വിസ്മയം വൈഭവ്; അണ്ടര്‍ 19 ലോകകപ്പ് ഫൈനലില്‍ സൂര്യവംശിയുടെ 175 റൺസിന്‍റെ പിന്‍ബലത്തില്‍ ടീം ഇന്ത്യയ്ക്ക് പടുകൂറ്റന്‍ സ്കോര്‍

50 ഓവറില്‍ 9 വിക്കറ്റ് നഷ്‌ടത്തില്‍ 411 റണ്‍സ് എന്ന പടുകൂറ്റന്‍ സ്കോറാണ് ഇന്ത്യ പടുത്തുയര്‍ത്തയത്. ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഒരു ടീം നേടുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോറാണ് ഇന്ത്യ നേടിയത്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 6, 2026 at 5:07 PM IST

Updated : February 6, 2026 at 5:15 PM IST

ഹരാരെ: സിംബാബ്‌വെയിലെ ഹരാരെ സ്‌പോർട്‌സ് ക്ലബ്ബിൽ നടക്കുന്ന അണ്ടർ-19 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയുടെ വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനം. വെറും 14 വയസ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ഇടങ്കയ്യൻ ബാറ്റർ 80 പന്തിൽ നിന്ന് 175 റൺസാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. 50 ഓവറില്‍ 9 വിക്കറ്റ് നഷ്‌ടത്തില്‍ 411 റണ്‍സ് എന്ന പടുകൂറ്റന്‍ സ്കോറാണ് ഇന്ത്യ പടുത്തുയര്‍ത്തയത്. ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഒരു ടീം നേടുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോറാണ് ഇന്ത്യ നേടിയത്.

15 സിക്‌സറുകളും 15 ഫോറുകളും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു വൈഭവിന്‍റെ വിസ്മയ ഇന്നിംഗ്‌സ്. അണ്ടർ-19 ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തിഗത സ്കോർ എന്ന റെക്കോർഡ് ഇതോടെ വൈഭവ് സ്വന്തമാക്കി. 2012-ൽ ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരെ ഉന്മുക്ത് ചന്ദ് നേടിയ 112 റൺസിന്‍റെ റെക്കോർഡാണ് ഇന്നു തിരുത്തപ്പെട്ടത്.

മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യ ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ സഹ ഓപ്പണർ ആരോൺ ജോർജിനെ നഷ്ടമായെങ്കിലും വൈഭവ് സൂര്യവംശി ഇംഗ്ലണ്ട് ബൗളർമാരെ നിലംപരിശാക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് പിന്നീട് കണ്ടത്. വെറും 53 പന്തിൽ നിന്നാണ് താരം തന്‍റെ സെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കിയത്.

അണ്ടർ-19 ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ അതിവേഗ സെഞ്ചുറിയാണിത്. സെഞ്ചുറിക്ക് ശേഷവും സംഹാരരൂപം പൂണ്ട വൈഭവ് അടുത്ത 75 റൺസ് നേടിയത് വെറും 27 പന്തിലായിരുന്നു. ഒരു അണ്ടർ-19 ഇന്നിംഗ്‌സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്‌സറുകൾ (15 എണ്ണം) നേടുന്ന താരം എന്ന ബഹുമതിയും വൈഭവ് ഇന്നു സ്വന്തമാക്കി.

ക്യാപ്റ്റൻ ആയുഷ് മ്ഹാത്രെയോടൊപ്പം (53) ചേർന്ന് രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ 142 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ കൂട്ടുകെട്ടാണ് വൈഭവ് പടുത്തുയർത്തിയത്. 218.75 എന്ന തകർപ്പൻ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ ബാറ്റ് ചെയ്ത വൈഭവ് ഒടുവിൽ 26-ാം ഓവറിൽ മാന്നി ലംസ്‌ഡന്‍റെ പന്തിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ തോമസ് റീവിന് ക്യാച്ച് നൽകിയാണ് പുറത്തായത്. വൈഭവ് പുറത്താകുമ്പോൾ ഇന്ത്യ 25.3 ഓവറിൽ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 251 റൺസ് എന്ന അതിശക്തമായ നിലയിലായിരുന്നു.

വൈഭവിന് പുറമെ അഭിഗ്യാൻ കുണ്ടുവും (40) വേഗത്തിൽ റൺസ് ഉയർത്തിയതോടെ ഇന്ത്യ കൂറ്റൻ സ്കോറിലേക്ക് കുതിക്കുകയായിരുന്നു. വേദാന്ത് ത്രിവേദി (32), വിഹാൻ മൽഹോത്ര (30) എന്നിവരും ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. അവസാന ഓവറുകളിൽ കനിഷ്ക് ചൗഹാന്‍ 37 റണ്‍സ് കൂടി ചേർന്നതോടെ ഇന്ത്യൻ സ്കോർ 410 കടന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ലൂക്ക് മിന്‍റെ മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. ആറാം ലോകകിരീടം ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഇന്ത്യക്കെതിരെ 412 റൺസ് എന്ന ഹിമാലയൻ ലക്ഷ്യമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് മുന്നിലുള്ളത്.

