ഒരോവറിൽ 2 വിക്കറ്റുകൾ; ബാറ്റിംഗിലെ വീഴ്ചയ്ക്ക് ബോളിംഗിൽ കലിപ്പ് തീര്ത്ത് വൈഭവ്
ബാറ്റിംഗിൽ വീണു, ബോളിംഗിൽ വിറപ്പിച്ചു; നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സോണിനെ കശക്കിയെറിഞ്ഞ് വൈഭവ് സൂര്യവംശി
Published : August 25, 2026 at 4:00 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ദുലീപ് ട്രോഫി ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സോണിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഈസ്റ്റ് സോണിന്റെ യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവംശിയിൽ നിന്നും വലിയൊരു പ്രകടനമാണ് ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ബാറ്റിംഗിൽ വെറും 6 പന്തിൽ 8 റൺസ് മാത്രമെടുത്ത് താരം പുറത്തായി. പേസർ ബിശ്വോർജിത് കൊന്തൗജം എറിഞ്ഞ രണ്ടാം ഓവറിലെ അവസാന പന്തിലായിരുന്നു വിക്കറ്റ്. രണ്ട് ഫോറുകൾ അടിച്ച ശേഷമായിരുന്നു വൈഭവ് മടങ്ങിയത്. ഇഷാൻ കിഷൻ നയിക്കുന്ന ഈസ്റ്റ് സോൺ ടീമിന്റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയാണ് ഈ 15-കാരൻ താരം.
എന്നാൽ ബാറ്റിംഗിലെ ഈ നിരാശ താരം ബോളിംഗിൽ തീർത്തു. നോർത്ത് ഈസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സില് ഒരേ ഓവറിൽ രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി വൈഭവ് ഇരട്ട പ്രഹരമേൽപ്പിച്ചു. നോർത്ത് ഈസ്റ്റിന്റെ ടോപ്പ് സ്കോറർ കിഷൻ ലിങ്ദോ (25), ഇംലിവാതി ലെംതുർ (4) എന്നിവരെയാണ് തന്റെ വശ്യതയാർന്ന ഇടംകൈയ്യൻ സ്പിന്നിലൂടെ വൈഭവ് പുറത്താക്കിയത്. "വൈഭവ് സൂര്യവംശി ഇരട്ടി സന്തോഷം നൽകുന്നു. ഒരേ ഓവറിൽ 2 വിക്കറ്റുകൾ. ഒപ്പം രണ്ട് മികച്ച ക്യാച്ചുകളും," എന്ന് ബിസിസിഐ തങ്ങളുടെ എക്സ് ഹാൻഡിലിൽ കുറിച്ചു.
Vaibhav Sooryavanshi provides Double Delight ✌️— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) August 25, 2026
Picks up 2⃣ wickets in the over. 2 excellent catches as well. 🙌
North East Zone are 79/7 in the 2nd innings after following on.
Scorecard ▶️ https://t.co/XJFhfvvTIU#DuleepTrophy pic.twitter.com/NnYbBPnrja
മത്സരത്തിൽ സുദീപ് കുമാർ ഘരാമിയുടെയും (146) ഷഹബാസ് അഹമ്മദിന്റേയും (167) തകർപ്പൻ സെഞ്ചുറികളുടെ കരുത്തിൽ ഈസ്റ്റ് സോൺ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സില് 467 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സോണിനെ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ 111 റൺസിന് ഓൾഔട്ടാക്കി ഫോളോ-ഓൺ ചെയ്യിച്ചു. രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സില് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് 146 റണ്സില് എല്ലാവരും പുറത്തായി.
ടേപ്പ് ചെയ്ത ജേഴ്സി നമ്പറും കൗതുകവും
മത്സരത്തിനിടയിൽ വൈഭവ് ഔട്ടായി തിരികെ പവലിയനിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ താരത്തിന്റെ ജേഴ്സി നമ്പറും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. ജേഴ്സിയിൽ '3' എന്ന നമ്പർ മാത്രം കാണാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ പകുതി ഭാഗം ടേപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. താരം ഐപിഎല്ലിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന് വേണ്ടി ധരിക്കുന്ന ജേഴ്സി നമ്പർ 3 ആണ്. ജേഴ്സിയിലെ അച്ചടിപ്പിശക് മറയ്ക്കാനോ അതോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്പർ തന്നെ നിലനിർത്താനോ ആകാം താരം ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്തതെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. എന്തായാലും ബാറ്റിംഗിൽ നിരാശപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ബോളിംഗിലൂടെ താരം ടീമിന്റെ വലിയ വിജയക്കുതിപ്പിൽ പങ്കാളിയായി.
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