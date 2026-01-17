വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിക്ക് നാളെ കലാശപ്പോര്; വിദർഭയും സൗരാഷ്ട്രയും നേര്ക്കുനേര്
വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫി ഫൈനൽ ജനുവരി 18 ഞായറാഴ്ച നടക്കും.
Published : January 17, 2026 at 3:44 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിലെ പ്രീമിയർ ആഭ്യന്തര ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റായ വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിക്ക് നാളെ കലാശപ്പോര്. ബെംഗളൂരുവില് നടക്കുന്ന മത്സരത്തില് വിദർഭയും സൗരാഷ്ട്രയും തമ്മില് ഏറ്റുമുട്ടും. ടൂർണമെന്റിലെ രണ്ടാം സെമിഫൈനലിൽ പഞ്ചാബിനെ 9 വിക്കറ്റിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് സൗരാഷ്ട്ര ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറിയത്.
127 പന്തിൽ നിന്ന് പുറത്താകാതെ 165 റൺസ് നേടിയ വിശ്വരാജ് ജഡേജയുടെ പ്രകടനമാണ് സൗരാഷ്ട്രയ്ക്ക് വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. നേരത്തെ സെഞ്ച്വറി നേടിയ അൻമോൽപ്രീത് സിങ്ങിന്റേയും 87 റൺസെടുത്ത പ്രഭ്സിംറാൻ സിങ്ങിന്റേയും മികവിലാണ് പഞ്ചാബ് ഭേദപ്പെട്ട സ്കോറുയര്ത്തിയത്.
ആദ്യ സെമിപോരില് വിദർഭ കർണാടകയെ 6 വിക്കറ്റിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഫൈനലിലേക്ക് ടിക്കറ്റെടുത്തത്. 122 പന്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് സിക്സറുകൾ ഉൾപ്പെടെ 138 റൺസ് നേടിയ അമൻ മൊഖാഡെയാണ് വിദര്ഭയുടെ വിജയശില്പി. ഇത് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തവണയാണ് വിദർഭ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫൈനലിൽ കർണാടകയോട് തോറ്റതിന്റെ ക്ഷീണം തീർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാകും വിദർഭ നാളെ കളത്തിലിറങ്ങുക.
വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫി ഫൈനൽ
സൗരാഷ്ട്രയും വിദർഭയും തമ്മിലുള്ള വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫി ഫൈനൽ ജനുവരി 18 ഞായറാഴ്ച നടക്കും. ബെംഗളൂരുവിലെ ബിസിസിഐ സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസിൽ ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 ന് മത്സരം ആരംഭിക്കും. സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് നെറ്റ്വർക്കിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യും, കൂടാതെ ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാർ ആപ്പിൽ തത്സമയ സ്ട്രീമിംഗ് ലഭ്യമാകും.
സൗരാഷ്ട്ര, വിദർഭ ടീം
വിദർഭ: ഹർഷ് ദുബെ (ക്യാപ്റ്റൻ), യഷ് താക്കൂർ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), അഥർവ തായ്ഡെ, ധ്രുവ് ഷൂരി, അമൻ മൊഖഡെ, യാഷ് റാത്തോഡ്, ശിവം ദേശ്മുഖ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), അക്ഷയ് വാഡ്കർ, നചികേത് ഭുഡെ, ഋഷ്പേ പർഹാ ഭുഡെ, ദർശൻ സംരത്പേ, ദർശൻ സംരത്പേ പ്രഫുല്ല ഹിംഗെ, ശുഭം ദുബെ, ഗണേഷ് ഭോസാലെ.
സൗരാഷ്ട്ര: ഹാർവിക് ദേശായി (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ/ക്യാപ്റ്റൻ), വിശ്വരാജ് ജഡേജ, പ്രേരക് മങ്കദ്, സമ്മർ ഗജ്ജർ, ചിരാഗ് ജാനി, രുചിത് അഹിർ, ധർമേന്ദ്രസിങ് ജഡേജ, അങ്കുർ പൻവാർ, പ്രശാന്ത് റാണ, ആദിത്യ ജഡേജ, ചേതൻ സക്കറിയ, ഹെത്വിക് ഭുദാമ, ഹെത്വിക് ഭുദാമ, ഹെത്വിക് ഭുദാമ, ഹെത്വിക് കൊട്ടക് തരംഗ് ഗോഹെൽ, ജയ് ഗോഹിൽ, അൻഷ് ഗോസായി, പാർശ്വരാജ് റാണ, ഹിറ്റെൻ കാംബി.
