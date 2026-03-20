ജഡേജയെ സിക്സറിനു പറത്തി വൈഭവ്; ഐപിഎൽ ആവേശത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ക്യാമ്പ്
ജഡേജയെ അമ്പരപ്പിച്ച് വൈഭവ്, രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ക്യാമ്പിലെ വൈറൽ പോരാട്ടം.
Published : March 20, 2026 at 11:36 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ 19-ാം സീസണിന് ആവേശകരമായ തുടക്കം കുറിക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ, രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ക്യാമ്പിൽ പരിശീലനം സജീവമാകുന്നു. മാർച്ച് 28-ന് ടൂർണമെന്റ് ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ, ടീമിലെ പുതിയ അംഗമായ വെറ്ററൻ ഓൾറൗണ്ടർ രവീന്ദ്ര ജഡേജയും 15 വയസ്സുകാരൻ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയും തമ്മിൽ നെറ്റ്സിൽ നടന്ന പോരാട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയം.
ടീം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിൽ, പരിചയസമ്പന്നനായ ജഡേജയുടെ പന്തുകളെ യാതൊരു ഭയവുമില്ലാതെ നേരിടുന്ന വൈഭവിനെയാണ് കാണുന്നത്. ജഡേജ തന്റെ പന്തുകളിൽ പലവിധ മാറ്റങ്ങളും വൈവിധ്യങ്ങളും പരീക്ഷിച്ചെങ്കിലും, കൗമാരതാരം വൈഭവ് അതിനെയെല്ലാം ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നേരിട്ടു. ഒരു പന്ത് മാത്രം വൈഡായി പോയതൊഴിച്ചാൽ, ബാക്കിയെല്ലാ പന്തുകളും മൈതാനത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തേക്കും സിക്സറുകളായും ഫോറുകളായും പറത്താൻ വൈഭവിന് സാധിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ടീമിലെ സൂപ്പർ താരമായ ജഡേജയെ നേരിടുമ്പോൾ ഈ 15-കാരൻ പ്രകടിപ്പിച്ച നിർഭയമായ ബാറ്റിംഗ് ശൈലി ജഡേജയെപ്പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി.
താരങ്ങൾക്ക് ആത്മവീര്യം പകർന്ന് സങ്കക്കാര
പരിശീലന ക്യാമ്പിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഹെഡ് കോച്ച് കുമാർ സങ്കക്കാര താരങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. ടീമിലെ പഴയ അംഗങ്ങളും പുതിയ താരങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം മെച്ചപ്പെടുത്താനാണ് ഈ ക്യാമ്പ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"നമ്മൾ ഇവിടെ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പങ്കാളിത്തത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാനാണ്. അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നതിലാണ് കാര്യം. എല്ലാവർക്കും തങ്ങളുടെ ആശങ്കകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കോച്ചുമാരോട് തുറന്നു പറയാം. പരിശീലന സമയം ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കുക, അത് അമിതമാകാനോ കുറഞ്ഞുപോകാനോ പാടില്ല. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ക്യാമ്പിലെ സമയം ആസ്വദിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയണം," സങ്കക്കാര താരങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
ലക്ഷ്യം പുതിയ സീസൺ
പുതിയ മുഖങ്ങളും അനുഭവസമ്പന്നരായ താരങ്ങളും അണിനിരക്കുന്ന രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ഇത്തവണ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ്. ടീമിലെ എല്ലാവരും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിനായി ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും ഒരു മികച്ച സീസണായിരിക്കും വരാനിരിക്കുന്നതെന്നും സങ്കക്കാര പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെപ്പോലുള്ള യുവതാരങ്ങളുടെ ആവേശവും ജഡേജയുടെ അനുഭവസമ്പത്തും ടീമിന് വലിയ കരുത്താകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. 30ന് ഗുവാഹത്തിയില് ചെന്നൈയ്ക്കെതിരെയാണ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ ആദ്യ പോരാട്ടം.
