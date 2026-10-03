ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇരട്ട വെള്ളി; വിദർശയ്ക്ക് ജന്മനാട്ടിൽ ഉജ്വല സ്വീകരണം
ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെയാണ് വിദർശ തിരുവമ്പാടിയിൽ എത്തിയത്. തുടർന്ന് സന്ധ്യയോടെ നടന്ന ചടങ്ങിൽ നാടിൻ്റെ ആദരം അർപ്പിച്ചു
Published : October 3, 2026 at 9:17 AM IST
കോഴിക്കോട്: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ഇരട്ട വെള്ളി മെഡൽ നേടി രാജ്യത്തിൻ്റെയും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും അഭിമാനമായി മാറിയ വിദർശ കെ വിനോദിന് ജന്മനാടായ തിരുവമ്പാടിയിൽ ഉജ്വല സ്വീകരണം. തിരുവമ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പൗരാവലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമാനതകളില്ലാത്ത ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണം ഒരുക്കിയത്. ജപ്പാനിലെ നഗോയയിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ചരിത്രനേട്ടം കുറിച്ച് നാട്ടിലെത്തിയ താരത്തെ കാണാൻ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് തടിച്ചുകൂടിയത്.
ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെയാണ് വിദർശ തിരുവമ്പാടിയിൽ എത്തിയത്. തുടർന്ന് സന്ധ്യയോടെ നടന്ന ചടങ്ങിൽ നാടിൻ്റെ ആദരം അർപ്പിച്ചു. തിരുവമ്പാടി പിസി മുക്കിൽനിന്ന് ആരംഭിച്ച സ്വീകരണ റാലിയിൽ ചെണ്ടമേളത്തിൻ്റെയും ബാൻഡ് മേളത്തിൻ്റെയും മുത്തുകുടകളുടെയും അകമ്പടിയോടെ നൂറുകണക്കിന് പേർ അണിനിരന്നു. തുറന്ന ജീപ്പിലാണ് താരത്തെ സ്വീകരണ വേദിയിലേക്ക് ആനയിച്ചത്. റോഡിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും ഇരട്ട വെള്ളി മെഡൽ ജേതാവിനെ ഒരുനോക്കു കാണാൻ നിരവധി പേർ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും കൈവീശി കാണിച്ച് വിദർശ തൻ്റെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഷൂട്ടിങ്ങിൽ മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ മലയാളി കൂടിയാണ് തിരുവമ്പാടി തമ്പലമണ്ണ സ്വദേശിയായ വിദർശ.
സ്വർണപ്പതക്കം നൽകി ആദരം
സ്വീകരണ റാലിക്ക് ശേഷം നടന്ന ചടങ്ങിൽ കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രി ടി സിദ്ദിഖ് വിദർശയ്ക്ക് പൗരാവലി ഏർപ്പെടുത്തിയ സ്വർണപ്പതക്കം കൈമാറി. ഇരട്ട വെള്ളി മെഡൽ നേടിയ താരത്തെ ജന്മനാട് എത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് ഈ സ്വർണപ്പതക്കമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അവാർഡുകൾ സ്വീകരിക്കാനും വിജയപീഠത്തിലേക്ക് കയറാനും എളുപ്പമാണെങ്കിലും അതിനു പിന്നിൽ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ നീണ്ട പ്രയത്നമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. മെഡൽ നേടി രാജ്യത്തിൻ്റെയും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും അഭിമാനമായി മാറിയ താരങ്ങൾക്ക് ജോലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നൽകാൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി ടി സിദ്ദിഖ് അറിയിച്ചു.
ചടങ്ങിൽ തിരുവമ്പാടി എംഎൽഎ സി കെ കാസിം വിദർശയ്ക്ക് മൊമെൻ്റോ നൽകി ആദരിച്ചു. ജില്ല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് മില്ലി മോഹൻ, തിരുവമ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ജിതിൻ പല്ലാട്ട്, സമീപ പഞ്ചായത്തുകളിലെ പ്രസിഡൻ്റുമാർ, മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികൾ, രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലെ പ്രമുഖർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു. വനിതകളുടെ 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ ടീം ഇനത്തിലും 50 മീറ്റർ റൈഫിൾ ത്രീ പൊസിഷൻ ടീം ഇനത്തിലുമാണ് വിദർശ രാജ്യത്തിനായി വെള്ളി മെഡലുകൾ സ്വന്തമാക്കിയത്.
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ഇത്രയും വലിയ ചടങ്ങും സ്വീകരണവും ഒരുക്കിയതിന് നാടിനോട് വിദർശ കെ വിനോദ് നന്ദി പറഞ്ഞു. തനിക്ക് ലഭിച്ച ഇരട്ട വെള്ളി മെഡൽ തൻ്റെ മാത്രം നേട്ടമല്ലെന്നും ഇത് തിരുവമ്പാടിയിലെ എല്ലാവരുടെയും മെഡലാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇനി ഒളിമ്പിക്സ് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ് തൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും, ഈ നേട്ടത്തിലൂടെ പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾക്ക് മികച്ചൊരു പാഠമാണ് നൽകുന്നതെന്നും വിദർശ വ്യക്തമാക്കി.
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