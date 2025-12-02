ETV Bharat / sports

ഹൈദരാബാദ്: സയ്യിദ് മുഷ്‌താഖ് അലി ട്രോഫി ടി20 ടൂർണമെന്‍റില്‍ മഹാരാഷ്ട്രയ്‌ക്കെതിരെ വെടിക്കെട്ട് സെഞ്ചുറിയുമായി വൈഭവ് സൂര്യവംശി. 61 പന്തിൽ ഏഴ് സിക്‌സറുകളും ഏഴ് ഫോറുകളും സഹിതം 108 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. വൈഭവിന്‍റെ തകര്‍പ്പന്‍ ബാറ്റിങ്ങില്‍ 20 ഓവറിൽ മൂന്നു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ബിഹാർ 176 റൺസെടുത്തു. മുഷ്‌താഖ് അലിയില്‍ സെഞ്ചുറി പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്ന പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമാണ് വൈഭവ്. ടൂര്‍ണമെന്‍റില്‍ കളിക്കുന്ന അഞ്ചാം മത്സരത്തില്‍ തന്നെ വൈഭവിന് സെഞ്ചുറി പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ സാധിച്ചു.

ഈ സെഞ്ച്വറിയോടെ, 14 വയസ്സിൽ മൂന്ന് ടി20 സെഞ്ച്വറികൾ നേടുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യ കൗമാരക്കാരനെന്ന നേട്ടം താരം സ്വന്തമാക്കി. ആകാശ് രാജുമൊത്ത് 70 റൺസിന്‍റേയും ആയുഷിനൊപ്പം 75 റൺസിന്‍റേയും കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കിയ വൈഭവാണ് ബീഹാറിന്‍റെ സ്‌കോറുയര്‍ത്തിയത്. വൈഭവ് ഒഴികെ മറ്റാര്‍ക്കും ടീമിനായി കാര്യമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാനായില്ല.

നേരത്തെ റൈസിംഗ് സ്റ്റാര്‍സ് ഏഷ്യാ കപ്പില്‍ താരം മിന്നും പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തിരുന്നു. നാല് മത്സരം മാത്രം കളിച്ച താരം റണ്‍വേട്ടക്കാരില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു. 239 റണ്‍സാണ് വൈഭവ് നേടിയത്. കൂടാതെ ഇന്ത്യ അണ്ടർ 19 ടീമിനു വേണ്ടി കളിക്കുന്നതിനിടെ, ഓസ്‌ട്രേലിയ അണ്ടർ 19 ടീമിനെതിരെ വൈഭവ് 78 പന്തിൽ സെഞ്ച്വറി നേടിയിരുന്നു. അണ്ടർ 19 ടെസ്റ്റിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന്‍റെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ സെഞ്ച്വറിയാണിത്.

മത്സരത്തില്‍ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ മഹാരാഷ്ട്രയും തിരിച്ചടിച്ചതോടെ ബിഹാർ തോൽവി വഴങ്ങി. ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ മഹാരാഷ്ട്ര ലക്ഷ്യം മറികടന്നു. പൃഥ്വി ഷായാണ് (30 പന്തില്‍ 66) മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് വേണ്ടി തിളങ്ങിയത്. നിരജ് ജോഷി (30), നികാം (27) എന്നിവരും തിളങ്ങി. അതേസമയം വരാനിരിക്കുന്ന അണ്ടര്‍ 19 ഏഷ്യാ കപ്പിനുള്ള ടീമിലേക്കും വൈഭവിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. മറ്റൊരു യുവതാരം ആയുഷ് മാത്രെയാണ് ടീമിനെ നയിക്കുന്നത്.

അണ്ടര്‍ 19 ഏഷ്യാ കപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ടീം: ആയുഷ് മാത്രെ (ക്യാപ്റ്റന്‍), വൈഭവ് സൂര്യവംശി, വിഹാന്‍ മല്‍ഹോത്ര (വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്‍), വേദാന്ത് ത്രിവേദി, അഭിഗ്യാന്‍ കുണ്ടു, ഹര്‍വന്‍ഷ് സിംഗ്, യുവരാജ് ഗോഹില്‍, കനിഷ്‌ക് ചൗഹാന്‍, ഖിലാന്‍ എ. പട്ടേല്‍, നമന്‍ പുഷ്പക്, ഡി ദീപേഷ്, ഹെനില്‍ മോഹന്‍ കുമാര്‍, എ കിഷന്‍ കുമാര്‍.

