വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയില്‍ വിദർഭ ഫൈനലിൽ; സെമിയില്‍ കർണാടകയെ ആറ് വിക്കറ്റിന് പരാജയപ്പെടുത്തി

കരുത്തരായ കർണാടകയ്‌ക്കെതിരെ ആറ് വിക്കറ്റിനാണ് വിദര്‍ഭ ജയിച്ചത്.

Vidarbha beat Karnataka
Vidarbha beat Karnataka in final of Vijay Hazare Trophy (PTI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 16, 2026 at 3:42 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്‍റില്‍ വിദർഭ ഫൈനലിൽ കടന്നു. ബംഗളൂരുവിൽ നടന്ന സെമി പോരാട്ടത്തില്‍ കരുത്തരായ കർണാടകയ്‌ക്കെതിരെ ആറ് വിക്കറ്റിനാണ് വിദര്‍ഭ ജയിച്ചത്. 281 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം അമൻ മൊഖാതെയുടെ തകർപ്പൻ സെഞ്ചുറിയുടെ ബലത്തിൽ വിദർഭ 46.2 ഓവറിൽ നാല് വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടത്തിൽ മറികടന്നു. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഇരുടീമുകളും തമ്മില്‍ ഫൈനലിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോള്‍ കർണാടകയോട് 36 റൺസിന് വിദര്‍ഭ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.

122 പന്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് സിക്സറുകൾ ഉൾപ്പെടെ 138 റൺസ് നേടിയ അമൻ മൊഖാഡെയാണ് വിദര്‍ഭയുടെ വിജയശില്‍പി. സെമിയിലെ സെഞ്ച്വറി നേട്ടത്തിനൊപ്പം ലിസ്റ്റ് എയിലെ ഒരു റെക്കോര്‍ഡിനൊപ്പവും താരമെത്തി. ലിസ്റ്റ് എ ക്രിക്കറ്റില്‍ അതിവേഗം 1000 റണ്‍സ് നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോര്‍ഡിനൊപ്പമാണ് അമന്‍ തന്‍റെ പേരും എഴുതി ചേര്‍ത്തത്. 16 ഇന്നിങ്‌സുകള്‍ കളിച്ചാണ് താരം 1000 റണ്‍സ് അടിച്ചെടുത്തത്.

രവികുമാർ സമർത്ത് 69 പന്തിൽ നിന്ന് 76 റൺസ് നേടി പുറത്താകാതെ നിന്നു. ഇരുവരുടെയും മികച്ച ബാറ്റിംഗ് മികവാണ് വിദർഭയെ 281 റൺസിന്‍റെ വിജയലക്ഷ്യം അനായാസം മറികടത്തിയത്. അഭിലാഷ് ഷെട്ടി മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയപ്പോൾ വിദ്യാധർ പാട്ടീൽ ഒരു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി.

ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത കർണാടക ടീമിനായി കരുൺ നായരും കൃഷ്ണൻ ശ്രീജിത്തും അർദ്ധ സെഞ്ച്വറി നേടി. കരുണ്‍ 90 പന്തിൽ നിന്ന് എട്ട് ബൗണ്ടറികളും ഒരു സിക്സറും സഹിതം 76 റൺസ് നേടിയപ്പോൾ, ശ്രീജിത്ത് 53 പന്തിൽ നിന്ന് 54 റൺസ് നേടി. മായങ്ക് അഗർവാൾ (9), സീസണിൽ മികച്ച ഫോമിലായിരുന്ന ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ (4) എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകൾ 20 റൺസിനിടെ നഷ്ടമായി. ശ്രേയസ് ഗോപാൽ (36), അഭിനവ് മനോഹർ (26) എന്നിവരും സ്കോറിംഗിൽ സംഭാവന നൽകി. ദർശൻ നൽകണ്ടെ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി ബൗളർമാരിൽ മികച്ചുനിന്നു. യാഷ് താക്കൂർ രണ്ട് വിക്കറ്റും നാചികേത് ഭൂട്ടെ, യാഷ് കദം എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതവും വീഴ്ത്തി.

