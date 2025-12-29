ETV Bharat / sports

വിജയ് മർച്ചൻ്റ് ട്രോഫി: കേരളത്തിനെതിരെ ജാർഖണ്ഡ് ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 282 റൺസിന് പുറത്ത്

കേരളത്തിന് വേണ്ടി മുഹമ്മദ് റെയ്ഹാനും അക്ഷയ് പ്രശാന്തും മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീതവും വീഴ്ത്തി.

VIJAY MERCHANT TROPHY JHARKHAND AND KERALA CRICKET വിജയ്‌ മർച്ചൻ്റ് ട്രോഫി
Representative Image. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 29, 2025 at 7:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ഭുവനേശ്വർ: അണ്ടര്‍ 16 വിജയ്‌ മർച്ചൻ്റ് ട്രോഫിയിൽ കേരളത്തിനെതിരെ ജാർഖണ്ഡിൻ്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് 282 റൺസിൽ അവസാനിച്ചു. അ‍ർധ സെഞ്ച്വറി നേടിയ അശീഷൻ്റെയും ശിവം കുമാറിൻ്റെയും ഇന്നിങ്സുകളാണ് ജാർഖണ്ഡിന് കരുത്ത് പകർന്നത്. കേരളത്തിന് വേണ്ടി മുഹമ്മദ് റെയ്ഹാനും അക്ഷയ് പ്രശാന്തും മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീതവും വീഴ്ത്തി.

ടോസ് നേടിയ ജാർഖണ്ഡ് ബാറ്റിങ് തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഏഴ് റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനിടെ തന്നെ അവർക്ക് രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ നഷ്‌ടമായി. ക്യാപ്റ്റൻ തന്മയും ദിവ്യാൻഷുവും പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായി.

എസ് ആര്യനും മുഹമ്മദ് റെയ്ഹാനുമാണ് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയത്. മറുവശത്ത് ഉറച്ച് നിന്ന അശീഷൻ 54 റൺസെടുത്തു. മധ്യനിരയിൽ 58 റൺസെടുത്ത ശിവം കുമാറിൻ്റെ പ്രകടനവും ശ്രദ്ധേയമായി. ആറാം വിക്കറ്റിൽ ശിവം കുമാറും രുദ്ര മിശ്രയും ചേർന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്ത 80 റൺസാണ് ജാ‍ർഖണ്ഡിനെ ഭേദപ്പെട്ട സ്കോറിലെത്തിച്ചത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

രുദ്ര മിശ്ര 37 റൺസെടുത്തപ്പോള്‍ ജയ് രജക് 36 റണ്‍സും കൃപ സിന്ധു 26 റണ്‍സും യുവ് രാജ് സിങ് 25 റണ്‍സുമെടുത്ത് ജാർഖണ്ഡിനായി ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്‌ച വച്ചു. കേരളത്തിന് വേണ്ടി മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീതം നേടിയ മുഹമ്മദ് റെയ്ഹാനും അക്ഷയ് പ്രശാന്തിനും പുറമെ എസ് ആര്യനും എസ്‌വി ആദിത്യനും ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതവും വീഴ്ത്തി.

Also Read: ഗ്ലോബ് സോക്കര്‍ അവാര്‍ഡ്‌സ്; പുരസ്‌കാര തിളക്കത്തിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോയും ഡെംബലെയും, വിജയികളുടെ പൂർണ പട്ടിക

TAGGED:

VIJAY MERCHANT TROPHY
JHARKHAND AND KERALA CRICKET
വിജയ്‌ മർച്ചൻ്റ് ട്രോഫി
VIJAY MERCHANT TROPHY UPDATES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.