സുരക്ഷയും പിന്തുണയും നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയ ശേഷം താരം മടങ്ങിയെന്നുമാണ് ഗുസ്തി ഫെഡറേഷൻ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
