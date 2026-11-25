വെടിക്കെട്ട് ഇരട്ടസെഞ്ചുറിക്ക് പിന്നിൽ ‘യുവി’ മന്ത്രം; അരമണിക്കൂർ സംഭാഷണം വഴിത്തിരിവായെന്ന് വൈഭവ്
ആരാധനാപാത്രത്തിന്റെ ഉപദേശം ഏറ്റു; യുഎഇ ബൗളർമാരെ പറത്തിവിട്ടതിന് പിന്നിലെ രഹസ്യം പറഞ്ഞ് വൈഭവ് സൂര്യവംശി.
Published : November 25, 2026 at 5:10 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ച റെക്കോർഡ് ഇരട്ടസെഞ്ചുറിക്ക് പിന്നിൽ മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം യുവരാജ് സിംഗുമായുള്ള അരമണിക്കൂർ നീണ്ട സംഭാഷണമാണെന്ന് യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവംശി. ഏഷ്യാ കപ്പ് റൈസിംഗ് സ്റ്റാർസ് ടൂർണമെന്റില് യുഎഇക്കെതിരെ നേടിയ ചരിത്രനേട്ടത്തിന് പിന്നാലെയാണ് 15-കാരനായ വൈഭവ് മനസ്സ് തുറന്നത്.
തുടർച്ചയായ പരാജയങ്ങളിൽ പതറിനിന്ന തനിക്ക് യുവരാജ് നൽകിയ ഉപദേശങ്ങളാണ് ആത്മവിശ്വാസം തിരിച്ചുനൽകിയതെന്ന് ബിസിസിഐ ടിവിയിൽ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിൽ വൈഭവ് വ്യക്തമാക്കി. ഗ്രൂപ്പ് ബി മത്സരത്തിൽ യുഎഇ ബൗളർമാരെ നിലംതൊടീക്കാതെ പറത്തിയ വൈഭവ്, വെറും 53 പന്തിൽ 204 റൺസാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. 7 ഫോറുകളും 28 കൂറ്റൻ സിക്സറുകളും ഉൾപ്പെടുന്നതായിരുന്നു ഇന്നിംഗ്സ്.
𝗦𝗣𝗘𝗖𝗜𝗔𝗟: It was a 30-minute phone call with his idol Yuvraj Singh that unshackled Vaibhav Sooryavanshi 🙌 He then created history with a world record 52-ball 204. The teenage sensation takes us inside his unbelievable knock and reveals how the moment unfolded 👏 - By @Moulinparikh 🎥 🔽 Don't miss this one! #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup https://t.co/n3wLiiQkOj— BCCI (@BCCI) November 25, 2026
ആരാധനാപാത്രത്തിന്റെ ഉപദേശം തുണയായി
"കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലും റൺസ് കണ്ടെത്താനാകാത്തത് എന്നെ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയിരുന്നു. എന്റെ മനസ്സ് പതറുന്നുണ്ടായിരുന്നു. യുഎഇക്കെതിരായ മത്സരത്തിന് മുൻപ് ഞാൻ നാല് പേരോട് മാത്രമാണ് സംസാരിച്ചത്. അച്ഛൻ, കുട്ടിക്കാലത്തെ പരിശീലകൻ മനീഷ് ഓജ, അണ്ടർ-19 കാലം മുതലുള്ള സുഹൃത്ത് പ്രഥം ജാചക്, പിന്നെ എന്റെ ആരാധനാപാത്രമായ യുവരാജ് സർ," വൈഭവ് പറഞ്ഞു.
"ഏകദേശം അരമണിക്കൂറോളം ഞാൻ യുവരാജ് സാറുമായി സംസാരിച്ചു. ബാറ്റിംഗിൽ ഞാൻ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് തുറന്നുപറഞ്ഞു. 'നീ 20 പന്തുകൾ ക്രീസിൽ നിന്നാൽ ടീമിന്റെ സ്കോർ മറ്റൊന്നാകും' എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന ഉപദേശം. ഒപ്പം ബാറ്റിംഗിലെ സാങ്കേതിക പിഴവുകൾ തിരുത്താനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകി. ആ ഫോൺ കോളിന് ശേഷം ഞാൻ എന്റെ പഴയ ബാറ്റിംഗ് വീഡിയോകൾ വീണ്ടും കണ്ടു. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റിയ ഒരു പിഴവ് മനസ്സിലായി. മത്സരത്തിൽ അത് തിരുത്താൻ ശ്രമിച്ചതാണ് വിജയമായത്," താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
A Star i̶s̶ ̶b̶o̶r̶n̶ that 𝗸𝗲𝗲𝗽𝘀 𝘀𝗵𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 🌟 Vaibhav Sooryavanshi never ceases to amaze! 👏 #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup | #INDAvUAE https://t.co/aXWuDVnmsx— BCCI (@BCCI) November 24, 2026
വൈഭവ് തകർത്ത റെക്കോർഡുകൾ
- വേഗതയേറിയ ഇരട്ടസെഞ്ചുറി: വെറും 52 പന്തിൽ 200 കടന്ന് ലിസ്റ്റ് എ ക്രിക്കറ്റിലെ ലോകറെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി.
- വേഗതയേറിയ 100-ഉം 150-ഉം: 28 പന്തിൽ സെഞ്ചുറിയും ഏറ്റവും വേഗത്തിലുള്ള 150 റൺസും കുറിച്ചു (സ്വന്തം പേരിലുണ്ടായിരുന്ന 150-ന്റെ റെക്കോർഡാണ് തിരുത്തിയത്).
- സിക്സർ പെരുമഴ: ഒരു ലിസ്റ്റ് എ ഇന്നിംഗ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സറുകൾ (28) നേടുന്ന താരമായി.
- ഉയർന്ന സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ്: ലിസ്റ്റ് എ സെഞ്ചുറിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് (384.90) സ്വന്തമാക്കി.
സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ബാറ്റ് വീശും
അഭിഷേക് ശർമ്മ, ശുഭ്മന് ഗിൽ തുടങ്ങിയ യുവതാരങ്ങളെ വളർത്തിയെടുത്ത യുവരാജിന്റെ ശിക്ഷണം വൈഭവിനും കരുത്തായി. യുഎഇക്കെതിരെ തകർത്തടിക്കാൻ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചല്ല ക്രീസിലിറങ്ങിയതെന്ന് വൈഭവ് പറയുന്നു. "പിച്ച് ബാറ്റിംഗിന് അനുകൂലമാണെന്ന് ആദ്യ രണ്ട് പന്തുകളിൽ തന്നെ മനസ്സിലായി. പന്ത് കൃത്യമായി ബാറ്റിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
ഇതോടെ എന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ കളിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. 2026 ഐപിഎല്ലിൽ റൺവേട്ടക്കാരനായ ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഏത് ഫോർമാറ്റിലും സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് കളി മാറ്റാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും," വൈഭവ് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞു. വ്യാഴാഴ്ച നടക്കുന്ന ആവേശകരമായ സെമി ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ എ, ശ്രീലങ്ക എ ടീമിനെ നേരിടും.
Also Read: 66 ഒഴിവുകൾ, 1,220 താരങ്ങൾ! ഐപിഎൽ 2027 താരലേലത്തിന് കളമൊരുങ്ങി