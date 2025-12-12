വീണ്ടും ഞെട്ടിച്ച് വൈഭവ്: അണ്ടർ 19 ഏഷ്യാ കപ്പിൽ 95 പന്തിൽ 171; ആരോൺ ജോർജിനു അര്ധസെഞ്ചുറി
മലയാളി താരം ആരോൺ ജോർജ് അർധസെഞ്ചുറിയും നേടി.
ഹൈദരാബാദ്: അണ്ടര് 19 ഏഷ്യാകപ്പില് വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ് പുറത്തെടുത്ത് കൗമാരതാരം വൈഭവ് സൂര്യവംശി. ദുബായിലെ ഐസിസി അക്കാദമി ഗ്രൗണ്ടിൽ യുഎഇക്കെതിരായ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിലാണ് താരം മിന്നും പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചത്. വെറും 56 പന്തിലാണ് വൈഭവ് സെഞ്ചുറി തികച്ചത്. 95 പന്തിൽ 171 റൺസെടുത്ത് താരം പുറത്തായി. ആകെ 14 സിക്സറും 9 ഫോറുമാണ് വൈഭവിന്റെ ബാറ്റിൽനിന്നു പിറന്നത്. മലയാളി താരം ആരോൺ ജോർജ് അർധസെഞ്ചുറിയും നേടി. 73 പന്തിൽ ഒരു സിക്സിന്റേയും ഒരു ഫോറിന്റേയും അകമ്പടിയോടെ 69 റൺസാണ് ആരോൺ നേടിയത്.
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം തന്നെ ആയുഷ് മാത്രയെ നഷ്ടമായി. നാലു റണ്സ് മാത്രമാണ് നേടാനായത്. എന്നാല്, രണ്ടാം വിക്കറ്റില് ഒന്നിച്ച വൈഭവും ആരോണും ചേര്ന്ന് ഇന്ത്യയെ കരകയറ്റുകയായിരുന്നു. പതിയെ തുടങ്ങിയ വൈഭവ് പിന്നീട് കത്തിക്കയറി. ജാഗ്രതയോടെയാണ് താരം ഇന്നിങ്സ് ആരംഭിച്ചത്. ആറാം പന്തിൽ അലി അസ്ഗറിനെതിരെ ഒരു ബൗണ്ടറി നേടി. അടുത്ത ഓവറിൽ ഇടംകൈയ്യൻ സീമർക്കെതിരെ രണ്ട് സിക്സറുകൾ പറത്തി താരം ഇന്നിങ്സ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. 30 പന്തിൽ നിന്ന് വൈഭവ് അർധസെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കിയത്.
2025 ൽ സൂര്യവംശിയുടെ ആറാം സെഞ്ച്വറി കൂടിയാണിത്. യൂത്ത് ഏകദിനത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ താരത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രണ്ടാമത്തെ സ്കോറാണ് വൈഭവ് കുറിച്ചത്. 2002ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ 177 റൺസ് നേടിയ അമ്പാട്ടി റായിഡു ആണ് ഒന്നാമത്. മൊത്തം റൺവേട്ടക്കാരിൽ, ഈ വർഷം ജൂലൈയിൽ ഇരട്ടസെഞ്ചറി നേടിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ജോറിച്ച് വാൻ ഷാൽക്വിക്കാണ് (215) ഒന്നാമത്.
മത്സരത്തില് 200 റണ്സെന്ന നേട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ ഉദ്ദിഷ് സൂരിയെ സ്കൂപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് താരത്തിന്റെ സ്റ്റമ്പ് തെറിച്ചത്. ഒമ്പത് ഫോറുകളും 14 സിക്സറുകളും ഉൾപ്പെടെ 171 (95) റൺസ് നേടിയാണ് വൈഭവ് പുറത്തായത്. മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കെതിരായ സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിൽ സൂര്യവംശി തന്റെ കന്നി സെഞ്ച്വറി നേടി. വെറും 57 പന്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് സിക്സറുകളും അത്രയും ഫോറുകളും ഉൾപ്പെടെയാണ് സെഞ്ച്വറി നേട്ടത്തിലെത്തിയത്.
കൂടാതെ താരം അടുത്തിടെ ദോഹയിൽ സമാപിച്ച റൈസിംഗ് സ്റ്റാർസ് ഏഷ്യാ കപ്പിൽ ഇന്ത്യ എ ടീമിലെ പ്രധാന അംഗമായിരുന്നു. ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ സെമിഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും, യുഎഇക്കെതിരെ 32 പന്തിൽ നിന്ന് സെഞ്ച്വറി നേടിയ വൈഭവ് 239 റൺസ് സ്വന്തമാക്കിയത്.
