ETV Bharat / sports

വൈഭവ് സൂര്യവംശി ഇത്തവണ പത്താം ക്ലാസ് ബോർഡ് പരീക്ഷ എഴുതില്ല; കാരണം വ്യക്തമാക്കി സ്‌കൂള്‍

നേരത്തെ, വൈഭവ് പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

Vaibhav Suryavanshi
Vaibhav Suryavanshi (GETTY)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 16, 2026 at 5:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: കൗമാര ക്രിക്കറ്റ് താരം വൈഭവ് സൂര്യവംശി ഇത്തവണ പത്താം ക്ലാസ് സിബിഎസ്ഇ ബോർഡ് പരീക്ഷ എഴുതില്ല. നേരത്തെ, വൈഭവ് പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. എന്നാൽ വൈഭവ് പരീക്ഷ എഴുതില്ലെന്ന് സ്‌കൂള്‍ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇപ്പോള്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചു. പരിശീലന ക്യാമ്പും മത്സര ഷെഡ്യൂളും കാരണവുമാണ് താരം പരീക്ഷകളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചന. വൈഭവിന് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ഹാൾ ടിക്കറ്റും നൽകിയിരുന്നു, എന്നാൽ തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂൾ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് സ്‌കൂള്‍ ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു.

'വൈഭവിന്‍റെ പരീക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിച്ചിരുന്നു, അഡ്‌മിറ്റ് കാർഡും നൽകിയിരുന്നു. നഗരത്തിലെ പോദ്ദാർ ഇന്‍റര്‍ നാഷണൽ സ്‌കൂളിലാണ് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. വൈഭവിന്‍റെ പിതാവ് സഞ്ജീവ് സൂര്യവംശിയുമായി സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം, തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂൾ കാരണം താരത്തിനു ഈ വർഷം പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിയില്ലെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ, വൈഭവ് ക്രിക്കറ്റിലും വരാനിരിക്കുന്ന ടൂർണമെന്‍റുകൾക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലുമാണ് പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്ന് മോഡസ്റ്റി സ്‌കൂള്‍ ഡയറക്ടർ എ.കെ.പിന്തു പറഞ്ഞു.

Vaibhav Suryavanshi with his father and coach
Vaibhav Suryavanshi with his father and coach (Etv Bharat)

വൈഭവ് നിലവില്‍ പരിശീലനത്തിന്‍റെ തിരക്കിലാണെന്ന് പിതാവ് സഞ്ജീവ് സൂര്യവംശിയും പറഞ്ഞു. 'വൈഭവിന്‍റെ ശ്രദ്ധ നിലവില്‍ മുഴുവൻ ക്രിക്കറ്റിലാണ്. അവൻ പരിശീലനത്തിന്‍റെ തിരക്കിലാണ്, ഫെബ്രുവരി 17 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന പരീക്ഷകൾക്ക് അവൻ ഹാജരാകില്ല. അടുത്ത വർഷം ബോർഡ് പരീക്ഷകൾ എഴുതുമെന്ന് പിതാവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വരാനിരിക്കുന്ന 2026 ഐ.പി.എല്‍ സീസണില്‍ രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സിന് വേണ്ടിയാണ് വൈഭവ് കളിക്കുക. ഇന്ത്യയെ അണ്ടര്‍-19 ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതില്‍ താരം മികച്ച പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു. ഏഴ് മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 62.71 ശരാശരിയില്‍ 439 റണ്‍സാണ് താരം അടിച്ചുകൂട്ടിയത്.

ലോകകപ്പില്‍ 80 പന്തില്‍ 175 റണ്‍സ് നേടിയ വൈഭവിന്‍റെ ഇന്നിങ്സ്‌ ശ്രദ്ദേയമായിരുന്നു. കൂടാതെ ഒരു ലോകകപ്പ് ടൂര്‍ണമെന്‍റില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സിക്‌സറുകള്‍ നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോര്‍ഡ് വൈഭവ് സ്വന്തമാക്കി. 2011 മാര്‍ച്ച് 27 ന് ജനിച്ച വൈഭവിന് അടുത്ത മാസമാണ് 15 പൂര്‍ത്തിയാകുന്നത്. അണ്ടര്‍-19 ഏകദിന ക്രിക്കറ്റില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ റണ്‍സ് നേടിയതും വൈഭവ് സൂര്യവംശിയാണ്. 25 ഇന്നിംഗ്സുകളില്‍ നിന്നായി നാല് സെഞ്ചുറികളടക്കം 1,412 റണ്‍സാണ് താരം നേടിയത്.

Also Read: തോല്‍വിക്ക് പിന്നാലെ ബാബര്‍ അടക്കമുള്ള താരങ്ങളെ ടീമില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്ന് പാക് മുന്‍ താരങ്ങള്‍

TAGGED:

VAIBHAV SURYAVANSHI EXAM
INDIA U19 CRICKET TEAM
VAIBHAV SURYAVANSHI
VAIBHAV SURYAVANSHI U19 WORLD CUP
RAJASTHAN ROYALS IPL

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.