അണ്ണൻ ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക്, പിന്നാലെ അനിയന്റെ വക സെഞ്ചുറി പൂരം; ഞെട്ടിച്ച് സൂര്യവംശി സഹോദരന്മാർ
20 ഫോറുകൾ, ഒരു സിക്സര്; 118 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ ബൗളർമാരെ കശാപ്പ് ചെയ്ത് ആശിർവാദ് സൂര്യവംശി.
Published : June 13, 2026 at 4:01 PM IST
സമസ്തിപൂർ (ബിഹാർ): ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് റൺമലകൾ അടിച്ചുകൂട്ടി വിസ്മയമായി മാറിയ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഇതാ മറ്റൊരു ബാറ്റിംഗ് പ്രതിഭ കൂടി ഉയർന്നുവരുന്നു. വൈഭവ് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് വേദികളിലും ഐപിഎല്ലിലും ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായി വളരുമ്പോൾ, ഇളയ സഹോദരൻ ആശിർവാദ് സൂര്യവംശി ആഭ്യന്തര മത്സരങ്ങളില് റൺവേട്ട നടത്തി ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ബിഹാറിലെ സമസ്തിപൂരിൽ നടന്ന ഒരു പ്രാദേശിക പരിശീലന മത്സരത്തിൽ ആശിർവാദ് തകർപ്പൻ സെഞ്ചുറിയാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്.
സട്രൈക്ക് റേറ്റ് 118.39; ബൗണ്ടറികളുമായി ആശിർവാദിന്റെ വെടിക്കെട്ട്
ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമി താജ്പൂരീനു വേണ്ടി പാഡ് കെട്ടിയ ആശിർവാദ് സൂര്യവംശി എതിർ ബൗളർമാരെ നിലംതൊടീക്കാതെയാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. വെറും 87 പന്തുകൾ മാത്രം നേരിട്ട താരം 103 റൺസ് നേടി പുറത്താകാതെ നിന്നു. 118.39 എന്ന മികച്ച സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ പിറന്ന ഈ ഇന്നിങ്സിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത അതിലെ ബൗണ്ടറികളുടെ എണ്ണമായിരുന്നു.
മൈതാനത്തിന്റെ നാലുപാടും പന്തെത്തിച്ച ആശിർവാദിന്റെ ബാറ്റിൽ നിന്നും 20 മനോഹരമായ ഫോറുകളും ഒരു കൂറ്റൻ സിക്സറുമാണ് പിറന്നത്. ഈ ഇളയ സഹോദരന്റെ വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനത്തിന് പിന്നാലെ, ജ്യേഷ്ഠനും ഇന്ത്യൻ യുവതാരവുമായ വൈഭവ് സൂര്യവംശി തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി അനിയനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദ്യമായ കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചു.
കോലിയെയും ഗില്ലിനെയും പിന്നിലാക്കി ഓറഞ്ച് ക്യാപ് നേടിയ വൈഭവ്
സൂര്യവംശി കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് സുവർണ്ണ കാലഘട്ടമാണ്. ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് വൈഭവ് സൂര്യവംശി തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഐപിഎൽ 2026 സീസണിൽ റൺവേട്ടക്കാരിൽ ഒന്നാമനാകാൻ വൈഭവിന് സാധിച്ചിരുന്നു. ടൂർണമെന്റിലുടനീളം കളിച്ച 16 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 776 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയാണ് വൈഭവ് ഓറഞ്ച് ക്യാപ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ശുഭ്മന് ഗിൽ, സായ് സുദർശൻ, റൺമെഷീൻ വിരാട് കോലി തുടങ്ങിയ ലോകോത്തര പ്രതിഭകളെ റൺവേട്ടയിൽ പിന്നിലാക്കിയാണ് ഈ കൊച്ചു താരം ഐപിഎല്ലിലെ രാജാവായി മാറിയത്.
പിന്നാലെ ജൂൺ 6-ന് വൈഭവിനെ തേടി ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ടീമിലേക്കുള്ള ആദ്യ വിളിയെത്തി. ഈ വാർത്ത പുറത്തുവന്ന നിമിഷം മുതൽ ഇവരുടെ ജന്മനാട് ഒരു ഉത്സവപ്രതീതിയിലാണ്. വൈഭവിന്റെ വീടിന് മുന്നിലേക്ക് അയൽക്കാരും ബന്ധുക്കളും ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളും കൂട്ടത്തോടെ ഒഴുകിയെത്തി. പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിച്ചും ലഡു വിതരണം ചെയ്തും ആകാശത്ത് വട്ടമിട്ട പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചും ഗ്രാമവാസികൾ ഈ ചരിത്രനേട്ടം ആഘോഷമാക്കുകയാണ്.
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