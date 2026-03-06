ഫൈനലിൽ വരുൺ ചക്രവർത്തി ഉണ്ടാകുമോ? ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആശങ്കയായി 'മിസ്റ്ററി' സ്പിന്നറുടെ മോശം ഫോം!
സെമിയിലെ ജയത്തിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് തലവേദനയായി വരുണിന്റെ ഫോം.
Published : March 6, 2026 at 4:03 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ടി20 ലോകകപ്പ് സെമി ഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചെങ്കിലും, ടീം മാനേജ്മെന്റിനെ കടുത്ത ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്നത് സ്പിന്നർ വരുൺ ചക്രവർത്തിയുടെ പ്രകടനമാണ്. വാംഖഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ബാറ്റർമാർ വരുണിനെ നിർദാക്ഷിണ്യം പ്രഹരിച്ചതോടെ, ടി20 ലോകകപ്പ് 2026 ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മോശം ഇന്ത്യൻ ബൗളിംഗ് പ്രകടനം എന്ന നാണക്കേടിന്റെ റെക്കോർഡ് തമിഴ്നാട് സ്പിന്നറുടെ പേരിലായി.
റെക്കോർഡ് തകർത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട്; തകർന്ന് വരുൺ
ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ടിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോറായ 253 റൺസ് ഇന്ത്യ അടിച്ചുകൂട്ടിയിട്ടും ഇംഗ്ലണ്ട് പൊരുതി വീണത് 7 റൺസിനാണ്. ജേക്കബ് ബെഥലിന്റെ തകർപ്പൻ സെഞ്ചുറിയും (105) വാംഖഡയിലെ ചെറിയ ബൗണ്ടറികളും ബൗളർമാർക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയായി. എന്നാൽ, 4 ഓവറിൽ 64 റൺസ് വഴങ്ങി ഒരു വിക്കറ്റ് മാത്രം വീഴ്ത്തിയ വരുൺ ചക്രവർത്തിയുടെ സ്പെൽ ഇന്ത്യയെ ഞെട്ടിച്ചു. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ ബൗളർ വഴങ്ങുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന റൺസാണിത്.
ലോകകപ്പിലെ 'ചെലവേറിയ' സ്പെല്ലുകൾ:
- 0/65 - സൗരഭ് നേത്രവൽക്കർ- യുഎസ്എ- 2026
- 0/64 - സനത് ജയസൂര്യ- ശ്രീലങ്ക - 2007
- 1/64 - വരുൺ ചക്രവർത്തി - ഇന്ത്യ -2026
- 0/63 - മഷ്രഫി മൊര്ത്തസ - ബംഗ്ലാദേശ് - 2014
- 1/62 - റിച്ചാർഡ് നഗാരവ - സിംബ്ബാവ്വേ- 2026
വരുണിന്റെ ഫോം ഔട്ട് ആശങ്കയേറ്റുന്നു
സൂപ്പർ-8 ഘട്ടം മുതൽ വരുണിന്റെ പ്രകടനത്തിൽ വലിയ ഇടിവാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവസാന നാല് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി താരം 186 റൺസ് വിട്ടുകൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. 11.62 എന്ന എക്കണോമി റേറ്റ് ഒരു സ്പിന്നറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്.
അഹമ്മദാബാദിൽ വരുൺ കളിക്കുമോ?
ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഫൈനൽ നടക്കുന്നത്. വലിയ ബൗണ്ടറികളുള്ള അഹമ്മദാബാദിൽ വരുൺ തന്റെ താളം കണ്ടെത്തുമെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഫിൻ അലനെപ്പോലെയുള്ള കിവീസ് ബാറ്റർമാരെ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ വരുണിന്റെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യമാണെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം വാദിക്കുന്നത്.
എന്നാല്, ഒരു ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ ഇത്രയും റൺസ് വഴങ്ങുന്ന താരത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വലിയ റിസ്ക്കാണെന്ന വിലയിരുത്തലുമുണ്ട്. രണ്ടാം ടി20 ലോകകപ്പ് കിരീടം ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക്, ബൗളിംഗ് നിരയിലെ ഈ വിള്ളൽ അടയ്ക്കുക എന്നത് നിർണ്ണായകമാണ്.
