വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫി: രോഹിത്തിന് ഗോള്ഡന് ഡക്ക്, അർധസെഞ്ചുറിയിൽ തിളങ്ങി കോഹ്ലി, സഞ്ജു ഇന്നും ഇല്ല
ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടിനു ശേഷം വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ വിരാട് കോഹ്ലി ആദ്യ മത്സരത്തിൽ, ആന്ധ്രയ്ക്കെതിരെ 101 പന്തിൽ 131 റൺസെന്ന ഉജ്ജ്വല ഇന്നിങ്സ് കളിച്ചിരുന്നു.
Published : December 26, 2025 at 1:49 PM IST
അഹമ്മദാബാദ്: വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയില് ആദ്യ മത്സരത്തില് മിന്നും പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച രോഹിത് ശര്മക്ക് രണ്ടാം മത്സരത്തില് നിരാശ. സിക്കിമിനെതിരെ മുംബൈക്കായി തകര്പ്പന് സെഞ്ചുറി നേടിയ രോഹിത്തിന് ഉത്തരാഖണ്ഡിനെ നേരിടാനായില്ല. ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങിയ രോഹിത് ഗോള്ഡന് ഡക്കായി പുറത്താവുകയായിരുന്നു.
ദേവേന്ദ്ര സിങ് ബോറ എറിഞ്ഞ പന്തിൽ ജഗ്മോഹൻ നാഗര്കോട്ടിക്ക് ക്യാച് നൽകി ആയിരുന്നു ശർമ്മയുടെ മടക്കം. ആദ്യ മത്സരത്തില് സിക്കിമിനെതിരെ രോഹിത് 94 പന്തില് 155 റണ്സെടുത്ത് തിളങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഗുജറാത്തിനെതിരേ ഡൽഹിക്കായി ഇറങ്ങിയ വിരാട് കോഹ്ലി അർധസെഞ്ചുറി നേടി. മത്സരത്തിൽ 61 പന്തിൽ 77 റൺസ് എടുത്ത് കോഹ്ലി ക്രീസിൽ പിടിച്ച് നിന്നു. 13 ഫോറുകളും ഒരു സിക്സും ഉൾപ്പെട്ട ഇന്നിങ്സിൽ വെറും 29 പന്തിൽ കോഹ്ലി അർധസെഞ്ചുറി നേടുകയായിരുന്നു. ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടിനു ശേഷം വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ വിരാട് കോഹ്ലി ആദ്യ മത്സരത്തിൽ, ആന്ധ്രയ്ക്കെതിരെ 101 പന്തിൽ 131 റൺസെന്ന ഉജ്ജ്വല ഇന്നിങ്സ് കളിച്ചിരുന്നു.
പിന്നീട് സ്പിന്നർ വിശാൽ ബി ജയ്സ്വാലിൻ്റെ പന്തിൽ സ്റ്റംപ് തെറിച്ചാണ് കോഹ്ലി പുറത്തായത്. വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ഉർവിൽ പട്ടേലാണ് സ്റ്റംപിങിലൂടെ കോഹ്ലിയെ മടക്കിയത്. ടെസ്റ്റിലും ടി20യിലും വിരമിച്ച കൊഹ്ലിക്കും രോഹിത് ശർമ്മക്കും 2027 ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ ഇടം പിടിക്കണമെങ്കിൽ വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിലവിലെ കോഹ്ലിയുടെ ഫോം ഡൽഹി ക്യാമ്പിന് വലിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്.
സഞ്ജു സാംസണ് ഇന്നും ഇല്ല
വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തില് കര്ണാടകയെ നേരിടുന്ന കേരളത്തിന്റെ പ്ലേയിങ് ഇലവനില് ഇന്നും സഞ്ജു സാംസണ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ത്രിപുരക്കെതിരായ ആദ്യ മത്സരത്തിലും സഞ്ജു കളിച്ചിരുന്നില്ല. കേരളത്തിനെതിരെ ടോസ് നേടിയ കര്ണാടക ഫീല്ഡിങ് തെരഞ്ഞെടുത്തു. കര്ണാടകക്കെതിരെ കേരളം രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 21 റണ്സെന്ന നിലയില് ബാറ്റിങ് തകര്ച്ചയെ നേരിടുകയാണ്.
അഭിലാഷ് ഷെട്ടിയാണ് കര്ണാടക്കായി രണ്ട് വിക്കറ്റും നേടിയത്. ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായ കെ എല് രാഹുലും പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയും കര്ണാടകയുടെ പ്ലേയിങ് ഇലവനിലും ഇടം നേടിയിട്ടില്ല. ആദ്യ മത്സരത്തില് കേരളം ത്രിപുരക്കെതിരെ വമ്പന് ജയം നേടിയിരുന്നു.
