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പരിക്ക് വീണ്ടും വില്ലനായി: അഫ്‌ഗാന്‍ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുൺ ചക്രവർത്തി പുറത്ത്

അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെതിരെയുള്ള ടി20 പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുൺ ചക്രവർത്തി പുറത്ത്.

VARUN CHAKARAVARTHY RULED OUT വരുൺ ചക്രവർത്തിക്ക് പരിക്ക് ഇന്ത്യ VS അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ ടി20 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് 2026
Injury Setback For Varun Chakaravarthy; Ruled Out Of Remaining Afghanistan T20Is (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 15, 2026 at 9:16 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ പരമ്പരയില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ സ്‌പിന്നർ വരുൺ ചക്രവർത്തിയെ ഒഴിവാക്കി. അരുൺ ജെയ്റ്റ്‌ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി താരത്തിന് ഏറ്റ പുതിയ പരിക്കാണ് തിരിച്ചടിയായത്. ഇതോടെ ജപ്പാനിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ വരുൺ കളിക്കുന്ന കാര്യവും അനിശ്ചിതത്വത്തിലായി.

ഞായറാഴ്‌ച നടന്ന ആദ്യ ടി20 മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ഏഴ് വിക്കറ്റിന് വിജയിച്ചിരുന്നു. നാല് ഓവറിൽ 16 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി ഒരു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ മത്സരത്തിനിടയിലാണ് 35-കാരനായ വരുണിന് പരിക്ക് പറ്റിയത്. താരത്തിന് 'സൈഡ് സ്ട്രെയിൻ' ആണെന്ന് സ്‌കാനിംഗിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടെന്നും, അദ്ദേഹം എപ്പോൾ ബെംഗളൂരുവിലെ സെന്‍റര്‍ ഓഫ് എക്‌സലൻസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ബിസിസിഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

നേരത്തെ ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിനിടെയേറ്റ ഹാംസ്ട്രിങ് പരിക്കിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയതായിരുന്നു വരുൺ. ആ പരിക്ക് കാരണം ജൂലൈയിലെ സിംബാബ്‌വെ പരമ്പരയും താരത്തിനു നഷ്ടമായിരുന്നു. കൂടാതെ, ഐപിഎൽ 2026-ൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സിനു വേണ്ടി കളിക്കുമ്പോൾ ഇടതുകാലിൽ ഒടിവും സംഭവിച്ചിരുന്നു. തുടർച്ചയായുണ്ടാകുന്ന പരിക്കുകളെക്കുറിച്ചും പുനരധിവാസത്തെക്കുറിച്ചും ആദ്യ മത്സരത്തിന് ശേഷമുള്ള വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വരുൺ സംസാരിച്ചിരുന്നു. കായികതാരങ്ങൾക്ക് പരിക്കുകൾ സ്വാഭാവികമാണെന്നും, ശരീരത്തിന്‍റെ പരിധികൾക്കപ്പുറം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ശക്തമായി തിരിച്ചുവരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നിലവിൽ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ 1-0 ന് മുന്നിലാണ്. ചൊവ്വാഴ്‌ച രണ്ടാം മത്സരവും വ്യാഴാഴ്ച ഫൈനൽ മത്സരവും നടക്കും. വരുൺ പുറത്തായതോടെ കുൽദീപ് യാദവ്, ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ, വിപ്രാജ് നിഗം എന്നിവരാണ് നിലവിൽ ടീമിലുള്ള മറ്റ് സ്‌പിന്‍ ഓപ്ഷനുകൾ. ഹർഷ് ദുബെ, ഷഹബാസ് അഹമ്മദ് എന്നിവർ പരിക്കിൽ നിന്ന് മോചിതരാകാൻ നിലവിൽ ബെംഗളൂരുവില്‍ പരിശീലനത്തിലാണ്.

ടീം അംഗങ്ങൾ

ഇന്ത്യ: ശ്രേയസ് അയ്യർ (ക്യാപ്റ്റൻ), അഭിഷേക് ശർമ്മ, വൈഭവ് സൂര്യവംശി, സഞ്ജു സാംസൺ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഇഷാൻ കിഷൻ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), തിലക് വർമ്മ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), ശിവം ദുബെ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, അക്സർ പട്ടേൽ, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, രവി ബിഷ്‌ണോയി, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, യാഷ് ഠാക്കൂർ.

അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ: ഇബ്രാഹിം സദ്രാൻ (ക്യാപ്റ്റൻ), റഹ്മാനുള്ള ഗുർബാസ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), നൂർ റഹ്മാൻ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), സെദിഖുള്ള അടൽ, ദർവിഷ് റസൂലി, അസ്മത്തുള്ള ഒമർസായ്, ഗുൽബാദിൻ നൈബ്, മുഹമ്മദ് നബി, റാഷിദ് ഖാൻ, നംഗ്യാൽ ഖരോട്ടി, നൂർ അഹമ്മദ്, മുജീബ് ഉർ റഹ്മാൻ, ഫസൽ ഹഖ് ഫാറൂഖി, അബ്ദുള്ള അഹമ്മദ്‌സായ്, നവീൻ ഉൾ ഹഖ്.

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TAGGED:

VARUN CHAKARAVARTHY RULED OUT
വരുൺ ചക്രവർത്തിക്ക് പരിക്ക്
ഇന്ത്യ VS അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ ടി20
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് 2026
VARUN CHAKARAVARTHY INJURY UPDATE

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