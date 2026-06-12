വൈഭവ് സൂര്യവംശിയുടെ ഇന്ത്യൻ അരങ്ങേറ്റം പ്രതിസന്ധിയിൽ; പ്രതികരിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ്
അയർലൻഡിലെ ആഭ്യന്തര സംഘർഷം: വൈഭവ് സൂര്യവംശിയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര അരങ്ങേറ്റം അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ, ബി.സി.സി.ഐ നിരീക്ഷണത്തിൽ.
Published : June 12, 2026 at 1:02 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: അയർലൻഡിലെ ആഭ്യന്തര സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവംശിയുടെ അരങ്ങേറ്റ മത്സരങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചേക്കുമെന്ന് സൂചന. ക്രിക്കറ്റ് അയർലൻഡിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെ ബി.സി.സി.ഐയും സാഹചര്യങ്ങൾ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി മത്സരങ്ങൾ ബെൽഫാസ്റ്റിൽ നിന്നും മാറ്റുന്ന കാര്യവും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന്റെ പരിഗണനയിലുണ്ട്.
വൈഭവ് നിലവിൽ ശ്രീലങ്കയിൽ പരമ്പര കളിക്കുന്ന ഇന്ത്യ 'എ' ടീമിനൊപ്പമാണ്. ഈ മാസം അവസാനം അയർലൻഡിൽ വെച്ച് താരം സീനിയർ ടീമിനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചേക്കുമെന്ന ചർച്ചകൾ സജീവമായിരിക്കെയാണ്, അവിടെ നിലവിലുള്ള ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങൾ പുതിയ ഭീഷണിയായി ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്.
ലിസ്ബേണിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന 'ഇന്റര്-പ്രൊവിൻഷ്യൽ ടി20 ഫെസ്റ്റിവൽ' ഇതിനകം തന്നെ റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന ഞായറാഴ്ചയിലെ ഐറിഷ് സീനിയർ കപ്പ്, നാഷണൽ കപ്പ് മത്സരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ 48 മണിക്കൂറിനകം തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് ക്രിക്കറ്റ് അയർലൻഡ് ഔദ്യോഗിക അറിയിച്ചു. സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമായില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ-അയർലൻഡ് പരമ്പരയെ തന്നെ ഇത് ബാധിച്ചേക്കാം.
🚨Shreyas Iyer's First T20I Assignment As Captain Under Threat!🚨— Cricket Central (@CricketCentrl) June 12, 2026
The bilateral international cricket series between Ireland and India faces potential cancellation after severe overnight rioting completely destabilised the host city of Belfast. The sudden outbreak of civil… pic.twitter.com/gjcxME7Vde
"ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുമായും ഞങ്ങളുടെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ യൂണിയനുകളുമായും ഞങ്ങൾ നിരന്തരം ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. കളിക്കാർ, പരിശീലകർ, മാച്ച് ഒഫീഷ്യലുകൾ, ആരാധകർ എന്നിവരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചകളിൽ പരമപ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും," പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
അയർലൻഡിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡും നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമമായ ദൈനിക് ജാഗരൺ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. സ്ഥിതിഗതികൾ മെച്ചപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ബെൽഫാസ്റ്റിൽ നിന്നും മത്സരങ്ങൾ മാറ്റാൻ ബി.സി.സി.ഐ തീരുമാനിച്ചേക്കും.
ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ശൈലി മാറ്റി സൂര്യവംശി
ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് 2026-ൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനായി തകർപ്പൻ പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചതിന് ശേഷം, ഇന്ത്യ 'എ' ടീമിനായുള്ള ഏകദിന മത്സരങ്ങളിൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ശൈലിയിലാണ് വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ കാണാനാകുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ 'എ' ടീമിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ സൂര്യവംശി 22 പന്തിൽ 44 റൺസെടുത്ത് പുറത്തായെങ്കിലും, ആ ഇന്നിങ്സിൽ ഒരു സിക്സര് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
പതിനഞ്ചുകാരനായ താരം സിക്സറുകളിലൂടെ മാത്രം റൺസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്ന ഐ.പി.എൽ ശൈലിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരെയുള്ള പ്രകടനം കൂടുതൽ പക്വതയാർന്നതായിരുന്നു. ഗ്രൗണ്ട് ഷോട്ടുകൾക്കാണ് താരം ഇതിൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയത്. എന്നാലും, സൂര്യവംശിയുടെ മികച്ച പോരാട്ടവീര്യത്തിനും ഇന്ത്യ 'എ' ടീമിനെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ 'എ' ടീമിനോടുള്ള പരാജയത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാനായില്ല.
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