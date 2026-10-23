ഇഷാൻ കിഷന് പരിക്ക്; രണ്ടാം ട്വൻ്റി 20യിൽ പകരക്കാരനായി വൈഭവ് സൂര്യവംശി എത്തുമോ?
ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരായ ആദ്യ ടി20 മത്സരത്തിനിടെ ഇഷാൻ കിഷന് പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്നാണ് വൈഭവ് സൂര്യവംശി ഇന്ത്യക്കായി കളിക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത്.
Published : October 23, 2026 at 4:45 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വൈഭവ് സൂര്യവംശിക്ക് പ്ലെയിംഗ് ഇലവനിൽ ഇടം നേടാനാകുമെന്ന് സൂചന. ഇഷാൻ കിഷൻ പരിക്കേറ്റ് പുറത്തായതിനാലാണ് വൈഭവ് സൂര്യവംശി രണ്ടാം ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ ഇടംപിടിച്ചേക്കാം എന്ന വർത്തകൾ ശ്രദ്ധേയമായത്. ഒന്നാം ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ മുൻനിര ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ മികച്ച ഫോമിൽ തുടരുന്നതിനാൽ യുവപ്രതിഭ വൈഭവ് സൂര്യവംശിക്ക് പ്ലെയിംഗ് ഇലവനിൽ ഇടം നേടാൻ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരികയായിരുന്നു.
രണ്ടാം ടി20യിൽ നിന്ന് ഇഷാൻ കിഷൻ പുറത്തേക്ക്
വിക്കറ്റ് കീപ്പർ-ബാറ്റ്സ്മാൻ ഇഷാൻ കിഷന് ഗ്രോയിൻ (ഇടുപ്പിന് താഴെ തുടയുടെ ഭാഗത്ത്) പരിക്കേറ്റതിനെത്തുടർന്നാണ് കളിയിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കേണ്ടി വന്നത്. ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ചിലെ ഹാഗ്ലി ഓവലിൽ ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്ന രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പുറത്തായി. ബിസിസിഐ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മെഡിക്കൽ ടീം നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും ബിസിസിഐ വ്യക്തമാക്കി.
𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲: Ishan Kishan is ruled out of the second T20I against New Zealand due to a low grade right adductor strain, which he sustained during the first T20I of the series. The BCCI Medical Team is monitoring his progress. #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/QbZpuVh1hQ— BCCI (@BCCI) October 23, 2026
"ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരായ ആദ്യ ടി20 മത്സരത്തിനിടെ ഇഷാൻ കിഷന് വലതുഭാഗത്ത് ഗ്രോയിൻ ഏരിയയിൽ ചെറിയ തോതിലുള്ള പേശിവലിവ് (strain) ഉണ്ടായി. ഇതിനെത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടാം ടി20യിൽ കളിക്കാനാവില്ല. ബിസിസിഐ മെഡിക്കൽ ടീം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്," ബിസിസിഐ പത്രക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.
രണ്ടാം ടി20യിൽ സൂര്യവംശി കളിച്ചേക്കുമെന്ന് സൂചന നൽകിയത് സിതാൻഷു കോട്ടക്
🚨 Indian batting coach Sitanshu Kotak on Ishan Kishan! Ishan Kishan has a groin niggle, that's why Tilak Varma was promoted. Ishan is also unlikely to play in the 2nd T20I. If Ishan doesn't play, Vaibhav Sooryavanshi has a strong chance to play! https://t.co/cCtc9TpwyA— NiiK (@ClassyNiikX) October 23, 2026
ഇഷാൻ കിഷന് പകരക്കാരനായി 15-കാരനായ സൂര്യവംശി ടീമിലെത്താൻ ശക്തമായ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ബാറ്റിംഗ് കോച്ച് സിതാൻഷു കോട്ടക് സൂചിപ്പിച്ചു. ഇതാണ് സൂര്യവംശിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം എന്നതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കാരണം. ഇഷാന് ഗ്രോയിൻ ഭാഗത്ത് പരിക്കേറ്റതിനാലാണ് ബാറ്റിംഗ് ക്രമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയത് കോട്ടക് പറഞ്ഞു. "നാളെ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിലും അദ്ദേഹം കളിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ്," എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
"ഇഷാൻ പൂർണമായും സുഖം പ്രാപിക്കാത്ത പക്ഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ മെഡിക്കൽ ടീമിൻ്റെ ഉപദേശം നിർണായകമായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് പകരം വൈഭവ് സൂര്യവംശിക്ക് ടീമിലെത്താം. അവസരം ലഭിക്കാൻ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള താരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം," കോട്ടക് പറഞ്ഞു.
സൂര്യവംശിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ
ഈ പരമ്പരയുടെ തുടക്കത്തിൽ, അഭിഷേക് ശർമ്മയും സഞ്ജു സാംസണും അടങ്ങുന്ന ഓപ്പണിംഗ് ജോഡി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്നതിനാൽ, വൈഭവ് സൂര്യവംശിക്ക് തൻ്റെ അവസരത്തിനായി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ പറഞ്ഞിരുന്നു. 2026-ലെ ടി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ കിരീടം നേടിയപ്പോൾ, അതിൽ ഈ താരജോഡി നിർണായക സംഭാവനകൾ നൽകിയെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലാണ് ഈ 15-കാരൻ അവസാനമായി കളിച്ചത്. സെമിഫൈനലിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ വൈഭവ് കളത്തിലിറങ്ങിയിരുന്നു. ഫൈനലിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ അദ്ദേഹം ടീമിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. എന്നാൽ, അതിനുശേഷം നടന്ന അഞ്ച് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ടി20 പരമ്പരയിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് താരമായ വൈഭവിന് പുറത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു.
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ഇതുവരെ ഇന്ത്യയ്ക്കായി എട്ട് ടി20 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ള ഈ യുവതാരം, 186.36 എന്ന സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ 246 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ രണ്ട് അർധസെഞ്ചുറികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. നിലവിൽ മികച്ച ഫോമിൽ കളിക്കുന്ന മുൻനിര ബാറ്റർമാർ ടീമിലുള്ളതിനാൽ, സൂര്യവംശിയെ എങ്ങനെ പ്ലെയിംഗ് ഇലവനിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം എന്ന ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം മാനേജ്മെൻ്റ്.
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