ക്രിക്കറ്റ് മൈതാനത്ത് വില്ലനായി തേനീച്ചകൾ; കുത്തേറ്റ മുതിർന്ന അമ്പയർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിനിടെയുണ്ടായ തേനീച്ച ആക്രമണത്തില് മുതിർന്ന അമ്പയർ മാണിക് ഗുപ്തയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
Published : February 19, 2026 at 3:23 PM IST
ഉന്നാവോ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഉന്നാവോയിൽ ക്രിക്കറ്റ് മൈതാനത്തെ നടുക്കി തേനീച്ചക്കൂട്ടത്തിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണം. തേനീച്ചയുടെ കുത്തേറ്റ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന മുതിർന്ന ക്രിക്കറ്റ് അമ്പയർ മാണിക് ഗുപ്ത (60) അന്തരിച്ചു. ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഉന്നാവോയിലെ അംബികാപുരത്തുള്ള രാഹുൽ സപ്രു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന കെ.സി.എ അണ്ടർ-13 ടൂർണമെന്റിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം.
സ്റ്റേഡിയത്തിലെ പിച്ച്-ബിയിൽ മത്സരം ആവേശകരമായി പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് വൻ തേനീച്ചക്കൂട്ടം മൈതാനത്തേക്ക് ഇരച്ചെത്തിയത്. ഒരു ഇന്നിംഗ്സിലെ 40 ഓവറുകൾ പൂർത്തിയായി രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിംഗ്സിന്റെ 17.5 ഓവർ കഴിഞ്ഞ സമയത്തായിരുന്നു ആക്രമണം. ഈ സമയം മാണിക് ഗുപ്ത തന്റെ സഹ അമ്പയറായ ജഗദീഷിനായി മൈതാനത്ത് കാത്തുനിൽക്കുകയായിരുന്നു.
തേനീച്ചകൾ ഇരച്ചെത്തുന്നത് കണ്ട് താരങ്ങളും കാണികളും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായി ചിതറിയോടി. പല കളിക്കാരും തേനീച്ചയുടെ കുത്തേൽക്കാതിരിക്കാൻ മൈതാനത്ത് തന്നെ കമിഴ്ന്നു കിടന്നു. എന്നാൽ മാണിക് ഗുപ്തയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിന് മുൻപേ തേനീച്ചകൾ അദ്ദേഹത്തെ വളയുകയായിരുന്നു. ശരീരമാസകലം കുത്തേറ്റ അദ്ദേഹം മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ മൈതാനത്ത് ബോധരഹിതനായി വീണു.
മൈതാനത്തുണ്ടായിരുന്നവർ ഉടനടി അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും നില അതീവ ഗുരുതരമായിരുന്നു. തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ശുക്ലഗഞ്ചിലെ ആശുപത്രിയിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് കാൺപൂരിലെ എൽ.എൽ.ആർ ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റി. വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി പിന്നീട് കാൺപൂരിലെ ആശുപത്രിയിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും വൈകുന്നേരത്തോടെ അദ്ദേഹം മരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സഹ അമ്പയർ ജഗദീഷ് ശർമ്മയ്ക്കും പത്തോളം കളിക്കാർക്കും പരിക്കേറ്റെങ്കിലും അവർ അപകടനില തരണം ചെയ്തു.
കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തിലേറെയായി കാൺപൂർ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ (KCA) സജീവ അമ്പയറായിരുന്നു മാണിക് ഗുപ്ത. ശാന്തസ്വഭാവക്കാരനും കൃത്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ധനുമായിരുന്ന അദ്ദേഹം പ്രാദേശിക ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏറെ ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗത്തിൽ കെ.സി.എ ഭാരവാഹികളും വിവിധ കായിക സംഘടനകളും ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി.
ഈ ദാരുണ സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് ടൂർണമെന്റിലെ ബാക്കി മത്സരങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു. സ്റ്റേഡിയത്തിനടുത്തുള്ള മരങ്ങളിലോ ഗാലറിയിലോ ഉണ്ടായിരുന്ന തേനീച്ചക്കൂടുകൾ ഇളകിയതാകാം ആക്രമണത്തിന് കാരണമെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. മൈതാനങ്ങളിലെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്നും ഭാവിയിൽ ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കുമെന്നും സംഘാടകർ വ്യക്തമാക്കി. മാണിക് ഗുപ്തയുടെ മൃതദേഹം ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 19) ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകി.
