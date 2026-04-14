അയർലൻഡിനെതിരായ ടി20 പരമ്പര; ഇന്ത്യയുടെ സർപ്രൈസ് നീക്കം വൈഭവ് സൂര്യവംശിയോ?
ബിസിസിഐയുടെ പട്ടികയിൽ വൈഭവ്, അയർലൻഡ് പര്യടനത്തിൽ കൗമാരതാരം ഇടംപിടിച്ചേക്കും.
Published : April 14, 2026 at 12:41 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിലെ മിന്നും പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 15 വയസ്സുകാരൻ വൈഭവ് സൂര്യവംശി ഉടൻ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സീനിയർ ടീമിൽ ഇടംപിടിച്ചേക്കും. വരാനിരിക്കുന്ന അയർലൻഡ് പര്യടനത്തിനുള്ള ടി20 ടീമിലേക്ക് ഈ യുവതാരത്തെ പരിഗണിക്കുന്നതായാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ.
ജൂണിൽ നടക്കുന്ന അയർലൻഡ് പര്യടനത്തിനായി യുവതാരങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന ഒരു ടീമിനെയാകും ഇന്ത്യ അയക്കുക.'അവൻ അയർലൻഡ് പര്യടനത്തിനുള്ള പരിഗണനയിലുണ്ട്. മറ്റ് പല താരങ്ങൾക്കുമൊപ്പം സെലക്ടർമാർ അവന്റെ പേരും ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരു ബിസിസിഐ ഉദ്യേഗസ്ഥനെ ഉദ്ദരിച്ച് 'ദി ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. ഐപിഎല്ലിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ മികച്ച ബൗളർമാർക്കെതിരെ ഭയമില്ലാതെ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന വൈഭവിന്റെ ശൈലി സെലക്ടർമാരെ ഏറെ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സച്ചിന്റെ റെക്കോർഡ് തകർന്നേക്കാം
വൈഭവ് അയർലൻഡിനെതിരെ കളത്തിലിറങ്ങിയാൽ അത് ചരിത്രമാകും. നിലവിൽ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറാണ് (16 വയസ്സും 205 ദിവസവും) ഇന്ത്യക്കായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പുരുഷ താരം. ഷഫാലി വർമയുടെ (15 വയസ്സ്, 7 മാസം, 27 ദിവസം) റെക്കോർഡും ഭീഷണിയിലാണ്. 15 വയസ്സുകാരനായ വൈഭവ് ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയാൽ ഇന്ത്യയുടെ എക്കാലത്തെയും പ്രായം കുറഞ്ഞ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്ററായി താരം മാറും.
എന്തുകൊണ്ട് വൈഭവിനെ അവഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല?
ഈ സീസണിലെ ഐപിഎല്ലിൽ വൈഭവ് പുറത്തെടുത്ത പ്രകടനങ്ങൾ ആരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ്:
- റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവിനെതിരെ 26 പന്തിൽ 78 റൺസ്.
- ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിനെതിരെ 17 പന്തിൽ 52 റൺസ്.
- മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെതിരെ 14 പന്തിൽ 39 റൺസ്.
റൺസ് നേടുന്നതിലുപരി, ജസ്പ്രീത് ബുംറയെയും ജോഷ് ഹേസൽവുഡിനെയും പോലുള്ള ഇതിഹാസ ബൗളർമാരെ യാതൊരു പതർച്ചയുമില്ലാതെ നേരിടുന്ന വൈഭവിന്റെ മനോഭാവമാണ് താരത്തെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത്. കൂടാതെ, ഇന്ത്യയുടെ അണ്ടർ-19 ലോകകപ്പ് ക്യാമ്പയിനിലും വൈഭവ് നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു.
ഇന്ത്യ - അയർലൻഡ് പരമ്പര
ജൂൺ അവസാന വാരത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ അയർലൻഡ് പര്യടനം. ജൂൺ 26, 28 തീയതികളിൽ മത്സരങ്ങൾ നടക്കാനാണ് സാധ്യത. ഐപിഎല്ലിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ നടക്കുന്ന ഈ പരമ്പരയിൽ രണ്ടാം നിര ടീമിനെ പരീക്ഷിക്കാനാണ് ബിസിസിഐ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനുശേഷം ജൂലൈയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ വൈറ്റ് ബോൾ പരമ്പരയ്ക്കായി മുതിർന്ന താരങ്ങൾ ടീമിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തും.
